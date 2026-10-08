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Сидни Суини се оказа далечна братовчедка на Мерилин Монро
  Тема: Известни личности

Сидни Суини се оказа далечна братовчедка на Мерилин Монро

8 Октомври, 2026 12:31 555 8

  • сидни суини-
  • мерилин монро-
  • родословие-
  • холивуд

Актрисите са свързани по бащина линия чрез роднина, живял през XVII век

Сидни Суини се оказа далечна братовчедка на Мерилин Монро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудските блондинки Сидни Суини и Мерилин Монро се оказаха девети братовчедки с едно поколение разлика. Двете актриси са свързани по бащина линия чрез общ предшественик, живял в Масачузетс през XVII век.

Генеалогичното проучване на MyHeritage проследява роднинската връзка през бащата на Суини – Стивън Суини, и биологичния баща на Монро – Чарлз Стенли Гифорд. Двете фамилии се срещат в родословното дърво при Езра Пери, един от ранните заселници в Сандвич, Масачузетс.

Пери е живял приблизително между 1625 и 1689 г., което поставя общия предшественик близо четири века назад. Затова роднинството между актрисите е далечно и не представлява близка семейна връзка.

Холивудски звезди, емблематични руси коси и изкусителни фигури - Сидни Суини и Мерилин Монро са обект на сравнения от началото на кариерата на звездата от "Еуфория". Тя неведнъж е избирала визии, напомнящи за стила на холивудската икона, включително облекла, свързвани с нейни емблематични фотосесии.

Мерилин Монро, родена като Норма Джийн Мортенсън, умира през 1962 г. на 36-годишна възраст. Тя остава една от най-разпознаваемите актриси на американското кино от 50-те и началото на 60-те години.

„Хората отдавна правят паралели между Сидни Суини и Мерилин Монро, но сходството между техните пътища ни подтикна да потърсим реална връзка в архивите на MyHeritage“, заявява Рой Мандел, директор „Изследвания“ в компанията.

По думите му откриването на общия клон е „мощно напомняне, че човечеството е едно огромно родословно дърво“ и че при по-задълбочено проучване често се откриват неочаквани връзки между хората.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някоя си

    3 3 Отговор
    Омръзна ми от тази, и ние не сме грозни.

    Коментиран от #5, #7

    12:37 08.10.2026

  • 4 стига глупости бе

    3 0 Отговор
    След 400 години не може да има генетичо родство, размило се е.

    12:53 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ами

    1 0 Отговор
    в тая има нещо азитско има епикантус на очите

    12:55 08.10.2026

  • 7 Сидни Суини ръкоделие 👋

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някоя си":

    Бихте ли ми казали социална мрежа/приложение и име, за да ви разгледам профила? 😉😍

    12:56 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.