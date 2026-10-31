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Не мийте яйцата преди съхранение, съветват специалисти
  Тема: Съветите на специалиста

Не мийте яйцата преди съхранение, съветват специалисти

31 Октомври, 2026 08:16 1 062 17

  • яйца-
  • съхранение на храни-
  • хладилник-
  • безопасност на храните-
  • салмонела

Миенето може да наруши естествената защитна обвивка на черупката

Не мийте яйцата преди съхранение, съветват специалисти - 1
Снимка: Shuttertstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Едно от най-честите погрешни действия при съхранението на яйца е миенето им непосредствено преди прибирането в хладилника. Специалистите по безопасност на храните не препоръчват тази практика, тъй като водата може да премине през порите на черупката и да улесни проникването на микроорганизми.

„Не е необходимо и не се препоръчва потребителите да мият фабрично опакованите яйца“, посочват от Службата за безопасност и инспекция на храните към Министерството на земеделието на САЩ. Оттам уточняват, че измиването може да увеличи риска от замърсяване, защото водата може да бъде „всмукана“ през порите на черупката.

Къде да стоят яйцата в хладилника

Яйцата е по-добре да се съхраняват във вътрешността на хладилника, а не в поставките на вратата. При всяко отваряне температурата там се променя по-често, докато на вътрешните рафтове условията са по-постоянни.

Американската агенция по храните и лекарствата препоръчва яйцата да се държат в оригиналната им опаковка. Тя ги предпазва от счупване, ограничава контакта с други продукти и улеснява следенето на датата върху етикета. За най-добро качество агенцията посочва употреба в рамките на около три седмици при правилно охлаждане.

Яйцата трябва да се прибират в хладилник скоро след покупката. Не е препоръчително да се оставят многократно на стайна температура и след това да се връщат обратно, тъй като по черупката може да се образува конденз.

Какво показва тестът с вода

Потапянето на яйце в съд с вода е популярен начин за приблизителна оценка на възрастта му. Ако то потъне и остане легнало на дъното, обикновено е по-прясно. Ако се изправи или изплува, въздушната камера във вътрешността му се е увеличила с времето.

Този тест обаче не доказва, че яйцето е безопасно за консумация. Чистата черупка също не е гаранция, че в продукта няма бактерии, включително салмонела. Затова при съмнение трябва да се спазят посочените на опаковката условия и срокове за съхранение.

Яйца с пукнатини или друга повреда по черупката не трябва да се използват. При обработката е важно ръцете, приборите и работните повърхности да се измиват след контакт със сурови яйца, а ястията да се приготвят достатъчно добре, особено когато ще ги консумират деца, възрастни хора, бременни или хора с отслабена имунна система.

Подреждането с острия край надолу се използва като начин за по-добро запазване на качеството, тъй като въздушната камера остава в заоблената част. То обаче не заменя основните правила: ненарушена черупка, постоянна температура, спазване на срока и добра термична обработка.

Източници: plovdiv24.bg, apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор
    Ама си ги мийте преди употреба😉❗

    Коментиран от #2

    08:17 31.10.2026

  • 2 експертиза

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Само от ергена може да кажат.Там са с най-голям опит

    08:19 31.10.2026

  • 3 Хамлет

    3 0 Отговор
    Да мием, или да не мием?
    Това е въпроса?
    А шпагата извадена какво да правим?
    Дали да ръгнеме Офелия
    Или да я топнем във реката
    Следейки чистотата?

    08:25 31.10.2026

  • 4 Ще си ги мия когато си поискам

    0 0 Отговор
    Коя беше ти за да ми кажеш какво да правя с яйцата си???.

    08:33 31.10.2026

  • 5 кглжлж

    5 0 Отговор
    да не ги държим на вратата, а защо там е направено мястото им а?

    08:38 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хелс Китчън

    0 2 Отговор
    В изпитанието за нощно готвене една майстор - кулинарка директно чукна яйцата и разби белтъците на сняг без да мие нищо!
    Дали може да ни хване салмонела?

    08:43 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Няма ли опасност като започнем да правим секс, и да чегърта като шкурка?

    08:51 31.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Грозната Стефи

    0 0 Отговор
    Ццц, само специалисти се родиха на тази планета. И особено в България. А, казаха ли нещо специалистите по кравешки торти? 😀

    09:42 31.10.2026

  • 17 Мария Петкова

    0 0 Отговор
    Абе каквото искаш това прави. Няма никакво значение. Простолюдието умува дали да си мие яйцата, а готинтие баровци имат пари и си гледат кефа.

    10:05 31.10.2026