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Звезда от „Смолвил“ се показа гол по погрешка (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Звезда от „Смолвил“ се показа гол по погрешка (ВИДЕО)

12 Октомври, 2026 13:44 504 2

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Том Уелинг публикувал гледка към Ню Йорк, без да забележи отражението си в прозореца на хотелската стая

Звезда от „Смолвил“ се показа гол по погрешка (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Том Уелинг, познат с ролята на младия Супермен в сериала „Смолвил“, случайно показа голото си отражение в снимка от хотелската си стая в Ню Йорк. Кадърът е бил публикуван в Instagram Story пред около 2,3 милиона последователи.

Актьорът искал да покаже гледката към града и добавил краткия надпис „Hello NYCC“. В стъклото обаче се виждало отражението му, докато прави снимката. Публикацията останала достъпна приблизително 10 часа, преди да бъде изтрита, но през това време потребители успели да направят екранни снимки.

Случката е станала по време на посещението на Уелинг в Ню Йорк за New York Comic Con. Там той се срещна с колегите си от „Смолвил“ Майкъл Розенбаум, Кристин Кройк и Ерика Дюранс в панел, посветен на 25-годишнината на сериала.

Актьорът прие инцидента с чувство за хумор

Вместо да даде подробно обяснение, Уелинг реагира шеговито. Под видео, което пресъздава момента, в който зрител забелязва отражението в прозореца, той написа: „Дойдох за гледките“.

Розенбаум, който в сериала играе Лекс Лутър, също се включи в шегата. Той публикува снимка пред хотелски прозорец, на която прикрива долната част на тялото си с надпис „Перверзници“, а Уелинг по-късно сподели публикацията му в своя Story.

„Смолвил“ проследява историята на Кларк Кент преди превръщането му в Супермен. Сериалът е излъчван в продължение на 10 сезона между 2001 и 2011 г. Екранното събиране в Ню Йорк отбеляза предстоящата 25-годишнина от премиерата му.

Източници: tmz.com


САЩ
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