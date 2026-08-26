Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Най-голямата дъщеря на Брус Уилис се е подложила на генетичен тест за Алцхаймер

Най-голямата дъщеря на Брус Уилис се е подложила на генетичен тест за Алцхаймер

26 Август, 2026 13:31 530 6

  • брус уилис-
  • румър уилис-
  • дъщеря-
  • алцхаймер-
  • деменция-
  • тест

Румър Уилис е била уплашена да научи резултатите, но е било важно за нея да е подготвена

Най-голямата дъщеря на Брус Уилис се е подложила на генетичен тест за Алцхаймер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Румър Уилис разкри, че е преминала генетично изследване за оценка на риска от болестта на Алцхаймер, докато семейството ѝ продължава да се адаптира към фронтотемпоралната деменция на баща ѝ, холивудския актьор Брус Уилис.

38-годишната актриса и победителка в „Dancing with the Stars“ е направила тест за вариации в гена APOE, който може да даде информация за генетичната предразположеност към Алцхаймер. По думите ѝ резултатът показал сравнително среден риск. Румър Уилис призна, че решението да научи повече за собственото си здраве е било плашещо, но за нея информацията е начин да бъде по-подготвена.

„Наистина ми липсва баща ми. Липсва ми една различна версия на човека, който беше“, споделя Румър Уилис. Тя подчертава, че се опитва да приема настоящето и да прекарва пълноценно времето си с Брус Уилис, вместо непрекъснато да сравнява състоянието му с миналото.

Важно е обаче да се уточни, че APOE тестът не поставя диагноза и не може да предскаже със сигурност дали човек ще развие Алцхаймер. Вариантът APOE ε4 е свързан с повишен риск при определени групи, но много негови носители никога не развиват заболяването. Националният институт по стареене на САЩ препоръчва резултатите от подобни изследвания да се обсъждат с лекар или генетичен консултант.

Случаят на Брус Уилис е различен. 71-годишният актьор, известен с „Умирай трудно“, беше диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) през 2023 г., след като година по-рано семейството му съобщи, че се оттегля от актьорската професия заради афазия. FTD е различно невродегенеративно заболяване от болестта на Алцхаймер и често засяга поведението, личността и езиковите способности.

През последните месеци Румър Уилис продължава да говори открито за промените в баща си. Тя описва появата на необичайна за някогашния екшън герой нежност и казва, че се чувства благодарна, че все още може да го посещава и че дъщеря ѝ Луета има връзка с дядо си. В актуално интервю Румър допълни, че Брус Уилис все още реагира с усмивка, когато вижда нея и внучката си.

За актрисата генетичното изследване е част от по-широк опит да следи здравето си по-внимателно, особено предвид семейната история не само на деменция, но и на онкологични заболявания. Основният ѝ мотив, по думите ѝ, е да остане здрава и активна заради малката си дъщеря.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-добре

    6 1 Отговор
    тест за бащинство да си направи...

    13:32 26.08.2026

  • 2 И висиш ли

    4 0 Отговор
    тестът излязал положижтелен, ама за кpeтенизъм.

    13:32 26.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    3 0 Отговор
    Брус Уилис си отива (ВИДЕО 2016)

    13:34 26.08.2026

  • 4 Доктор Живебаго

    3 0 Отговор
    Както и откърших теста и се разтресе десетина пъти! Рано е да се каже, трябва пак да и го откърша за втора прецака...

    13:35 26.08.2026

  • 5 Важното

    4 0 Отговор
    Е даваме пари за оръжия, а не за изследвания на деменциите. Защото тяллото го побеждават с хапчета, обаче главата се предава.

    13:49 26.08.2026

  • 6 събке и ти да си направиш

    2 2 Отговор
    генетичен тест за Алцхаймер
    че с тез претоплени забравяте кога сте топлили за последно и пак нанови ни ги сервирате в менюто

    13:50 26.08.2026