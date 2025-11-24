Джордж Буш е знаел, че извънземни са осъществили контакт със Земята

Американският президент Джордж Х. У. Буш е знаел , че е бил осъществен контакт на извънземни с хора в Ню Мексико през 1964 г., предава Телеграф.
Ерик Дейвис, астрофизик, който е бил научен съветник на разпуснатата Програма за идентифициране на аерокосмически заплахи, създадена от Конгреса през 2007 г. от покойния сенатор Хари Рийд (демократ от Невада), твърди, че бившият президент му е потвърдил в личен разговор подробности за контакт между военните и извънземно същество във военновъздушната база Холоман в окръг Отеро, пише New York Post.
Президентът му казал, че са били видени три космически кораба, приближаващи се към базата, и че от един от тях е излязло междузвездно същество, което е имало лична среща с военни и служители на ЦРУ, каза Дейвис по време на интервю за „Ерата на разкритията“ - документален филм на режисьора Дан Фарах, който беше излъчен по Amazon Prime в петък.
„Един от тях кацна на пистата, а нечовешко същество слезе от борда на кацналия апарат и взаимодейства с униформени служители на ВВС и цивилни служители на ЦРУ“, твърди Дейвис.
„И когато Буш поиска повече подробности, му беше казано, че няма нужда да знае“, предаде той. Джордж Буш, бивш награждаван военноморски летец и директор на ЦРУ, е бил информиран за срещата след мандата си като президент, според Дейвис, който е казал, че двамата са разговаряли в серия от частни разговори през 2003 г.
Дейвис не е описал извънземния кораб или извънземните, нито е обсъждал каквито и да било материални доказателства в подкрепа на твърденията си.
Дългоочакваният документален филм се фокусира върху предполагаема свръхсекретна правителствена операция за извличане на НЛО, наречена „Програмата за наследство“, и представя американски служители, които твърдят, че имат преки знания за съществуването на извънземни и че са посещавали Земята - без всъщност да предоставят нови физически доказателства.
Във филма Ерик Дейвис твърди, че през 1988 г. в Русия са открити тела на извънземни, извадени от останките на голямо НЛО с форма на тик-так.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
