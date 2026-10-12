Започна делото срещу Ръсел Бранд за изнасилвания

Процесът срещу британския актьор и комик Ръсел Бранд започна в Кралския съд в Саутуорк в Лондон. Той се яви лично, придружен от съпругата си Лора Галахър.
Срещу Бранд са повдигнати три обвинения за изнасилване, три за сексуално посегателство и едно за непристойно посегателство. Обвиненията са отправени от шест жени и се отнасят до твърдени случаи от периода между 1999 и 2009 г.
Бранд не се признава за виновен по нито едно от обвиненията и последователно отрича да е извършвал нарушения. Според Асошиейтед прес той е останал на свобода под гаранция, докато тече делото.
Избор на съдебни заседатели
Първият ден от процеса е посветен на избора на съдебни заседатели и други административни въпроси. Съдията е попитал потенциалните заседатели дали са гледали документален филм или са чели публикации за твърденията срещу Бранд.
„Започваме процеса срещу един човек на име Ръсел Бранд“, е заявил съдията според ITV News.
Кралската прокурорска служба се очаква да започне представянето на аргументите си на 13 октомври. Процесът може да продължи около 10 седмици, съобщава „Дейли мейл“ чрез материала, цитиран от „Газета“.
От телевизионен водещ до подсъдим
Ръсел Бранд стана известен като стендъп комик и водещ на предаването Big Brother's Big Mouth. Той е водил и програми по BBC Radio 2 и 6 Music.
Бранд има роли в холивудските филми „Да забравиш Сара Маршал“ и „Бягство от Лас Вегас“. Тези професионални успехи предхождат съдебния процес, в който обвиненията срещу него все още не са доказани.
Източници: apnews.com, itv.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стас
Коментиран от #2
15:48 12.10.2026
2 Какви
До коментар #1 от "Стас":Закони имат тези либерасти бе?! Всяка осемдесет годишна мумия може да каже, че е била изнасилена преди половин век, без да представи никакви доказателства!
С това разпространяват съвсем либерастията, защото такива дела водят само срещу хетеросексуалните мъже!
15:53 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Някой
Коментиран от #6
16:11 12.10.2026
5 Хер Флик от Гестапо
16:15 12.10.2026
6 Всеки
До коментар #4 от "Някой":Който не се съгласява с тебе нека си спомни, колко невероятни конспирации се осъществиха пред очите ни!
Включително масово избиване на хора, ядене на хора и пиене на кръв, сатанински ритуали и т.н.!
16:17 12.10.2026