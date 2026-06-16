Съпругата на Брус Уилис развенча митовете около болестта му

Ема Хеминг Уилис внесе яснота около едно от най-разпространените погрешни схващания за заболяването на съпруга си, холивудската звезда Брус Уилис. В подкаста „The Bossticks“ тя обясни, че фронтотемпоралната деменция, от която страда актьорът, се различава съществено от болестта на Алцхаймер и не води задължително до загуба на паметта.

Според Хеминг Уилис заболяването има няколко различни форми. Вариантът, диагностициран при Брус Уилис, засяга основно езиковите способности и комуникацията, докато други форми на фронтотемпорална деменция могат да доведат до промени в поведението или до двигателни нарушения.

„Когато хората питат дали Брус помни кой съм аз, това е често срещано недоразумение. Той не страда от Алцхаймер, а от фронтотемпорална деменция“, обясни Ема. По думите ѝ актьорът разпознава близките си, включително петте си дъщери.

Тя подчерта, че обществото често свързва думата „деменция“ единствено със загубата на памет, но фронтотемпоралната деменция протича по различен начин. Заболяването е сред най-често срещаните форми на деменция при хора под 60-годишна възраст и често остава недиагностицирано години наред.

Семейството на Брус Уилис за първи път съобщи за здравословните му проблеми през март 2022 г., когато стана ясно, че актьорът прекратява кариерата си заради диагностицирана афазия – неврологично състояние, което засяга способността за говор и разбиране на езика. Година по-късно неговите близки потвърдиха, че състоянието е прогресирало до фронтотемпорална деменция.

Тогава съвместно изявление публикуваха съпругата му Ема Хеминг Уилис, бившата му съпруга Деми Мур и петте му дъщери. Те определиха диагнозата като болезнена, но същевременно донесла яснота за причините зад влошаващото се състояние на актьора.

През последните години семейството активно участва в кампании за повишаване на информираността относно фронтотемпоралната деменция и необходимостта от повече научни изследвания. Според близките на актьора към момента не съществува лечение, което да спре развитието на заболяването, но надеждите са, че бъдещи медицински разработки ще доведат до по-ефективни терапии.

В момента Брус Уилис и Ема Хеминг Уилис живеят в отделни домове, което според американски медии е част от организацията на грижите за актьора с напредването на болестта. Двамата имат две дъщери – Мейбъл и Евелин. От брака си с Деми Мур звездата има още три дъщери – Румър, Скот и Талула.

Въпреки здравословните предизвикателства, семейството продължава да споделя периодично информация за състоянието на актьора и да подчертава значението на подкрепата за хората, живеещи с невродегенеративни заболявания.