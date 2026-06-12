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Дъщерята на Кичка Бодурова е сред най-успешните диджеи в Лас Вегас

Дъщерята на Кичка Бодурова е сред най-успешните диджеи в Лас Вегас

12 Юни, 2026 08:17 2 426 43

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  • лас вегас

Кристи често е наемана за партита на богаташи в частни яхти

Дъщерята на Кичка Бодурова е сред най-успешните диджеи в Лас Вегас - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на естрадната легенда Кичка Бодурова направи пълна промяна в живота си и днес е сред успешните диджеи в Лас Вегас. Кристи-Жаклин Зарпас, която преди години предизвикваше скандали в българското публично пространство с провокативните си разголени фотосесии, вече гради сериозна кариера в световната столица на развлеченията. Младата жена е популярно лице на купонджийската сцена под артистичния псевдоним "Кабум" (Kaboom), пише plovdiv24.bg.

Кристи-Жаклин, която навършва 33 години, се е специализирала в озвучаването на престижни частни събития в щата Невада. Профилите ѝ в американските клубни страници показват, че тя работи на изключително високо ниво. Сред последните големи успехи на Кристи е ангажимент за световния автомобилен гигант "Lamborghini", където е отговаряла за цялостната музикална програма в шоурум на марката. Тя редовно пуска музика в някои от най-луксозните клубове на Вегас.

Музикантката често е наемана за партита на богаташи в частни яхти – ниша, която се счита за една от най-доходоносните в развлекателната индустрия зад Океана.

Новият живот на Кристи-Жаклин зад Океана

Макар в тийнейджърските си години Кристи да вълнуваше родните таблоиди единствено с екстравагантното си поведение в социалните мрежи, днес тя доказва професионалните си умения. Майка ѝ Кичка Бодурова, която от десетилетия живее между България и САЩ, никога не е крила гордостта си от артистичния път, който дъщеря ѝ е избрала.

Трансформацията на Кристи от бунтарка до желан музикален селектор за милионери бързо се превърна в една от най-коментираните теми сред феновете на българската естрада.

Любопитното е, че зад нощния живот и атрактивната визия стои и сериозно образование.

Миналата година Кристи-Жаклин официално завърши докторантура в Национален университет Сан Диего. Макар да не посочва точната специалност, тя признава още, че иска да продължи да обучава и вдъхновява други хора. Преди докторантурата си в сферата на образованието тя дълго време е работила като учителка, пишат от HotArena. Именно това изненадва мнозина – зад имиджа на провокативно момиче от социалните мрежи всъщност стои жена със сериозни амбиции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    13 6 Отговор
    Хубавка е!

    Коментиран от #34

    08:21 12.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кобра Кай 🥋

    23 9 Отговор
    Наемат я да свири и върти плочите на афро-американци по яхти и хотели.

    Коментиран от #8

    08:27 12.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да попитам

    17 8 Отговор
    А в анализатора дава ли, дава ли в анализатора ?

    Коментиран от #9, #12, #17

    08:29 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ама

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":

    Че завист! Кандидатствай, и може би ще те вземат да ги вършиш ти!

    08:30 12.06.2026

  • 9 Няма

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Да попитам":

    Как да разбереш, защото си скъсан да идеш да попиташ!

    08:31 12.06.2026

  • 10 още

    10 6 Отговор
    Още много хора ще заминат за Щатите. В България ще остават все по-малко.Докато един ден всички села и градове запустеят.

    08:35 12.06.2026

  • 11 Бай Араб

    3 4 Отговор
    Веднага отивам на Диско , супер е .

    08:36 12.06.2026

  • 12 Бай Араб

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Да попитам":

    А ти ,ти ? Анализиран ли си?

    08:38 12.06.2026

  • 13 Читател

    18 3 Отговор
    МНОГО СЕРИОЗНА КАРИЕРА, НЯМА ЩО! БОГ ДА ПАЗИ!

    08:38 12.06.2026

  • 14 Христо

    3 9 Отговор
    Браво

    08:39 12.06.2026

  • 15 въпросче

    15 2 Отговор
    Богаташите на частните си яхти,дали я таковат-ъъъъ,яхат?!

    Коментиран от #18

    08:40 12.06.2026

  • 16 Разбирач

    9 2 Отговор
    Викат Ди Джей щото всяка вече ена няколко пулта

    08:41 12.06.2026

  • 17 Атина Паднала

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да попитам":

    Дава ами,то това е първта стъпка да си ди джей.

    08:42 12.06.2026

  • 18 Кандидатствай

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "въпросче":

    За чистач на яхта, и може би ще успееш да видиш нещо през ключалката и да се поопипаш...

    08:45 12.06.2026

  • 19 А най вероятно

    13 2 Отговор
    и с консумация.

    08:49 12.06.2026

  • 20 Баш Майстора

    8 1 Отговор
    То по добре е да миеш чинии в Дъблин ... Лас Вегас е някакъв лего ленд .... тоест пародия на град в целия си пластичен блясък...

    08:51 12.06.2026

  • 21 И КОЙ

    6 1 Отговор
    Го брига??

    08:54 12.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Абе еволююция

    3 2 Отговор
    некогаш беше, „влязъл в затвора и станал човек„ , днес „отишъл в Америка/ЕС и станал човек , бегайте на Запад.......

    09:07 12.06.2026

  • 25 Венелино,

    6 1 Отговор
    ще ми пееш на микрофона като Кичка Бодурова

    Коментиран от #28

    09:08 12.06.2026

  • 26 Дали бе?

    10 1 Отговор
    "Кристи често е наемана за партита на богаташи в частни яхти" .... Дали надува здраво саксофона на яхтите?

    09:09 12.06.2026

  • 27 Айгедотор

    2 0 Отговор
    Абсолютна лъжа!!

    09:10 12.06.2026

  • 28 Рая ( от парламента )

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Венелино,":

    Действай както съм разпоредила...

    09:10 12.06.2026

  • 29 Макробиолог

    10 1 Отговор
    33 e възраст на предела за това амплоа,ако се сещате за кво става дума.

    09:14 12.06.2026

  • 30 Пенчо

    8 1 Отговор
    Топ новина! Връх в журналистиката!

    Коментиран от #32

    09:26 12.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ти па

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пенчо":

    венелина и жОрналистика

    09:44 12.06.2026

  • 33 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Няма как да ме убедите, че е без консумация. Че и на тая възраст...

    09:46 12.06.2026

  • 34 кофти вкус братле

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    щом избираш по татуировките, не е на добре

    Коментиран от #42

    09:50 12.06.2026

  • 35 хихихих

    6 1 Отговор
    Невероятна кариера, една степен по-висока от мияч на чинии в кухнята на тайландски ресторант.

    09:50 12.06.2026

  • 36 Абе

    1 0 Отговор
    Айде кичка ви лелина балдурова бе.

    10:01 12.06.2026

  • 37 как не я канят в някоя дискотека?

    1 0 Отговор
    значи е станала играчка за богаташите на повикване… от голи снимки на голо обслужване е минала понеже е по-доходно

    10:12 12.06.2026

  • 38 бучка потурова

    3 0 Отговор
    Сигурно на яхтата си я подават от ръка в ръка. Диджейството е за камуфлаж на другото.

    10:13 12.06.2026

  • 39 Колю Мамата

    1 0 Отговор
    И как й е псевдонима? "Голем Кич" ли?!

    10:16 12.06.2026

  • 40 Рая парламента

    1 0 Отговор
    Айде всички "шекерджии" се изказаха

    10:20 12.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "кофти вкус братле":

    Не избирам, констатирам! Избрал съм жена, която да обичам, и други не ще я изместят!

    10:36 12.06.2026

  • 43 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Става за едно и само за веднъж.
    Те затова я возят на яхти в пустинята.
    (Всъщност са си построили един гьол до града за частни партита с яхта).

    10:36 12.06.2026