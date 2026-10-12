По-високото тегло е свързано с по-нисък риск при деменция

Понякога числото на кантара разказва различна история, когато човек вече е получил диагноза деменция. Анализ на данните за 4523 американци показва, че участниците с наднормено тегло или затлъстяване към момента на диагностицирането са имали по-нисък риск от смърт в сравнение с хората с нормално тегло.

Резултатите са публикувани в Journal of Alzheimer’s Disease. Участниците са били на 51 и повече години. В началото на проследяването те не са имали деменция, но по-късно са развили заболяването. Данните са събирани в рамките на американското проучване за здравето и пенсионирането, а проследяването е продължило до 20 години.

Разликата достига 27%

Изследователите са разделили участниците според индекса на телесната маса на четири групи: с нормално тегло, наднормено тегло, затлъстяване първа степен и затлъстяване втора или трета степен.

В сравнение с хората с нормално тегло рискът от смърт е бил с 16% по-нисък при участниците с наднормено тегло. При диагностицираните със затлъстяване първа степен намалението е 27%, а при тези със затлъстяване втора или трета степен – 22%.

При анализа са отчетени фактори като пол, образование, раса и етническа принадлежност, тютюнопушене и наличие на хронични заболявания. Екипът е проверил и възможността хората с нормално тегло да са били отслабнали заради влошено здраве непосредствено преди диагнозата. Връзката се е запазила и след тези проверки.

Учените не препоръчват напълняване

Вирджиния Чанг от Училището по глобално обществено здраве към Нюйоркския университет подчертава, че резултатите не означават, че пациентите с деменция трябва да се стремят към наднормено тегло или затлъстяване.

„Това не означава, че пациентите с деменция трябва да се стремят към наднормено тегло или затлъстяване, тъй като нашето проучване не е предназначено да изследва този въпрос“, заявява Чанг.

По думите ѝ състоянието на теглото при поставяне на диагнозата може да бъде полезен прогностичен показател за преживяемостта. Тя посочва и значението на храненето за здравето и жизнеспособността на хората с деменция.

Юан Джан, геронтолог от Училището по обществено здраве „Мейлман“ към Колумбийския университет, отбелязва, че изводът противоречи на очакванията и поставя въпроса за възможна систематична грешка.

Възможна роля на загубата на тегло

„Нашите анализи показват, че основните източници на систематични грешки, които изследвахме, не обясняват предимството по отношение на преживяемостта, свързано с по-високото телесно тегло“, казва Джан.

Засега няма категорично обяснение за наблюдаваната зависимост. Една от хипотезите е, че деменцията може да доведе до пропускане на хранения, загуба на апетит и трудности при самостоятелното хранене. При хората с по-големи резерви от телесна мазнина или мускулна маса тези промени може да имат по-малко неблагоприятни последици.

Подобен „парадокс на затлъстяването“ е наблюдаван и при някои сърдечни и бъбречни заболявания. Изследването обаче не доказва, че по-високото тегло причинно удължава живота на хората с деменция. За изясняване на причините са нужни нови проучвания, които да проследят промените в теглото и хранителните навици след поставяне на диагнозата.

Източници: dariknews.bg