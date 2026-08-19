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Денят, в който СССР започна да умира

Денят, в който СССР започна да умира

19 Август, 2026 09:47 902 34

  • ссср-
  • августовски преврат-
  • михаил горбачов-
  • крим

Навършват се 35 години от драматичния Августовски преврат, поставил Михаил Горбачов под домашен арест в Крим

Денят, в който СССР започна да умира - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния 19 август 2026 г. се навършват точно 35 години от едно от най-съдбоносните събития на ХХ век – Августовският преврат в СССР. Рано сутринта на същата дата през 1991 година светът е разтърсен от новината, че съветският президент Михаил Горбачов е изолиран и поставен под домашен арест в държавната резиденция „Форос“ в Крим. Докато държавният глава е на почивка със семейството си, в Москва консервативни комунистически хардлайнери правят отчаян опит да спрат разпада на съветската империя, но вместо това ускоряват нейния край.

Заговорниците създават т.нар. Държавен комитет за извънредно положение (ГКЧП). Комитетът обявява по държавната телевизия и радио, че Горбачов е „неспособен да изпълнява задълженията си по здравословни причини“. Истинската цел на пуча обаче е да се осуети подписването на новия Съюзен договор, планирано за 20 август, който би дал огромна автономия на отделните съветски републики.

По улиците на Москва незабавно са изпратени танкове и тежка военна техника. Превратът обаче се сблъсква с неочаквано силна гражданска съпротива, оглавена от новоизбрания президент на Руската федерация Борис Елцин. Елцин произнася историческа реч, покачен върху танк пред Белия дом в Москва, призовавайки към обща стачка и неподчинение.

Лошата организация на заговорниците и отказите на ключови армейски части да стрелят срещу цивилни граждани водят до пълния колапс на пуча само за три дни. На 21 август заговорът се разпада, а на 22 август Михаил Горбачов се завръща в Москва, но реалната власт вече е преминала в ръцете на Елцин.

Макар и неуспешен, Августовският преврат нанася смъртоносен удар върху легитимността на Комунистическата партия и централната власт. Само няколко месеца по-късно, през декември 1991 г., Съветският съюз официално престава да съществува. Последствията от тези три дни през август продължават да оформят геополитическата карта и до днес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    14 8 Отговор
    9ти септември наближава, а времето на чорапа изтече

    09:48 19.08.2026

  • 3 Трол

    14 9 Отговор
    Тази дата трябява да стане национален празник в България.

    Коментиран от #5

    09:49 19.08.2026

  • 4 Умиращия лебед

    5 7 Отговор
    ЕСсср прихвана бацила.

    Коментиран от #26

    09:49 19.08.2026

  • 5 Дядо Троледа

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Хелоуин и бонговасил са достатъчни.

    09:51 19.08.2026

  • 6 Новичок

    3 3 Отговор
    "Белият дом в Москва" 3,14ЗДЕЦ какъв е тоя дом пък и бял и чак в Москва. ПФУ...

    09:52 19.08.2026

  • 7 И така

    6 3 Отговор
    Много и е дълга агонията,пример, Швеция и други на светлинни години пред нея.

    Коментиран от #24

    09:53 19.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мич

    11 8 Отговор
    За непросветените. ЦРУ вербува Горбачов и резултата е виден. СССР(Русия) не е фалирал, просто ЦРУ намери точния човек за тях(САЩ).

    Коментиран от #13, #16

    09:53 19.08.2026

  • 10 Факт

    3 1 Отговор
    Не се научиха как се прави!

    09:55 19.08.2026

  • 11 БеГемот

    5 6 Отговор
    Жалко че се провалиха.....сега нямаше да има война в Украйна нито в Чечения....Елцин е позорът на Русия...пиянде псевдо демократ ...

    Коментиран от #14

    09:55 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Псулер многоходовия

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мич":

    Руснаците теглят десетки милиарди долари от банките в последните седмици от страх, че самозабравилият се диктатор ще ги изземе за 3-дневната си операция.

    Коментиран от #18

    09:57 19.08.2026

  • 14 Псулер

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "БеГемот":

    Аз бях избран от Елцин

    09:58 19.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Малий

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мич":

    Щом само един Горбачов срина магучий СССР смятай колко е бил магучий.

    Коментиран от #21, #22

    10:02 19.08.2026

  • 17 Голия

    3 0 Отговор
    колко добре написано

    Коментиран от #19

    10:04 19.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чернобилска ябълки

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Голия":

    Гледай умиращия ти банан да не омекне.

    10:09 19.08.2026

  • 20 венелано не пускай кьор фишеци

    1 3 Отговор
    по добре си цъкай пълнежите за кифли

    Денят на демокрацията през 1989 в който бг почна да измира
    от близо 9 милиона се га около 6

    Коментиран от #33

    10:13 19.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Толкова си прав

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Малий":

    Чел съм навремето " Перестройка " на Горбачов , това 80 -те години . Още с първите няколко страници виждаш , че икономически СССР няма как да просъществува в този си вид . А да промениш алкохолизираният руснак и да искаш да работи качествено ,и да промени мисленето си , забрави !Много години минаха оттогава , но си мисля , че руснаците не са минали много напред .

    Коментиран от #28

    10:14 19.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Парсек

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "И така":

    Нито знаеш какво е светлинна година, нито къде Швеция. Смешник.

    10:15 19.08.2026

  • 25 Доде времето

    2 0 Отговор
    и путинова русия да умре. Ще е още по-зрелищно....

    10:15 19.08.2026

  • 26 Ще ти се

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Умиращия лебед":

    рушнята са болест факт, но Европа няма общо с нях.

    Коментиран от #29

    10:17 19.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Умрели катерици

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Толкова си прав":

    А Винету, не си ли чел? Самодебилитука.

    10:18 19.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Последния софиянец

    1 0 Отговор
    Дано тази дата е началото на края на Русия.

    10:23 19.08.2026

  • 31 Факт

    2 0 Отговор
    Добър ден за човечеството,трябва да е празник!

    10:23 19.08.2026

  • 32 Саюз нерушими

    1 0 Отговор
    Падна като пирон в кисело млеко, няма друг такъв цирей шизофреничен в историята

    10:25 19.08.2026

  • 33 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "венелано не пускай кьор фишеци":

    Не измряха,избягаха от комунистическата кочина!

    10:26 19.08.2026

  • 34 Копейкин

    1 0 Отговор
    Хе хе! Комунистите продължават да управляват в Русия,в България също...

    10:31 19.08.2026