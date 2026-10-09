Принц Хари спазва строго семейното правило в брака си с Меган Маркъл

Принц Хари разкри правило, което спазва в семейния си живот с Меган Маркъл - да не прекарва повече от 10 дни далеч от съпругата си и двете им деца, принц Арчи и принцеса Лилибет.

„Най-важният фактор за мен е енергията, радостта и щастието, които получавам, когато съм със семейството си, особено с децата, както и радостта, която изпитвам, когато работя на място“, каза херцогът на Съсекс в новия си курс на MasterClass, посветен на скръбта и устойчивостта. „Ключът към баланса между радостта и щастието е да не бъда далеч от съпругата и децата си повече от 10 дни.“

Хари обясни, че това ограничение му помага да съчетава професионалните си ангажименти с ролите на съпруг и баща. „Това е балансът между работата и целта зад нея, от една страна, и това да бъда баща и съпруг, от друга - всички тези различни идентичности, които се събират“, заяви той.

В разговора с невролога д-р Мери-Франсис О’Конър Хари говори и за състоянието си след преместването в Канада в края на 2019 г. Той каза, че в рамките на два-три дни след отдалечаването от напрегнатата среда във Великобритания е преживял силен спад на адреналина.

„Всъщност изпаднах в депресия за около две седмици и имах чувството, че не мога да функционирам без адреналин“, каза Хари.

По думите му той стигнал до извода, че има нужда от стрес, за да може мозъкът му да работи нормално. „Станах безполезен вкъщи“, добави принцът. Тези думи описват личното му преживяване и не представляват медицинска диагноза, поставена от специалист.

Хари и Меган се ожениха през май 2018 г., а синът им Арчи се роди година по-късно. През януари 2020 г. двамата обявиха, че се оттеглят от ролите си на висши членове на британското кралско семейство. Дъщеря им Лилибет се роди през юни 2021 г.

В началото на септември семейството се премести във Великобритания, за да бъде по-близо до крал Чарлз III, който се лекува от рак. Хари и Меган продължават да отглеждат двете си деца извън официалните роли на работещи членове на кралското семейство.