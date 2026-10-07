Британец, обсебен от „Декстър“, призна за нападение

Британецът Бенджамин Уилям Дей е признал вината си по дело за нападение над жена, като според прокуратурата е подражавал на главния герой от сериала „Декстър“. Случаят се разглежда от Кралския съд във Вулвърхамптън.
Прокурорът Рейчъл Бранд е заявила пред съдебните заседатели, че Дей е примамил жената в апартамент под наем, за да я убие, да заличи следите и да избегне наказание. По думите ѝ обвиняемият е подготвил помещението по подобие на местата на престъпления в телевизионния сериал.
Дей първоначално е обяснил пред разследващите, че е оборудвал стаята за видеоклип в TikTok. Според версията му, когато жената видяла подготовката, тя взела един от ножовете и го порязала по ръката.
Тази версия обаче е в противоречие с данните от съдебномедицинската експертиза. Патологоанатом е установил 78 прободни рани по тялото на жертвата, като много от тях са били нанесени след смъртта ѝ.
Прилики със сцените от сериала
Прокуратурата е посочила и редица детайли, които свързват подготовката на нападението с образа на Декстър. Обвиняемият е бил облечен с тениска в цвят каки, каквато носи героят в сериала. В спалнята са открити престилка, пластмасов шлем и ръкавици.
Стаята е била покрита с пластмасово фолио, закрепено със скоби или лепенка. Така Декстър изолира помещенията в сериала, преди да извърши убийствата, на които е изграден сюжетът.
Бенджамин Уилям Дей е признал вината си. Присъдата му трябва да бъде произнесена на 4 декември.
Източници: gazeta.ru, metro.co.uk
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