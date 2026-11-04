Световноизвестен певец е първият обявен участник в „Евровизия 2027“ в Бургас

Първият участник в песенния конкурс „Евровизия 2027“, който ще се проведе в Бургас, вече е известен. Кипър обяви, че ще бъде представен от певеца Йоргос Перис (George Perris), който има международна кариера и е работил с редица известни музиканти.

Новината беше съобщена на 4 ноември от кипърската обществена телевизия CyBC, която стана първият национален оператор, обявил своя изпълнител за 71-вото издание на конкурса.

Йоргос Перис е роден в Гърция, в семейство на баща грък и майка французойка. Известен е с многоезичния си репертоар и с концертните си изяви на престижни международни сцени.

През кариерата си е работил с музиканти като Мишел Льогран, Лара Фабиан, Пласидо Доминго, Тина Арена и Мариос Франгулис. Сред местата, на които е изнасял концерти, са нюйоркският Lincoln Center, Одеонът на Херод Атик в Атина и Place des Arts в Монреал.

Певецът има и два концертни телевизионни специални проекта, излъчени по американската обществена телевизионна мрежа PBS. Това са Live at Jazz at Lincoln Center и Live at the Acropolis, които са достигнали до международна аудитория.

Изборът на Перис е направен след оценяване от национални и международни експертни комисии. За разлика от изпълнителя обаче, песента, с която Кипър ще участва в Бургас, все още не е определена.

Кипърската телевизия започва процедура за набиране на оригинални композиции, като автори и композитори от страната и чужбина могат да изпращат предложенията си до 13 декември 2026 г.

Одобрените песни ще бъдат представени в специално телевизионно предаване на живо. Победителят ще бъде избран чрез комбиниран вот, при който зрителите и професионалното жури ще имат по 50% тежест.

Бургас се подготвя за историческо домакинство

„Евровизия 2027“ ще се проведе за първи път в България след победата на DARA с песента „Bangaranga“ на конкурса във Виена през 2026 г.

Домакинството на Бургас беше официално обявено през август след процедура за избор на град, в която участваха още София, Пловдив и Варна.

Трите основни телевизионни шоу програми ще се състоят в „Арена Бургас“. Първият полуфинал е насрочен за 11 май, вторият за 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май 2027 г.

За участие в конкурса вече са потвърдени 36 обществени радио- и телевизионни оператора. Сред любопитните новости е дебютът на Канада чрез CBC/Radio-Canada, както и завръщането на Северна Македония след четиригодишно отсъствие.

Организаторите предвиждат съпътстваща културна и развлекателна програма, която да обхване не само Бургас, но и други български градове.

Междувременно подготовката за конкурса продължава с избора на изпълнители и песни от отделните държави. Кипър поставя началото на този процес с артист, чиято кариера включва международни концерти и сътрудничество с утвърдени имена в музиката.