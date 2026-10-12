Бригита Чолакова: гласът, който остана в ефира

В телевизионната памет на няколко поколения Бригита Чолакова остава с гласа, погледа и присъствието си пред камерата. На 12 октомври 1933 г. се ражда журналистката, която по-късно ще се превърне в едно от най-разпознаваемите лица на Българската телевизия.

Важно уточнение към датата е, че Чолакова не умира на 12 октомври. Смъртта ѝ настъпва внезапно на 6 октомври 1999 г. – само шест дни преди рождения ѝ ден. Според съобщението на News.bg нейни близки са я открили в дома ѝ по обед. За внезапната кончина съобщава дългогодишната ѝ колежка Таня Димитрова.

Телевизията като личен почерк

Чолакова работи дълги години в Българската телевизия и оставя след себе си поредица предавания, сред които „ТВ обектив“, „Пожелахте да видите“, „Телевизията представя“, „Стил“, „ТВ неделник“ и „Модева телевизия“. В тях съчетава разговори, култура, обществена тематика, мода и човешки истории.

За нея телевизионното водене не е просто четене на предварително подготвен текст. Колеги и приятели я описват като изключително взискателна към подготовката, езика, поведението пред камерата и всеки детайл от предаването. Заради характера и професионалния си подход получава прозвището „Желязната лейди на телевизионния екран“.

Сред темите, към които се връща през годините, е документалистиката. „Голямата ми любов е била документалистиката, зад гърба си имам над 20 документални филма на историческа и културна тема“, казва Чолакова в запис, съхраняван от Българското национално радио.

От „ТВ неделник“ до телевизионната памет

Едно от предаванията, с които името ѝ остава трайно свързано, е „ТВ неделник“. В него започва телевизионният път на Милен Цветков, който по-късно става водещ на „По света и у нас“. БНТ посочва Чолакова като човек, дал възможност на бъдещи журналисти да направят първите си стъпки пред публика.

През 2000 г., година след смъртта ѝ, БНТ излъчва документалния филм „Бригита Чолакова – живот като пасианс“. В 28-минутната продукция за нея си спомнят роднини, приятели и колеги, сред които Александрина Исайлова, Боряна Димитрова, операторът Крум Георгиев и музикантът Вили Казасян.

Така 12 октомври остава едновременно рожденият ден на Бригита Чолакова и повод да бъде припомнен нейният принос към българската телевизия. Смъртта ѝ е отдавна в миналото, но предаванията, начинът ѝ на работа и гласът ѝ продължават да присъстват в архивите и спомените за времето, когато телевизионният водещ можеше да бъде цяла институция.

Източници: bnt.bg, old-news.bnr.bg, news.bg