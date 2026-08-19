Денят, в който СССР започна да умира

На днешния 19 август 2026 г. се навършват точно 35 години от едно от най-съдбоносните събития на ХХ век – Августовският преврат в СССР. Рано сутринта на същата дата през 1991 година светът е разтърсен от новината, че съветският президент Михаил Горбачов е изолиран и поставен под домашен арест в държавната резиденция „Форос“ в Крим. Докато държавният глава е на почивка със семейството си, в Москва консервативни комунистически хардлайнери правят отчаян опит да спрат разпада на съветската империя, но вместо това ускоряват нейния край.
Заговорниците създават т.нар. Държавен комитет за извънредно положение (ГКЧП). Комитетът обявява по държавната телевизия и радио, че Горбачов е „неспособен да изпълнява задълженията си по здравословни причини“. Истинската цел на пуча обаче е да се осуети подписването на новия Съюзен договор, планирано за 20 август, който би дал огромна автономия на отделните съветски републики.
По улиците на Москва незабавно са изпратени танкове и тежка военна техника. Превратът обаче се сблъсква с неочаквано силна гражданска съпротива, оглавена от новоизбрания президент на Руската федерация Борис Елцин. Елцин произнася историческа реч, покачен върху танк пред Белия дом в Москва, призовавайки към обща стачка и неподчинение.
Лошата организация на заговорниците и отказите на ключови армейски части да стрелят срещу цивилни граждани водят до пълния колапс на пуча само за три дни. На 21 август заговорът се разпада, а на 22 август Михаил Горбачов се завръща в Москва, но реалната власт вече е преминала в ръцете на Елцин.
Макар и неуспешен, Августовският преврат нанася смъртоносен удар върху легитимността на Комунистическата партия и централната власт. Само няколко месеца по-късно, през декември 1991 г., Съветският съюз официално престава да съществува. Последствията от тези три дни през август продължават да оформят геополитическата карта и до днес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 kоkорчо 💋🍌
09:48 19.08.2026
3 Трол
Коментиран от #5
09:49 19.08.2026
4 Умиращия лебед
Коментиран от #26
09:49 19.08.2026
5 Дядо Троледа
До коментар #3 от "Трол":Хелоуин и бонговасил са достатъчни.
09:51 19.08.2026
6 Новичок
09:52 19.08.2026
7 И така
Коментиран от #24
09:53 19.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мич
Коментиран от #13, #16
09:53 19.08.2026
10 Факт
09:55 19.08.2026
11 БеГемот
Коментиран от #14
09:55 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Псулер многоходовия
До коментар #9 от "Мич":Руснаците теглят десетки милиарди долари от банките в последните седмици от страх, че самозабравилият се диктатор ще ги изземе за 3-дневната си операция.
Коментиран от #18
09:57 19.08.2026
14 Псулер
До коментар #11 от "БеГемот":Аз бях избран от Елцин
09:58 19.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Малий
До коментар #9 от "Мич":Щом само един Горбачов срина магучий СССР смятай колко е бил магучий.
Коментиран от #21, #22
10:02 19.08.2026
17 Голия
Коментиран от #19
10:04 19.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Чернобилска ябълки
До коментар #17 от "Голия":Гледай умиращия ти банан да не омекне.
10:09 19.08.2026
20 венелано не пускай кьор фишеци
Денят на демокрацията през 1989 в който бг почна да измира
от близо 9 милиона се га около 6
Коментиран от #33
10:13 19.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Толкова си прав
До коментар #16 от "Малий":Чел съм навремето " Перестройка " на Горбачов , това 80 -те години . Още с първите няколко страници виждаш , че икономически СССР няма как да просъществува в този си вид . А да промениш алкохолизираният руснак и да искаш да работи качествено ,и да промени мисленето си , забрави !Много години минаха оттогава , но си мисля , че руснаците не са минали много напред .
Коментиран от #28
10:14 19.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Парсек
До коментар #7 от "И така":Нито знаеш какво е светлинна година, нито къде Швеция. Смешник.
10:15 19.08.2026
25 Доде времето
10:15 19.08.2026
26 Ще ти се
До коментар #4 от "Умиращия лебед":рушнята са болест факт, но Европа няма общо с нях.
Коментиран от #29
10:17 19.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Умрели катерици
До коментар #22 от "Толкова си прав":А Винету, не си ли чел? Самодебилитука.
10:18 19.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Последния софиянец
10:23 19.08.2026
31 Факт
10:23 19.08.2026
32 Саюз нерушими
10:25 19.08.2026
33 Факт
До коментар #20 от "венелано не пускай кьор фишеци":Не измряха,избягаха от комунистическата кочина!
10:26 19.08.2026
34 Копейкин
10:31 19.08.2026