Белите или кафявите яйца са по-полезни?

Кафявите яйца понякога се считат за по-естествени и ценни от белите. В действителност обаче цветът на черупката не показва съдържание на протеини, витамини или холестерол. Той зависи предимно от генетиката на кокошката, а не от качеството на яйцето, което снася, пише полското издание Portalspozywczy.pl, предава БГНЕС.

Както отбелязва изданието, някои хора търсят изключително яйца с кафява черупка, свързвайки ги със земеделието, естествената храна за пилета и по-високата хранителна стойност. Белите яйца, от друга страна, понякога се възприемат като по-индустриален продукт.

„Такова разграничение обаче е неоснователно. Цветът на черупката е черта, свързана предимно с генетиката на пилетата. Някои породи снасят бели яйца, докато други снасят кафяви, кремави или дори леко синкави или зеленикави“, се казва в статията. Отбелязва се, че цветът не влияе на съдържанието на протеини, мазнини, витамини или минерали. Той също така не определя нивата на холестерола. Ако кокошките се хранят и отглеждат при едни и същи условия, съставът на белите и кафявите яйца ще бъде един и същ.

Защо кафявите яйца понякога са по-скъпи?

Кафявите яйца понякога могат да струват повече, но това не се дължи на по-голямата им хранителна стойност. В публикацията се отбелязва, че някои породи, които снасят по-тъмни яйца, са по-големи и изискват повече фураж. По-високите разходи за поддръжка в крайна сметка могат да повлияят на цената на продукта. „Потребителските навици също играят съществена роля. Ако кафявите черупки се свързват с по-естествен продукт или яйца, отглеждани във ферма, купувачите може да са склонни да платят повече за такива яйца“, смята изданието.

На купувачите се препоръчва да обръщат внимание не на цвета на черупката, а на маркировките, показващи практиките на отглеждане на кокошките, минималния срок на годност, категорията тегло и състоянието на черупката.

По-тъмният жълтък не винаги означава по-добро яйце. Подобни вярвания важат и за цвета на жълтъка. Наситеният оранжев оттенък често се счита за знак за високо качество, докато светложълтият жълтък може да се възприема като по-малко ценен.

Всъщност, отбелязват авторите, цветът на жълтъка зависи предимно от състава на фуража. Пилетата, хранени с храна, богата на растителни пигменти или каротеноиди, снасят яйца с по-тъмни жълтъци. Царевицата, люцерната и зелените части на растенията също могат да играят роля. „По-тъмният цвят може да показва по-високо съдържание на определени пигменти, но не е универсална гаранция, че такова яйце е по-здравословно, по-свежо или съдържа повече протеини. Той също така не определя условията, в които е отгледана кокошката“, пише изданието. Статията заключава: при избора на яйца не трябва да се разчита единствено на външния им вид. Бялата черупка не означава, че продуктът е по-лош, точно както кафявата черупка не гарантира по-високо качество. Свежестта, условията на съхранение, начинът, по който са отглеждани кокошките, и съставът на цялостната диета са по-важни.

УНИАН вече съобщи за това как да се идентифицира яйце от пиле, хранено с естествена храна. Според фермерка, за да направите това, трябва да го сварите меко или твърдо. Свареното яйце от пиле, хранено с естествена храна, „ще има приятен аромат, без следи от изкуствена храна, а жълтъкът ще бъде лек и слънчев“, сподели тя.