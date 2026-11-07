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„Внимание, излъчваме в ефир!“: БНТ отбелязва 67 години от първото си излъчване

„Внимание, излъчваме в ефир!“: БНТ отбелязва 67 години от първото си излъчване

7 Ноември, 2026 14:40 434 10

  • бнт-
  • българска национална телевизия-
  • златният фонд-
  • евровизия 2027-
  • милена милотинова

На 7 ноември обществената телевизия посреща годишнината си с поглед към домакинството на „Евровизия 2027“

„Внимание, излъчваме в ефир!“: БНТ отбелязва 67 години от първото си излъчване - 1
Снимка: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В 9:45 ч. на 7 ноември 1959 г. в ефира прозвучават думите „Внимание, излъчваме в ефир!“ и започва първото професионално телевизионно излъчване в България. С тази дата е свързан рожденият ден на Българската национална телевизия, която днес отбелязва 67 години.

Първото пряко предаване показва манифестация от площад „9 септември“ в София, днес площад „Александър Батенберг“. Събитието е заснето с три камери, а режисьори на излъчването са Ангел Вълчанов и Лидия Ишимбаева. Официалното откриване на Българската телевизия е на 26 декември 1959 г.

От първия ефир до четири телевизионни канала

През десетилетията камерите на БНТ са записали исторически събития, политически промени, спортни успехи, културни прояви и лични истории. Част от тази памет се съхранява в „Златния фонд“ – архив с над 200 000 заглавия и хиляди часове аудио-визуално съдържание.

Днес обществената телевизия развива четири канала – БНТ 1, БНТ 2, БНТ 3 и БНТ 4. БНТ 1 е политематичната програма за широка аудитория, БНТ 2 е насочена към културата и образованието, БНТ 3 има спортен профил, а БНТ 4 е предназначена основно за българите зад граница. Съдържанието се разпространява и чрез дигиталните платформи и социалните мрежи.

Годишнината съвпада с подготовката за „Евровизия 2027“

„Тези 67 години са празник не просто на телевизията, а на хората, които през годините са я превърнали в институция“, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

По думите ѝ телевизията трябва едновременно да пази доверието на поколения зрители и да търси нови начини да достига до аудиторията. Като особен акцент през тази година Милотинова посочва подготовката за домакинството на „Евровизия 2027“.

България спечели право да организира конкурса след победата на Дара във Виена през май 2026 г. Събитието ще се проведе в Бургас през май 2027 г., а БНТ е основният телевизионен партньор и организатор от българска страна.

Така 67 години след първото „Внимание, излъчваме в ефир!“ обществената телевизия продължава да съчетава ролята си на хроникьор на времето с присъствие в новите медийни платформи.

Източници: bntnews.bg, bnt.bg, cross.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    4 0 Отговор
    БНТ днес е най тъпата"телевизия"

    14:46 07.11.2026

  • 2 Софето

    1 1 Отговор
    67 години комунистическа пропаганда

    Коментиран от #3

    14:47 07.11.2026

  • 3 Фен

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Софето":

    Напротив, последните три десетилетия, това е най-неолибералната телевизия със западна пропаганда.

    14:50 07.11.2026

  • 4 Жалко

    4 1 Отговор
    БНТ сега е Сорос медия.
    На финансова издръжка от държавата обаче.

    14:53 07.11.2026

  • 5 ДС Прогресивно Ново начало

    2 1 Отговор
    Оруел: "Журналистиката е да публикуваш нещо, което някой друг не иска да бъде публикувано; всичко останало е пиар".

    Правителството на лъжата трябва веднага да спре превръщането БНТ в пропаганден защитник на властта.
    За съжаление БНТ скоростно се превръща в пропаганден канал на властта. Когато съзнателно скриеш контекста, значи криеш истината.
    Когато националната телевизия покаже обяснението на властта, но не и изобличаването на лъжата на управляващите, които една седмица обясняваха как никога не са обсъждали такова нещо и как разпространяваме фалшиви новини, то националната телевизия се отдалечава обществения интерес.

    14:54 07.11.2026

  • 6 Реално

    1 2 Отговор
    БНТ е рупор на властта! Нито повече, нито по малко.

    Покрива и защитава безобразията на Правителството на лъжата !

    Ако финансовият министър на Радев лъже за бюджета, смятайте за какво друго лъже цялото правителство - реално и буквално за всичко.
    Единствената истина, която казват е, че този бюджет е като камион без спирачки.

    15:02 07.11.2026

  • 7 Ехх

    1 2 Отговор
    А по онова време хамериканците отдавна имаха телефони в колите си ! Сега кукумунистите пак ще ни оправят, макар че камионът им е без спирачки !

    Коментиран от #9

    15:07 07.11.2026

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
    И С КАКВО СЕ Е ПРОМЕНИЛА БНТ, ОСВЕН ДА ПРОМИВА МОЗЪЦИТЕ НИ ? ЧЕСТИТО И БЪДЕТЕ ИСКРЕНИ КЪМ ЗРИТЕЛИТЕ СИ.🌬🌞☀️🌦⛈️🌟⭐️🌝

    15:13 07.11.2026

  • 9 Вредни вечерни емисии

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ехх":

    Тя и тротинетката ти е без спирачки и както си гледаш телефона, някоя кифла с телефон в колата, като нищо може да те отнесе.

    15:16 07.11.2026

  • 10 Никой

    0 0 Отговор
    Онова мекотело Гьоргий Либенов да го шъткат . То не се слага на БСП, ГЕРБ,Възраждане, ПБ .

    15:26 07.11.2026