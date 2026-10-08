Сидни Суини се оказа далечна братовчедка на Мерилин Монро

Холивудските блондинки Сидни Суини и Мерилин Монро се оказаха девети братовчедки с едно поколение разлика. Двете актриси са свързани по бащина линия чрез общ предшественик, живял в Масачузетс през XVII век.
Генеалогичното проучване на MyHeritage проследява роднинската връзка през бащата на Суини – Стивън Суини, и биологичния баща на Монро – Чарлз Стенли Гифорд. Двете фамилии се срещат в родословното дърво при Езра Пери, един от ранните заселници в Сандвич, Масачузетс.
Пери е живял приблизително между 1625 и 1689 г., което поставя общия предшественик близо четири века назад. Затова роднинството между актрисите е далечно и не представлява близка семейна връзка.
Холивудски звезди, емблематични руси коси и изкусителни фигури - Сидни Суини и Мерилин Монро са обект на сравнения от началото на кариерата на звездата от "Еуфория". Тя неведнъж е избирала визии, напомнящи за стила на холивудската икона, включително облекла, свързвани с нейни емблематични фотосесии.
Мерилин Монро, родена като Норма Джийн Мортенсън, умира през 1962 г. на 36-годишна възраст. Тя остава една от най-разпознаваемите актриси на американското кино от 50-те и началото на 60-те години.
„Хората отдавна правят паралели между Сидни Суини и Мерилин Монро, но сходството между техните пътища ни подтикна да потърсим реална връзка в архивите на MyHeritage“, заявява Рой Мандел, директор „Изследвания“ в компанията.
По думите му откриването на общия клон е „мощно напомняне, че човечеството е едно огромно родословно дърво“ и че при по-задълбочено проучване често се откриват неочаквани връзки между хората.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Някоя си
Коментиран от #5, #7
12:37 08.10.2026
4 стига глупости бе
12:53 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ами
12:55 08.10.2026
7 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #3 от "Някоя си":Бихте ли ми казали социална мрежа/приложение и име, за да ви разгледам профила? 😉😍
12:56 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.