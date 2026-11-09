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Спасиха пианист, паднал зад борда на круизен кораб и прекарал 9 часа в Тихия океан

Спасиха пианист, паднал зад борда на круизен кораб и прекарал 9 часа в Тихия океан

9 Ноември, 2026 10:35 1 503 8

  • тих океан-
  • royal caribbean-
  • ovation of the seas-
  • спасяване-
  • калифорния-
  • пианист

Служителят на Royal Caribbean е открит край остров Каталина от двама рибари, които се връщали от риболов

Спасиха пианист, паднал зад борда на круизен кораб и прекарал 9 часа в Тихия океан - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пианист от екипажа на круизния кораб Ovation of the Seas е спасен, след като вероятно е прекарал около девет часа във водите на Тихия океан край остров Каталина, Калифорния. Мъжът е бил открит от рибарите Грант Гарет и Шон Нортън на разстояние около 15–20 мили от брега.

Двамата се връщали към Нюпорт Бийч след риболов на марлини, когато забелязали човек във водата. Те спрели лодката, прибрали въдиците и го извадили на борда. След като дошъл в съзнание, мъжът им обяснил, че работи като пианист на 14-палубния кораб на Royal Caribbean.

„Благодаря ви. Мислех, че ще умра“, казал спасеният мъж според разказа на Шон Нортън.

Вероятно е паднал зад борда през нощта

Бреговата охрана на САЩ е получила сигнал от гражданин, който е извадил от водата човек в съзнание. По-късно спасителите от Нюпорт Бийч са поели мъжа и са го транспортирали за медицинска помощ.

По предварителна информация той вероятно е паднал зад борда около 2:30 часа през нощта. Това означава, че може да е бил във водата приблизително девет часа, преди да бъде забелязан от рибарите. Точните обстоятелства около инцидента все още се изясняват.

Самоличността на пианиста не е оповестена публично. Бреговата охрана съобщи, че той е настанен в болница в стабилно състояние. Royal Caribbean Group потвърди, че оказва подкрепа на служителя си, но отказа да разкрие допълнителни подробности, позовавайки се на личното му пространство.

Разследването продължава

Шон Нортън предполага, че сравнително топлата вода е могла да помогне на мъжа да оцелее. Рибарят оценява температурата на около 24 градуса по Целзий, но това е лична преценка, а не официално заключение на спасителните служби.

Бреговата охрана на САЩ разследва как служителят е попаднал във водата. Засега няма публично съобщени данни дали падането е било видяно от членове на екипажа или от пътници на круизния кораб.

Източници: cbsnews.com, marica.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друг пианист

    12 2 Отговор
    И аз съм падал къде ли не, като се напия!
    Най страшно е да паднеш в леглото на някоя горгона...

    10:40 09.11.2026

  • 2 6135

    13 1 Отговор
    Толкова лошо ли е свирил този пианист, че да го бутнат зад борда?!

    10:43 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БОРУНА ЛОМ

    7 2 Отговор
    ЯВНО Е СВИРИЛ ФАЛШИВО И СА СЕ ОТЪРВАЛИ ОТ НЕГО

    Коментиран от #6

    10:59 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На пиано

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "БОРУНА ЛОМ":

    няма как да свири фалшиво. Тоновете на клавишите са фиксирани.

    11:17 09.11.2026

  • 7 Цъцъ

    2 0 Отговор
    "Не стреляйте по пианиста" на корабите явно има друго проявление😉

    11:36 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.