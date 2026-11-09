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Ръсел Бранд е осъден на 10 години и 6 месеца затвор за изнасилванията
  Тема: Известни личности

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и 6 месеца затвор за изнасилванията

9 Ноември, 2026 17:31 979 14

  • ръсел бранд-
  • изнасилване-
  • сексуално посегателство-
  • съд

Съдията определи комика като „сексуален хищник“

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и 6 месеца затвор за изнасилванията - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ръсел Бранд беше осъден на 10 години и 6 месеца затвор за изнасилване на една жена и сексуално посегателство срещу още три жени. Присъдата беше произнесена в Саутуоркския кралски съд в Лондон от г-н съдия Джоел Бенатан.

51-годишният британски комик беше признат за виновен на 5 ноември след четириседмичен процес. Престъпленията са извършени между 2004 и 2009 г., когато кариерата му е била във възход. Бранд беше подсъдим по общо седем обвинения срещу шест жени, като беше оправдан по две обвинения за изнасилване и едно обвинение за опит за непристойно посегателство.

Съдията: „Вие сте се превърнали в сексуален хищник“

При определянето на наказанието съдия Бенатан заяви, че Ръсел Бранд е използвал известността, влиянието и властта си, за да удовлетворява „ненаситния“ си стремеж към сексуално задоволяване. По думите му комикът е проявявал „впечатляваща арогантност“ и е демонстрирал пренебрежение към правото на жените да отказват.

„Вие сте били умен човек, а в очите на мнозина – забавен и харизматичен. Но сте се превърнали и в сексуален хищник“, каза съдията.

Той подчерта, че независимо от облеклото, мястото или количеството алкохол, което една жена е употребила, тя запазва правото си да каже „не“ и да потърси правосъдие, когато няма съгласие.

Случаят привлече вниманието на полицията, след като телевизионна програма за Ръсел Бранд през септември 2023 г. насърчи жени да се обърнат към разследващите. По делото са били събрани показания на повече от 100 свидетели и хиляди документи, съобщи полицията в Лондон.

Прокуратурата определи британския комик като човек, който е използвал статута си на знаменитост, за да извършва сексуални престъпления. Жертвите по делото запазват пожизнена анонимност.

При определяне на наказанието съдът отчете липсата на предишни присъди, факта, че са изминали 17 години от последното престъпление, както и последващия живот на Бранд, включително помощта му за хора, борещи се със зависимости.

Самият Ръсел Бранд е изслушал присъдата без видима реакция. Преди да бъде отведен към ареста, той се е обърнал към съпругата си Лора Галахър и ѝ е казал: „Обичам те“ и „Всичко ще бъде наред“.

По-рано защитата е заявила, че той е „фундаментално различен човек“ днес. Една от пострадалите жени обаче е възразила пред съда: „Леопардът може да промени петната си, но си остава леопард.“

След присъдата Бранд ще бъде преместен в затвор за сексуални престъпници. Той беше задържан след решението на съдебните заседатели, които го признаха за виновен по четири от общо седемте обвинения.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В затвора щял да работи тръбар

    3 7 Отговор
    Ще прави тръби на старите рецидивисти

    Коментиран от #4

    17:33 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 поредния изпържен

    13 1 Отговор
    само на показания от 1 лице преди 20г
    само и само статуквото да възтържествува

    ако е невинен независимо кой е

    Коментиран от #8, #13

    17:37 09.11.2026

  • 4 как знаеш щом си бил

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "В затвора щял да работи тръбар":

    В затвора та си работил тръбар

    Коментиран от #5

    17:38 09.11.2026

  • 5 Май имаш лоши спомени

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "как знаеш щом си бил":

    щом го вземаш вътрешно.

    Коментиран от #12

    17:41 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "поредния изпържен":

    Изказа се срещу Зеленски и му намериха цаката.

    17:49 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А може

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Май имаш лоши спомени":

    и да му е харесвало.

    17:55 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 митутурутки

    0 1 Отговор
    Този направо си го накиснаха здраво без доказателства без нищо само недоказани голи твърдения за неща случили се или не преди десетилетия!?

    18:42 09.11.2026