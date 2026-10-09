Съдът обяви за незаконни обиските срещу Андрю Уиндзор

Висшият съд на Англия обяви за незаконни заповедите, по които полицията претърси домовете на Андрю Маунтбатън-Уиндзор през февруари. Решението се отнася до правното основание за обиските, а не до наказателното разследване срещу бившия принц, което продължава.

Съдът е постановил, че предметите, иззети при претърсванията, могат да останат задържани от полицията. Въпросът дали материалите ще бъдат използвани и на какво основание ще бъде разгледан на отделно изслушване през следващата година. Решението не означава, че разследването е прекратено или че всички действия по него са незаконни.

Разследването започна след документи от САЩ

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван на 19 февруари по подозрение за злоупотреба с публична длъжност. Арестът последва публикуването на документи от Министерството на правосъдието на САЩ, които повдигнаха въпроси дали той е препратил поверителна информация на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Става дума за периода от 2010 г., когато Маунтбатън-Уиндзор е бил търговски пратеник на Великобритания в САЩ. Според подозренията информацията е била свързана с официалните му ангажименти. Той отхвърля обвиненията.

След ареста полицията е извършила претърсвания в два имота, свързани с него. Именно законността на издадените заповеди стана предмет на отделно дело във Висшия съд.

Полицията: Разследването продължава

Говорител на полицията в долината на Темза заяви: „Споразумението, което доведе до отмяната на заповедите за арест, се отнася конкретно до решение, взето от съда относно правното основание за тях и не е решение по текущото ни разследване.“

От полицията допълниха, че разследването на предполагаемо нарушение на публична длъжност от мъж на 60 години от Норфолк продължава. „Продължаваме да използваме всички разумни начини за ефективно и справедливо разследване“, заяви говорителят.

Така съдебното решение за незаконните заповеди за претърсване не слага край на наказателната проверка. Следващото важно процесуално действие ще бъде отделното изслушване за иззетите предмети през 2027 г.

Източници: focus-news.net, apnews.com, news.sky.com