Новини
Любопитно »
Бригита Чолакова: гласът, който остана в ефира
  Тема: Известни личности

Бригита Чолакова: гласът, който остана в ефира

12 Октомври, 2026 16:45 1 127 2

  • бригита чолакова-
  • българска телевизия-
  • тв водеща-
  • тв неделник-
  • телевизионна журналистика

12 октомври е рожденият ден на легендарната тв водеща. Тя умира внезапно на 6 октомври 1999 г., само дни преди да навърши 66 години

Бригита Чолакова: гласът, който остана в ефира - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В телевизионната памет на няколко поколения Бригита Чолакова остава с гласа, погледа и присъствието си пред камерата. На 12 октомври 1933 г. се ражда журналистката, която по-късно ще се превърне в едно от най-разпознаваемите лица на Българската телевизия.

Важно уточнение към датата е, че Чолакова не умира на 12 октомври. Смъртта ѝ настъпва внезапно на 6 октомври 1999 г. – само шест дни преди рождения ѝ ден. Според съобщението на News.bg нейни близки са я открили в дома ѝ по обед. За внезапната кончина съобщава дългогодишната ѝ колежка Таня Димитрова.

Телевизията като личен почерк

Чолакова работи дълги години в Българската телевизия и оставя след себе си поредица предавания, сред които „ТВ обектив“, „Пожелахте да видите“, „Телевизията представя“, „Стил“, „ТВ неделник“ и „Модева телевизия“. В тях съчетава разговори, култура, обществена тематика, мода и човешки истории.

За нея телевизионното водене не е просто четене на предварително подготвен текст. Колеги и приятели я описват като изключително взискателна към подготовката, езика, поведението пред камерата и всеки детайл от предаването. Заради характера и професионалния си подход получава прозвището „Желязната лейди на телевизионния екран“.

Сред темите, към които се връща през годините, е документалистиката. „Голямата ми любов е била документалистиката, зад гърба си имам над 20 документални филма на историческа и културна тема“, казва Чолакова в запис, съхраняван от Българското национално радио.

От „ТВ неделник“ до телевизионната памет

Едно от предаванията, с които името ѝ остава трайно свързано, е „ТВ неделник“. В него започва телевизионният път на Милен Цветков, който по-късно става водещ на „По света и у нас“. БНТ посочва Чолакова като човек, дал възможност на бъдещи журналисти да направят първите си стъпки пред публика.

През 2000 г., година след смъртта ѝ, БНТ излъчва документалния филм „Бригита Чолакова – живот като пасианс“. В 28-минутната продукция за нея си спомнят роднини, приятели и колеги, сред които Александрина Исайлова, Боряна Димитрова, операторът Крум Георгиев и музикантът Вили Казасян.

Така 12 октомври остава едновременно рожденият ден на Бригита Чолакова и повод да бъде припомнен нейният принос към българската телевизия. Смъртта ѝ е отдавна в миналото, но предаванията, начинът ѝ на работа и гласът ѝ продължават да присъстват в архивите и спомените за времето, когато телевизионният водещ можеше да бъде цяла институция.

Източници: bnt.bg, old-news.bnr.bg, news.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    8 1 Отговор
    днешните телевизионни водещи не попаднат случайно на някое нейно предаване в архива, че ще получат комплекс за непълноценност.

    17:01 12.10.2026

  • 2 скарлет

    0 0 Отговор
    През 1990 г я иэритаха от БНТ эаради връзката и със Семерджиев!!! Много устата и нахална не цепеше басма на никой!!!

    18:08 12.10.2026