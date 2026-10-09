Владимир Кличко получи право да пази наследството на Хейдън Пенетиър за дъщеря им

Владимир Кличко получи от съд в Калифорния правомощия да защитава имуществото, което 11-годишната му дъщеря Кая наследява от майка си – актрисата Хейдън Пенетиър. Съдия Стефани Санторо го назначи за временен попечител на имуществото на детето, докато бъде определен постоянен управител на наследството.

Кличко е внесъл спешното искане на 24 септември. В него се посочва, че части от имуществото на Пенетиър са били иззети от федерални органи, които разследват смъртта ѝ. Според съдебните документи неназовано лице извън семейството също е получило достъп до вещи на актрисата и се е опитало да продаде част от бижутата ѝ в заложна къща.

Адвокатът на Кличко Даян Парк е заявила пред съда, че ситуацията е „спешна и необходима“, тъй като съществува опасност част от имуществото да бъде загубена, повредена или продадена, преди да бъде назначен постоянен представител на наследството. Тя е посочила и че този месец трябва да бъдат подадени данъчните декларации на Пенетиър.

Кличко и дъщеря му участваха дистанционно

Владимир Кличко и Кая са се включили във видеоконферентна връзка със съдебното заседание в окръг Лос Анджелис. По време на краткото изслушване двамата са се представили, без да дават допълнителни изявления.

В документите се отбелязва още, че преди смъртта на Пенетиър тя и Кличко са наели охрана за дома ѝ след незаконно проникване на неназовано лице. В искането се изразява опасение, че същият човек може да продължи да присвоява нейни вещи. Майката на актрисата Лесли Фогел е внесла декларация, с която подкрепя назначаването на Кличко за попечител.

Пенетиър е оставила дъщеря си като единствен наследник

Хейдън Пенетиър, известна с ролите си в сериалите „Герои“ и „Нашвил“, беше открита мъртва на 16 август в апартамент в Грийнвил, Южна Каролина. Тя почина на 36 години, пет дни преди рождения си ден.

Докладът на съдебния лекар определя смъртта като случайна свръхдоза на няколко вещества, сред които фентанил. Федералните органи продължават разследването, свързано с обстоятелствата около смъртта.

Пенетиър и Кличко започват връзката си през 2009 г., а през 2013 г. се сгодяват. Дъщеря им Кая е родена през 2014 г. Тя живее при баща си от двегодишна възраст, а Кличко има пълно попечителство над нея през по-голямата част от живота ѝ.