Денят, в който СССР започна да умира

На днешния 19 август 2026 г. се навършват точно 35 години от едно от най-съдбоносните събития на ХХ век – Августовският преврат в СССР. Рано сутринта на същата дата през 1991 година светът е разтърсен от новината, че съветският президент Михаил Горбачов е изолиран и поставен под домашен арест в държавната резиденция „Форос“ в Крим. Докато държавният глава е на почивка със семейството си, в Москва консервативни комунистически хардлайнери правят отчаян опит да спрат разпада на съветската империя, но вместо това ускоряват нейния край.

Заговорниците създават т.нар. Държавен комитет за извънредно положение (ГКЧП). Комитетът обявява по държавната телевизия и радио, че Горбачов е „неспособен да изпълнява задълженията си по здравословни причини“. Истинската цел на пуча обаче е да се осуети подписването на новия Съюзен договор, планирано за 20 август, който би дал огромна автономия на отделните съветски републики.

По улиците на Москва незабавно са изпратени танкове и тежка военна техника. Превратът обаче се сблъсква с неочаквано силна гражданска съпротива, оглавена от новоизбрания президент на Руската федерация Борис Елцин. Елцин произнася историческа реч, покачен върху танк пред Белия дом в Москва, призовавайки към обща стачка и неподчинение.

Лошата организация на заговорниците и отказите на ключови армейски части да стрелят срещу цивилни граждани водят до пълния колапс на пуча само за три дни. На 21 август заговорът се разпада, а на 22 август Михаил Горбачов се завръща в Москва, но реалната власт вече е преминала в ръцете на Елцин.

Макар и неуспешен, Августовският преврат нанася смъртоносен удар върху легитимността на Комунистическата партия и централната власт. Само няколко месеца по-късно, през декември 1991 г., Съветският съюз официално престава да съществува. Последствията от тези три дни през август продължават да оформят геополитическата карта и до днес.