Рецепта на деня: Мързеливи тиквички бюрек

Необходими продукти:
- 3 - 5 бр. тиквички;
- 1/3 ч.ч. олио;
- 2 ч.ч. брашно;
- 1 ч.ч. царевично брашно;
- сол;
- черен пипер;
- 500 г кисело мляко;
- 2 бр. яйца;
- 3 - 4 скилидки чесън;
- копър;
- сирене.
Начин на приготвяне:
Нарязани, осолени, престояли около половин час да се изцедят в гевгир, тиквичките си овалват в сухата смес приготвена от двата вида брашно и черен пипер на вкус. Слагат се в намазнена тавичка (ако са нарязани на едри кубчета - се изсипват, но ако са нарязани на почти еднакви по големина, не много дебели парчета се подреждат плътно едно до друго на височина, леко полегнали), отгоре се поливат с 1/3 ч.ч. олио и се пекат във фурна на 200 градуса, докато се зачервят.
Отгоре се натрошава сирене и ястието се пече 5 минути, през това време се приготвя заливка от яйцето, млякото, сол и черен пипер на вкус, пресования чесън, копъра, 2-3 с.л. от брашнената смес от овалването. Ястието се залива със заливката и се запича докато се зачерви.
Готовото ястие е по-вкусно когато е студено, пише receptite.com.
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10:43 16.09.2026