Британец, обсебен от „Декстър“, призна за нападение

Британецът Бенджамин Уилям Дей е признал вината си по дело за нападение над жена, като според прокуратурата е подражавал на главния герой от сериала „Декстър“. Случаят се разглежда от Кралския съд във Вулвърхамптън.

Прокурорът Рейчъл Бранд е заявила пред съдебните заседатели, че Дей е примамил жената в апартамент под наем, за да я убие, да заличи следите и да избегне наказание. По думите ѝ обвиняемият е подготвил помещението по подобие на местата на престъпления в телевизионния сериал.

Дей първоначално е обяснил пред разследващите, че е оборудвал стаята за видеоклип в TikTok. Според версията му, когато жената видяла подготовката, тя взела един от ножовете и го порязала по ръката.

„Той твърди, че е успял да я обезоръжи и е действал при самозащита, като ѝ е нанесъл два или три удара с нож“, е заявила прокурорът.

Тази версия обаче е в противоречие с данните от съдебномедицинската експертиза. Патологоанатом е установил 78 прободни рани по тялото на жертвата, като много от тях са били нанесени след смъртта ѝ.

Прилики със сцените от сериала

Прокуратурата е посочила и редица детайли, които свързват подготовката на нападението с образа на Декстър. Обвиняемият е бил облечен с тениска в цвят каки, каквато носи героят в сериала. В спалнята са открити престилка, пластмасов шлем и ръкавици.

Стаята е била покрита с пластмасово фолио, закрепено със скоби или лепенка. Така Декстър изолира помещенията в сериала, преди да извърши убийствата, на които е изграден сюжетът.

Бенджамин Уилям Дей е признал вината си. Присъдата му трябва да бъде произнесена на 4 декември.

Източници: gazeta.ru, metro.co.uk