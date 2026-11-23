Концертът на американския рапър Дон Толивър в залата Co-op Live в Манчестър беше прекъснат, а публиката евакуирана след сигнал за вещество, за което се предполага, че е сълзотворен газ. Полицията на Голям Манчестър обяви мащабен инцидент и изпрати на място полицейски и аварийни екипи.

Случаят е станал към края на концерта на 22 ноември. Според The Sun зрители са били извеждани от залата, докато около тях се е разнасял дим. Част от посетителите са кашляли, търкали очите си и са викали, показват описанията на случилото се и публикуваните кадри.

„Всички присъстващи се евакуират безопасно като предпазна мярка“, съобщи полицията на Голям Манчестър. Оттам уточниха, че хората, проявили признаци на въздействие от веществото, са били подпомогнати от аварийните служби. „Няма съобщения за сериозни наранявания“, заявиха още органите на реда.

Полиция и линейки около арената

Кадри от мястото показват полицейски автомобили, линейки и други аварийни екипи около Co-op Live. На снимки след инцидента се виждат големи групи посетители, събрани във вътрешността на залата, докато служители ги насочват към изходите.

Полицията призова гражданите да не доближават арената, докато службите помагат на посетителите да стигнат безопасно до транспорта си. Към момента няма официално съобщение кой е пуснал веществото и как точно е попаднало в залата.

Предстоят концерти в Лондон

Дон Толивър, чието истинско име е Калеб Закъри Толивър, е 32-годишен рапър, певец и автор на песни от Хюстън. Той е известен със съчетаването на хип-хоп, трап, психеделичен рап и арендби.

По план следващият му концерт трябва да бъде в лондонската The O2 на 23 ноември, а на 24 ноември е предвидено участие в OVO Arena Wembley. В първите часове след инцидента не беше съобщено за промяна в тези дати.

Co-op Live има капацитет от 23 500 души и е най-голямата закрита арена във Великобритания. Зрителите са можели да влизат за концерта от 18:30 часа.

Източници: thesun.co.uk, independent.co.uk, lbc.co.uk