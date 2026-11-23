Кралското семейство не съществува само, за да се радва на услугите на подчинените си. Престолонаследникът и съпругата му са внесли стриктни домакински правила за децата си.

В кухнята на Кейт Мидълтън и принц Уилям има график, който разпределя ежедневните домакински задачи на трите им деца. Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи сами оправят леглата си, приготвят закуската и почистват след себе си, твърди авторът Кристофър Андерсън.

„Тя иска да им предаде своето усещане за нормалност“, казва Андерсън пред Fox News Digital. По думите му Кейт е „изключително организирана“, когато става дума за домакинските задължения, а списъкът със задачите е поставен на видно място в семейната кухня.

Задълженията започват с оправянето на леглото

Сред задачите на децата са оправянето на леглата всяка сутрин, приготвянето на закуска и почистването след хранене. Принц Джордж, който учи в Итън Колидж, вече е свикнал с едно от тези задължения. Според Андерсън той е оправял леглото си у дома и това е сред задачите, които се очаква да изпълнява и в училището.

През 2024 г. източник е заявил пред „Дейли мейл“, че децата помагат и с подреждането на масата, прибират чиниите си и участват в поддържането на дома. „Няма специално отношение“, е казал източникът, цитиран от изданието.

Семейството разчита и на дневен персонал, който подпомага Уилям и Кейт при натоварените им служебни ангажименти, включително след училище. Това обаче не отменя домашните задачи на децата, според твърденията, цитирани в публикацията.

Кейт обича да мие чинии

Самата Кейт е говорила публично за отношението си към домакинската работа. „Обичам да мия чинии. Наистина“, е казала принцесата по време на посещение в организация за обществен транспорт в Западен Съсекс.

На въпрос дали Уилям ѝ помага, тя е отговорила, че той подсушава съдовете. „Ние сме добър екип. И включваме децата“, е казала Кейт, според „Таймс“.

Кралският експерт Хилари Фордич твърди, че принцеса Кейт редовно готви и пече торти за рождените дни на децата, както и тесто за пица и други семейни ястия. По думите ѝ принцесата се занимава и с градинарство, плетене и шиене.

Кралският коментатор Иън Пелъм Търнър определя подхода на Уилям и Кейт като отражение на представата им за съвременно кралско семейство. Според него децата участват в градинарство, печене и други домакински дейности, за да разберат как изглежда всекидневието на британските семейства.