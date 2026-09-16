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Рецепта на деня: Мързеливи тиквички бюрек
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Мързеливи тиквички бюрек

16 Септември, 2026 10:05 535 1

  • сирене-
  • яйца-
  • запеканка-
  • какво да сготвя-
  • тиквички бюрек

Лесна запеканка с тиквички, сирене и яйца

Рецепта на деня: Мързеливи тиквички бюрек - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 3 - 5 бр. тиквички;
  • 1/3 ч.ч. олио;
  • 2 ч.ч. брашно;
  • 1 ч.ч. царевично брашно;
  • сол;
  • черен пипер;
  • 500 г кисело мляко;
  • 2 бр. яйца;
  • 3 - 4 скилидки чесън;
  • копър;
  • сирене.

Начин на приготвяне:

Нарязани, осолени, престояли около половин час да се изцедят в гевгир, тиквичките си овалват в сухата смес приготвена от двата вида брашно и черен пипер на вкус. Слагат се в намазнена тавичка (ако са нарязани на едри кубчета - се изсипват, но ако са нарязани на почти еднакви по големина, не много дебели парчета се подреждат плътно едно до друго на височина, леко полегнали), отгоре се поливат с 1/3 ч.ч. олио и се пекат във фурна на 200 градуса, докато се зачервят.

Отгоре се натрошава сирене и ястието се пече 5 минути, през това време се приготвя заливка от яйцето, млякото, сол и черен пипер на вкус, пресования чесън, копъра, 2-3 с.л. от брашнената смес от овалването. Ястието се залива със заливката и се запича докато се зачерви.

Готовото ястие е по-вкусно когато е студено, пише receptite.com.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Рецептата е хубава само че без брашно , първо запичам тиквичките на много гъсто от долу в предварително загрята фурна 15 мин,после ги слагам по средата се пече с малко олио около и сол 40 ,50 мин вече са кафяви на места опечени като пържени . После изливам 10 яйца ,сирине един пакет фета ,пак сол,чесън и нарязан копър .Стават по хубави с брашното много тиклави като заливка на мусака.

    10:43 16.09.2026