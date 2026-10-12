В Древен Египет жертвали слуги за фараоните

Смъртта на египетския владетел вероятно е означавала смърт и за част от хората, които са му служили. Ново изследване на останки от Абидос подкрепя хипотезата, че в началото на династичния период придворни са били убивани и погребвани край царските гробници, за да продължат да служат на фараона в отвъдното.

Изследването е публикувано на 5 октомври в списание Frontiers in Environmental Archaeology. Розелин Кембъл от университета „Пърдю“ е анализирала 46 черепа на хора, погребани близо до гробниците на царете Джер и Джет и на Мернейт. Трите комплекса се намират край древния свещен град Абидос, северно от Луксор, и са свързани с владетели от Първата династия, започнала преди около 5000 години.

18 черепа носят следи от тежки удари

При 18 от изследваните черепи са открити травми, които вероятно са причинили смъртта. Сред тях има линейни фрактури – счупвания, получени при удар на черепа в голям предмет или при удар с такъв предмет.

„Линейните фрактури възникват, когато черепът се удари в сравнително голям предмет или бъде ударен с такъв. Поради заоблената форма на черепа силата на удара се разпределя по черепния свод“, пише Розелин Кембъл.

Подобни травми могат да доведат до вътрешни увреждания, кръвоизлив и бърза загуба на съзнание. Изследователката обаче не е успяла да установи какъв точно предмет или оръжие е използван. Данните не позволяват и категоричен извод за начина, по който са загинали всички хора, погребани около царските гробници.

Стара хипотеза получава нови доказателства

Когато археологът Флиндърс Питри разкопал района в началото на XX век, той предположил, че стотиците допълнителни гробове принадлежат на хора от царския двор. Според него те са били принесени в жертва след смъртта на владетеля, но липсата на доказателства за смъртоносни травми оставила тезата му спорна повече от век.

Кембъл е използвала съвременни съдебномедицински методи, за да преразгледа останките. Повечето от откритите от Питри човешки останки били повторно погребани, но 46 черепа са запазени и по-късно са изследвани от Кембъл.

Според египтолога Якобус ван Дайк от университета в Гронинген изследването е важен аргумент в полза на тезата, че жертвоприношения на слуги действително са съществували в Египет в началото на династичния период.

„Съществуването на жертвоприношения на слуги в древен Египет винаги е било спорен въпрос. Изследването на Кембъл предоставя важен аргумент в подкрепа на учените, които като мен смятат, че тази практика действително е съществувала в Египет в началото на династичния период“, казва ван Дайк.

Той отбелязва, че предполагаемият начин на убийствата го изненадва. Според него той не съответства на изображенията на древни ритуални убийства, при които жертвата обикновено е коленичила със завързани зад гърба ръце и е била пробождана с нож в гърдите.

Археологическите данни сочат, че практиката вероятно е изчезнала в началото на Втората династия. За този период няма убедителни доказателства, че погребването на царски служители чрез жертвоприношение е продължило.

Източници: btvnovinite.bg, livescience.com