Почина мъжът, ранен при нападение от тигър във Великобритания

Почина мъжът, нападнат от тигър в зоопарка Yorkshire Wildlife Park във Великобритания, потвърдиха от полицията в Южен Йоркшир.
Мъжът бе сериозно ранен, след като е влязъл в заграждението на тигър в зоопарк близо до Донкастър, Великобритания. Хищникът го е нападнал, а посетителите на парка са били евакуирани.
Южнойоркшърската полиция потвърди, че пострадалият е получил сериозни наранявания. „Тигърът впоследствие е нападнал мъжа, което е довело до сериозни травми“, съобщиха от полицията.
Самоличността и възрастта на мъжа не са оповестени. Няма публични данни и за конкретното му медицинско състояние, освен че травмите са определени като сериозни.
Зоопаркът остава затворен
„Дълбоко сме натъжени от днешния трагичен инцидент. Нашите мисли и искрени съболезнования са със семейството и близките на човека, който загуби живота си“, заяви говорител на зоопарка.
„Работим в тясно сътрудничество с полицията и съответните власти и молим да бъде уважено личното пространство на засегнатите в този изключително труден момент. Паркът ще остане затворен и утре“, допълни той.
От полицията уточниха, че тигърът не е пострадал при инцидента и е останал в заграждението си. Според властите не е имало опасност за останалите посетители и обществеността.
След инцидента паркът е бил освободен от посетители, а по случая е започнало разследване. Полицията изяснява обстоятелствата, при които мъжът е попаднал в зоната за тигъра. Не е съобщено дали той е влязъл умишлено или как е преодолял защитите на заграждението.
Тигърът е останал в заградената зона, а паркът е затворен за посетители. Допълнителна информация за състоянието на животното и за възможното продължаване на разследването не е съобщена.
Източници: btvnovinite.bg, britbrief.co.uk
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