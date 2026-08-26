Най-голямата дъщеря на Брус Уилис се е подложила на генетичен тест за Алцхаймер

Румър Уилис разкри, че е преминала генетично изследване за оценка на риска от болестта на Алцхаймер, докато семейството ѝ продължава да се адаптира към фронтотемпоралната деменция на баща ѝ, холивудския актьор Брус Уилис.

38-годишната актриса и победителка в „Dancing with the Stars“ е направила тест за вариации в гена APOE, който може да даде информация за генетичната предразположеност към Алцхаймер. По думите ѝ резултатът показал сравнително среден риск. Румър Уилис призна, че решението да научи повече за собственото си здраве е било плашещо, но за нея информацията е начин да бъде по-подготвена.

„Наистина ми липсва баща ми. Липсва ми една различна версия на човека, който беше“, споделя Румър Уилис. Тя подчертава, че се опитва да приема настоящето и да прекарва пълноценно времето си с Брус Уилис, вместо непрекъснато да сравнява състоянието му с миналото.

Важно е обаче да се уточни, че APOE тестът не поставя диагноза и не може да предскаже със сигурност дали човек ще развие Алцхаймер. Вариантът APOE ε4 е свързан с повишен риск при определени групи, но много негови носители никога не развиват заболяването. Националният институт по стареене на САЩ препоръчва резултатите от подобни изследвания да се обсъждат с лекар или генетичен консултант.

Случаят на Брус Уилис е различен. 71-годишният актьор, известен с „Умирай трудно“, беше диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) през 2023 г., след като година по-рано семейството му съобщи, че се оттегля от актьорската професия заради афазия. FTD е различно невродегенеративно заболяване от болестта на Алцхаймер и често засяга поведението, личността и езиковите способности.

През последните месеци Румър Уилис продължава да говори открито за промените в баща си. Тя описва появата на необичайна за някогашния екшън герой нежност и казва, че се чувства благодарна, че все още може да го посещава и че дъщеря ѝ Луета има връзка с дядо си. В актуално интервю Румър допълни, че Брус Уилис все още реагира с усмивка, когато вижда нея и внучката си.

За актрисата генетичното изследване е част от по-широк опит да следи здравето си по-внимателно, особено предвид семейната история не само на деменция, но и на онкологични заболявания. Основният ѝ мотив, по думите ѝ, е да остане здрава и активна заради малката си дъщеря.