Брайън Джонсън от AC/DC празнува 79-ия си рожден ден

Когато Брайън Джонсън се явява на прослушване за AC/DC през март 1980 г., групата търси не просто нов вокалист. След смъртта на Бон Скот музикантите трябва да решат дали изобщо могат да продължат. Отговорът идва с гласа на британския певец, който днес навършва 79 години.

Джонсън е роден на 5 октомври 1947 г. в Дънстън, Англия. Преди да стане част от AC/DC, той е вокалист на групата Джорди, с която печели известност във Великобритания. Именно от този период идва и връзката му с AC/DC – Бон Скот е чувал изпълненията му и е оценявал сценичното му присъствие.

„Back in Black“ променя всичко

След прослушването в Лондон Джонсън получава мястото на Скот. Само няколко месеца по-късно AC/DC записва „Back in Black“ – албум, превърнал се в един от най-разпознаваемите в историята на рок музиката.

В него са песни като „Hells Bells“, „You Shook Me All Night Long“ и „Back in Black“. Албумът е замислен като почит към починалия Бон Скот, но едновременно с това поставя началото на нова ера за групата. Джонсън участва и в създаването на текстовете на няколко от композициите.

В интервю за „Форбс“ той си спомня с характерното си чувство за хумор годините, които следват световния успех:

„На 75 години съм и още съм жив! Успях!“

Фразата описва и необикновената му кариера – от малките клубове с Джорди до стадионите, на които AC/DC свири пред десетки хиляди души.

Пауза заради слуха и завръщане на сцената

През 2016 г. Джонсън е принуден да прекрати концертните си участия с AC/DC заради опасност от сериозна загуба на слуха. Тогава той подчертава, че не възнамерява да се отказва от музиката и ще продължи да записва в студио.

След лечение и адаптиране към проблема със слуха певецът се завръща на сцената с групата през 2023 г. на фестивала Power Trip в Индио, Калифорния. Оттогава Джонсън отново е начело на AC/DC за големи концертни изяви.

През 2026 г. групата продължава обиколката Power Up. На 2 октомври AC/DC свири на стадион „Метлайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, а концертите от турнето отново поставят Джонсън пред публика.

Брайън Джонсън остава гласът на албум, който промени съдбата на AC/DC. Четири десетилетия след излизането на „Back in Black“ неговият характерен вик продължава да бъде един от звуците, по които рокът се разпознава.

Източници: Форбс, Лаудър саунд