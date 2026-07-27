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Рецепта на деня: Пухкава фритата с бекон и извара
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пухкава фритата с бекон и извара

27 Юли, 2026 10:05 490 3

  • фритата-
  • омлет-
  • яйца-
  • извара-
  • бекон-
  • какво да сготвя

Фритатата е италианският отговор на омлета, но се пече по-бавно и често се поднася на парчета

Рецепта на деня: Пухкава фритата с бекон и извара - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • яйца - 8 бр.;
  • извара - 250 г;
  • бекон - 150 г;
  • кашкавал - 80 г;
  • прясно мляко - 80 мл;
  • пресен лук - 3 стръка;
  • олио - 1 с.л.;
  • сол - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява предварително на 180 градуса. Подготвя се кръгла тава или форма с диаметър около 26 см, като се намазва с олио. Така фритатата с бекон и извара няма да залепне и ще се извади лесно на красиви парчета.

Беконът се нарязва на малки кубчета. Ако е по-мазен, се запича за 3-4 минути в сух тиган на умерен огън, докато леко се зачерви и пусне аромат. Не бива да се препържва, защото ще се пече още във фурната. Част от бекона може да се остави за поръсване отгоре.

Яйцата се счупват в голяма купа и се разбиват добре с прясното мляко, солта и черния пипер. Разбиването вкарва въздух в сместа и помага фритатата да стане по-пухкава.

Изварата се добавя на части и се разбърква внимателно, за да останат малки млечни зрънца в готовото ястие.

Кашкавалът се настъргва и се прибавя към яйчената смес заедно с по-голямата част от бекона. Пресният лук се измива, подсушава и нарязва на ситно, като малко количество се отделя за свежа украса след изпичане. Всичко се разбърква спокойно, без да се претоварва сместа.

Сместа се изсипва в подготвената форма и се разпределя равномерно. Отгоре се поръсва с останалия бекон и малко пресен лук.

Фритатата се пече в загрятата фурна около 25-30 минути, докато се надигне, стегне в средата и получи апетитен златист загар по краищата.

Готовността се проверява, като формата се разклати леко - центърът трябва да е стегнат, без течна яйчена смес. След изваждане фритатата се оставя да почине 5-10 минути, защото така се реже по-чисто и запазва пухкавата си структура.

Сервира се топла, нарязана на триъгълни парчета, поръсена с още пресен лук. Подходяща е за бърза семейна вечеря, но може да се поднесе и за закуска или обяд със свежа салата, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хааааа

    2 3 Отговор
    Бъркани яйца.
    Не знаех,че се казват фритимити

    10:15 27.07.2026

  • 2 Пич

    0 1 Отговор
    Голема рецепта, голямо нещо!!! Но името не и знаех, и няма и да го запомня!!!

    Коментиран от #3

    10:18 27.07.2026

  • 3 ичке

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    писаха че руслямиста та е сгазил в берлин!

    10:51 27.07.2026