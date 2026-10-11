11 октомври 1986 г.: Рейгън и Горбачов се срещат в Рейкявик за ядрено разоръжаване

В малката къща Хьофди край Рейкявик на 11 октомври 1986 г. започва една от най-необичайните срещи в историята на Студената война. Американският президент Роналд Рейгън и съветският ръководител Михаил Горбачов се събират не за обичайна церемония, а за разговори, които постепенно стигат до немислимата дотогава идея за премахване на ядрените арсенали.
Срещата е замислена като кратък опит за раздвижване на преговорите след първата среща между двамата лидери в Женева през ноември 1985 г. Вместо това разговорите на 11 и 12 октомври се превръщат в интензивни преговори за бъдещето на американските и съветските ядрени оръжия.
Предложение за 50-процентно съкращение
Горбачов предлага стратегическите настъпателни оръжия на Съединените щати и Съветския съюз да бъдат намалени наполовина. В предложенията влиза и премахването на американските и съветските ракети със среден обсег в Европа, както и започване на разговори за ракетите с по-малък обсег.
В хода на преговорите двете страни обсъждат още по-широка цел – пълно ликвидиране на балистичните ракети в рамките на десет години. В речта си след срещата Рейгън заявява: „Предложихме пълното премахване на всички балистични ракети – съветски и американски – от лицето на Земята до 1996 г.“
Това не е договорено споразумение, а американско предложение, което остава на масата. По редица други точки двамата лидери постигат принципно съгласие, включително за 50-процентно съкращение на стратегическите арсенали в рамките на пет години. Планът предвижда оръжията да бъдат сведени до 1600 носителя и 6000 бойни глави за всяка страна.
„Междузвездни войни“ спира сделката
Преговорите се сриват заради Стратегическата отбранителна инициатива – американската програма за противоракетна отбрана, обявена от Рейгън през 1983 г. Проектът, наричан от критиците „Междузвездни войни“, включва разработване на технологии за прихващане на ракети, включително в космоса.
Горбачов е готов да приеме изследванията да продължат в лаборатории, но настоява изпитанията извън тях да бъдат ограничени. Рейгън отказва, защото смята, че подобно условие ще блокира развитието на програмата. Така въпросът за противоракетната отбрана се оказва свързан с всички останали договорености за съкращаване на ядрените оръжия.
На 12 октомври срещата приключва без подписан документ. Горбачов по-късно я определя като „не провал, а пробив“, защото за първи път двамата лидери обсъждат подробно възможността за свят без ядрени оръжия. Рейгън също заявява, че възможността за начало на процес по премахване на ядрената заплаха остава открита.
Пътят към договорите
Рейкявик не носи незабавен договор, но разговорите променят рамката на отношенията между Вашингтон и Москва. На 8 декември 1987 г. Рейгън и Горбачов подписват Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег – първото споразумение, което премахва цял клас ядрени оръжия.
Четири години по-късно договорът СТАРТ I поставя основата за съкращаване на стратегическите ядрени арсенали. Затова срещата в Рейкявик остава едновременно неуспешен опит за незабавно споразумение и важна стъпка към реалните договори, които започват да ограничават ядреното противопоставяне в края на Студената война.
Източници: history.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ...???
Коментиран от #6
17:15 11.10.2026
2 Българин
Коментиран от #3
17:15 11.10.2026
3 ...???
До коментар #2 от "Българин":И какво добро дойде след това? Див капитализъм, безработица, свободия, беззаконие, престъпност и мизерия за повечето хора!
Коментиран от #7
17:19 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Докъде се докарахме ?
До коментар #1 от "...???":Ти живял ли си по времето на соца ? Дано никога не се връща тогавашната мизерия ..Живота тогава беше добър само за чугуните.
Коментиран от #11
17:24 11.10.2026
7 Ха,ха
До коментар #3 от "...???":Па то беше фалирало за тва се разпадна😂
17:24 11.10.2026
8 ДА ПОВЯРВАШ НА ДУМАТА
Коментиран от #14, #16
17:25 11.10.2026
9 Перо
Коментиран от #13, #17
17:29 11.10.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #12
17:34 11.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Докъде се докарахме ?":Аз съм живял по времето на соца❗
И това с което пълните главите на децата НЕ беше точно така❗
Чудно как сега се връщат много неща,
представяйки се за НОВИ ❗
/не ми дреме за хейта който ще вдигнете,
но както в онази мисъл:
" ....... но истината ми е по мила!"/
17:36 11.10.2026
12 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "Сатана Z":....Дето раздаваше чай и бисквитки на "Майдана"❗❗❗
17:46 11.10.2026
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #9 от "Перо":Те американосите и от ПОДПИСАНИ документи лесно се отричат❗
Денонсират ги, казано на политически език❗
17:48 11.10.2026
14 сенегалец
До коментар #8 от "ДА ПОВЯРВАШ НА ДУМАТА":Българите са много по-честни, нали?!
17:54 11.10.2026
15 ПРЕДАТЕЛЯТ ГОРБАЧОВ
18:04 11.10.2026
16 Грешиш
До коментар #8 от "ДА ПОВЯРВАШ НА ДУМАТА":Белязаният не е повярвал, а продаде Източа Европа на НАТО.
18:40 11.10.2026
17 Изглежда говориш за себе си
До коментар #9 от "Перо":Това е предварителна среща. Първият договор СТАРТ беше подписан на 31 юли 1991 г., 5 месеца преди разпадането на Съветския съюз (следиш ли датите?), от Буш и тогавашния съветски президент Михаил Горбачов и влезе в сила през 1994 година.
18:44 11.10.2026
18 Дзак
18:46 11.10.2026
19 Предател ли е Горбачов?
• Икономически колапс: Централизираната планова икономика е неефективна, изостава технологично от Запада и води до постоянен недостиг на стоки от първа необходимост. Сривът в цените на петрола и невъзможността за обслужване на външния дълг допълнително затрудняват системата.
• Реформите на Горбачов („Перестройка“ и „Гласност“): Въведените от Михаил Горбачов политики за икономическа преструктуриране и политическа откритост непреднамерено отслабват контрола на комунистическата партия и дават гласност на дълбоко потискани обществени и национални въпроси.
• Национализъм и сепаратизъм: Процесите на преструктуриране отприщват силни сепаратистки движения в съюзните републики. Първи независимост обявяват балтийските държави (Литва, Латвия и Естония), следвани от други републики.
• Чернобилската катастрофа (1986 г.): Аварията в Чернобил разкрива технологичната слабост, корупцията и липсата на прозрачност на съветския режим, което срива доверието на населението в системата.
• Превратът от август 1991 г.: Опитът за държавен преврат от консервативни сили (Августовският пуч) окончателно парализира централната власт, дискредитира комунистическата партия и ускорява разпада на съюза, предавайки реалния контрол на републиките и Борис Елцин в Русия.
18:47 11.10.2026