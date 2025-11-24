Новини
Джордж Буш е знаел, че извънземни са осъществили контакт със Земята

24 Ноември, 2025 17:31 2 861 24

Астрофизик твърди, че бившият президент му е доверил информация за размяната

Джордж Буш е знаел, че извънземни са осъществили контакт със Земята - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американският президент Джордж Х. У. Буш е знаел , че е бил осъществен контакт на извънземни с хора в Ню Мексико през 1964 г., предава Телеграф.

Ерик Дейвис, астрофизик, който е бил научен съветник на разпуснатата Програма за идентифициране на аерокосмически заплахи, създадена от Конгреса през 2007 г. от покойния сенатор Хари Рийд (демократ от Невада), твърди, че бившият президент му е потвърдил в личен разговор подробности за контакт между военните и извънземно същество във военновъздушната база Холоман в окръг Отеро, пише New York Post.

Президентът му казал, че са били видени три космически кораба, приближаващи се към базата, и че от един от тях е излязло междузвездно същество, което е имало лична среща с военни и служители на ЦРУ, каза Дейвис по време на интервю за „Ерата на разкритията“ - документален филм на режисьора Дан Фарах, който беше излъчен по Amazon Prime в петък.

„Един от тях кацна на пистата, а нечовешко същество слезе от борда на кацналия апарат и взаимодейства с униформени служители на ВВС и цивилни служители на ЦРУ“, твърди Дейвис.

„И когато Буш поиска повече подробности, му беше казано, че няма нужда да знае“, предаде той. Джордж Буш, бивш награждаван военноморски летец и директор на ЦРУ, е бил информиран за срещата след мандата си като президент, според Дейвис, който е казал, че двамата са разговаряли в серия от частни разговори през 2003 г.

Дейвис не е описал извънземния кораб или извънземните, нито е обсъждал каквито и да било материални доказателства в подкрепа на твърденията си.

Дългоочакваният документален филм се фокусира върху предполагаема свръхсекретна правителствена операция за извличане на НЛО, наречена „Програмата за наследство“, и представя американски служители, които твърдят, че имат преки знания за съществуването на извънземни и че са посещавали Земята - без всъщност да предоставят нови физически доказателства.

Във филма Ерик Дейвис твърди, че през 1988 г. в Русия са открити тела на извънземни, извадени от останките на голямо НЛО с форма на тик-так.


  • 1 Бялджип

    28 3 Отговор
    Не знам какво е знаел Буш старши, но останалите знаем, че синът му, който също беше президент, се отличаваше с най-нисък IQ от всички американски президенти!

    Коментиран от #15

    17:34 24.11.2025

  • 2 ВЕЛИНСКИ

    5 0 Отговор
    АМИ ДА ВИЖТЕ КОГА СЕ ПОЯВИХА
    В ПРОДАЖБА ОРАНЖАВИТЕ...ТИК ТАК И
    КОГА ЗАПОЧВА ВЪЗХОДА НА ДОНАЛД ДЪК👂...

    17:38 24.11.2025

  • 3 Пич

    9 5 Отговор
    За САЩ първият официален контакт с извънземни е осъществен през петдесетте от президента Айзенхауер ! Но се говори че и Хитлер е осъществил такъв контакт , и извънземните са му дали схемите за германските летящи чинии. Но ще траят до последно, защото такова признание ще удари световните религии. А те са от полза за подчиняването на човеците. Ако се отиде по натам, ще трябва да се признае и че човеците се управляват до ден днешен от съществата от небето! Те живеят под земята , както и на бази в Слънчевата система !!!

    17:39 24.11.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    18 4 Отговор
    Чудесен сценарий за фантастичен филм, ама за документален ??? Ако можеха да се видят отстрани колко нелепо и смешно изглежда да кажеш, че си говорил с извънземни.

    17:42 24.11.2025

  • 5 Механик

    20 1 Отговор
    "осъществили ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с военните" означа ли че е имало (намигвам) каквото си мисля?
    Те там с тия 100 пола, не се знае какво точно е станало.

    Коментиран от #13

    17:44 24.11.2025

  • 6 Винкело

    15 3 Отговор
    Как изглежда "форма на тик-так"? Руснаците са им взели акъла, май.

    Коментиран от #11

    17:46 24.11.2025

  • 7 Хохо Бохо

    19 2 Отговор
    Буш баща и син бяха еднакво и рядко тъ пи пар че та. Тотално лишени от елементарен интелект

    Коментиран от #10

    17:46 24.11.2025

  • 8 Димитър

    7 2 Отговор
    Вярвате ли в ТАЛЪСЪМИ?

    17:48 24.11.2025

  • 9 Да разбира се

    16 0 Отговор
    бай пън, го потвърди.

    17:49 24.11.2025

  • 10 Нормално е

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    все пак са баща и син.

    17:51 24.11.2025

  • 11 Трудно

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Винкело":

    Ли е да се образоваш? Отвори Нета и виж, за да не стойш вечно в овчето стадо!

    17:51 24.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прав си

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    не бях се замислял по тази тема, явно там е отговора. Няма как да има 6439 пола, ако не са те мандръсали извънземните.

    17:54 24.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 По-лошото

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    е че направи и по-големи простотии и нещастия.

    17:59 24.11.2025

  • 16 Такъуто

    3 2 Отговор
    Ежедневно си Комуникираме с Неземните

    18:09 24.11.2025

  • 17 Неземните имат деца и внуци и пра внуци

    2 2 Отговор
    А някои земни мъже мислят че са бащи а всяка майка е Богородица

    18:30 24.11.2025

  • 18 Цвете

    7 2 Отговор
    ИМА ГИ И НЯМА ЗАЩО ДА СЕ КРИЕ ТЯХНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ.А ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ЗАМЪГЛЯВА СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА? СПОМНЯМ СИ, КОГАТО СЕ КАНДИДАТИРАШЕ МАДАМ КЛИНТЪН, ПЪРВОТО КОЕТО ОБЕЩА Е ЧЕ ЩЕ ОТВОРИ ЗАСЕКРЕТЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ.ИМА ГИ И СИГУРНО СМЕ ИМ ДОСТА ИНТЕРЕСНИ.🔭📡🪩

    18:33 24.11.2025

  • 19 Дааа

    5 3 Отговор
    Съществото е говорило на руски 100%

    18:46 24.11.2025

  • 20 Умнокрасив

    6 0 Отговор
    И що с Цру? Нивото на извънземните бетер нашто, по-добре да си летят из Космоса и да не се занимават с нас, когато помъдреят достатъчно да дойдат и да се покажат на човечеството.
    Всъщност факта, че ще са тук и само богоизбрани тайно ще са в контакт с тях ме кара да не вярвам. А ако е вярно, че с вовнни и служби контактуват само- жална ни майка!

    18:54 24.11.2025

  • 21 Скафандъра

    5 0 Отговор
    Всичко е верно. На Луната държат бардак-Чучура, а на Марс кръчмата - Ямата.Идват от време на време при американците да се запасят с Кока-Кола.

    19:35 24.11.2025

  • 22 Отново в употреба

    4 0 Отговор
    Не е ли, или е съвпадение, че винаги когато се появят съществени проблеми във външно-политически аспект, или във вътрешната политика се появяват съобщения за извънземни, за предсказания на врачки и екстрасенси, за комети, за странни явления и т.н. Явно вече съобщенията за катастрофи и престъпления изчерпаха ефекта си. Трябва да се замажат и отдалечат проблемите като: неспирното и неумолимо нарастване на цените, изчанченият бюджет, огромните нови дългове на държавата, парите, които се изсипват за смърт и корупция под формата на оръжия за Украйна и завод за барут. А също трябва да се замаже с фантазии предложението на Тръмп за край на конфликта в Украйна, което никак не се хареса на военолюбците от ЕС и на обогатяващите се от войната производители и властимащи, както и на плратените русофоби и украинолюбци.

    20:05 24.11.2025

  • 23 БеГемот

    4 0 Отговор
    А на кораба пишело сделано в СССР....и извънземното носело бутилка столичния....

    20:15 24.11.2025

  • 24 Роза

    0 1 Отговор
    Вероятно е имало срещи на военните с извънземни,но сведенията са засекретени,защото военните черпят ползи от извънземните технологии,които ползват за свои цели!

    20:49 24.11.2025