„Внимание, излъчваме в ефир!“: БНТ отбелязва 67 години от първото си излъчване

В 9:45 ч. на 7 ноември 1959 г. в ефира прозвучават думите „Внимание, излъчваме в ефир!“ и започва първото професионално телевизионно излъчване в България. С тази дата е свързан рожденият ден на Българската национална телевизия, която днес отбелязва 67 години.

Първото пряко предаване показва манифестация от площад „9 септември“ в София, днес площад „Александър Батенберг“. Събитието е заснето с три камери, а режисьори на излъчването са Ангел Вълчанов и Лидия Ишимбаева. Официалното откриване на Българската телевизия е на 26 декември 1959 г.

От първия ефир до четири телевизионни канала

През десетилетията камерите на БНТ са записали исторически събития, политически промени, спортни успехи, културни прояви и лични истории. Част от тази памет се съхранява в „Златния фонд“ – архив с над 200 000 заглавия и хиляди часове аудио-визуално съдържание.

Днес обществената телевизия развива четири канала – БНТ 1, БНТ 2, БНТ 3 и БНТ 4. БНТ 1 е политематичната програма за широка аудитория, БНТ 2 е насочена към културата и образованието, БНТ 3 има спортен профил, а БНТ 4 е предназначена основно за българите зад граница. Съдържанието се разпространява и чрез дигиталните платформи и социалните мрежи.

Годишнината съвпада с подготовката за „Евровизия 2027“

„Тези 67 години са празник не просто на телевизията, а на хората, които през годините са я превърнали в институция“, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

По думите ѝ телевизията трябва едновременно да пази доверието на поколения зрители и да търси нови начини да достига до аудиторията. Като особен акцент през тази година Милотинова посочва подготовката за домакинството на „Евровизия 2027“.

България спечели право да организира конкурса след победата на Дара във Виена през май 2026 г. Събитието ще се проведе в Бургас през май 2027 г., а БНТ е основният телевизионен партньор и организатор от българска страна.

Така 67 години след първото „Внимание, излъчваме в ефир!“ обществената телевизия продължава да съчетава ролята си на хроникьор на времето с присъствие в новите медийни платформи.

Източници: bntnews.bg, bnt.bg, cross.bg