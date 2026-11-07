7 ноември 1959 г.: Ражда се БНТ

„Внимание, излъчваме в ефир.“ С тези думи на 7 ноември 1959 г. започва първото професионално предаване на Българската телевизия. От площад „9 септември“ в София, днес площад „Александър Батенберг“, зрителите виждат пряко манифестацията по случай 42-ата годишнина от Октомврийската революция. Датата е приета за рожден ден на Българската национална телевизия.

Сигналът тръгва в 9:45 часа по 7-и телевизионен канал. Предаването е реализирано от режисьорите Ангел Вълчанов и Лидия Ишимбаева, а манифестацията е заснета с три камери. Те са разположени при Националната художествена галерия, Мавзолея на Георги Димитров и на ъгъла на улиците „Васил Левски“ и „Цар Освободител“. Така събитието от центъра на София достига до първите телевизионни приемници в столицата.

От лабораторния сигнал до телевизионния ефир

Пътят до първото професионално излъчване започва няколко години по-рано. През 1951 г. в Машинно-електротехническия институт в София е поставено началото на работа по създаването на българска телевизия. Експерименталният телевизионен център е свързан с екипа на проф. Саздо Иванов, в който участват преподаватели, инженери и студенти.

През 1952 г. центърът осъществява лабораторно телевизионно предаване по кабел. БНТ посочва и 16 май 1953 г. като дата, на която е предадено първото стабилно телевизионно изображение по кабел. От навечерието на 1 май 1954 г. започват редовни предавания, първоначално два пъти седмично. Експериментите постепенно се преместват от лабораторията към външни събития и подготвят създаването на национална телевизионна станция.

Началото на телевизионните новини

На същия 7 ноември 1959 г. започва и информационната рубрика „Новини“. В началото тя представлява петминутна емисия, в която говорител прочита подготвената информация. На 20 юли 1960 г. рубриката прераства в централната информационна емисия „По света и у нас“.

Официалното откриване на Българската телевизия се състои на 26 декември 1959 г. Тогава е открит телевизионният център и е въведена в експлоатация телевизионната кула в София. В първия си програмен ден телевизията излъчва церемонията по награждаването на участниците в изграждането на съоръжението, празничен концерт и художествен филм.

Така между първия лабораторен сигнал, редовните експериментални предавания и прякото излъчване от площад „9 септември“ се оформя пътят към националния телевизионен ефир. А краткото изречение „Внимание, излъчваме в ефир“ остава като звуковия знак на началото.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, bnt.bg