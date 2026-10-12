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Започна делото срещу Ръсел Бранд за изнасилвания
  Тема: Известни личности

Започна делото срещу Ръсел Бранд за изнасилвания

12 Октомври, 2026 15:41 614 6

  • ръсел бранд-
  • лондон-
  • съдебен процес-
  • изнасилване-
  • сексуално посегателство

Британският актьор и комик не се признава за виновен по седем обвинения, отправени от шест жени. Процесът в Лондон може да продължи до 10 седмици

Започна делото срещу Ръсел Бранд за изнасилвания - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Процесът срещу британския актьор и комик Ръсел Бранд започна в Кралския съд в Саутуорк в Лондон. Той се яви лично, придружен от съпругата си Лора Галахър.

Срещу Бранд са повдигнати три обвинения за изнасилване, три за сексуално посегателство и едно за непристойно посегателство. Обвиненията са отправени от шест жени и се отнасят до твърдени случаи от периода между 1999 и 2009 г.

Бранд не се признава за виновен по нито едно от обвиненията и последователно отрича да е извършвал нарушения. Според Асошиейтед прес той е останал на свобода под гаранция, докато тече делото.

Избор на съдебни заседатели

Първият ден от процеса е посветен на избора на съдебни заседатели и други административни въпроси. Съдията е попитал потенциалните заседатели дали са гледали документален филм или са чели публикации за твърденията срещу Бранд.

„Започваме процеса срещу един човек на име Ръсел Бранд“, е заявил съдията според ITV News.

Кралската прокурорска служба се очаква да започне представянето на аргументите си на 13 октомври. Процесът може да продължи около 10 седмици, съобщава „Дейли мейл“ чрез материала, цитиран от „Газета“.

От телевизионен водещ до подсъдим

Ръсел Бранд стана известен като стендъп комик и водещ на предаването Big Brother's Big Mouth. Той е водил и програми по BBC Radio 2 и 6 Music.

Бранд има роли в холивудските филми „Да забравиш Сара Маршал“ и „Бягство от Лас Вегас“. Тези професионални успехи предхождат съдебния процес, в който обвиненията срещу него все още не са доказани.

Източници: apnews.com, itv.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стас

    1 2 Отговор
    Да си карат делата,хората си имат закони и правосъдие.Да се оправят.

    Коментиран от #2

    15:48 12.10.2026

  • 2 Какви

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стас":

    Закони имат тези либерасти бе?! Всяка осемдесет годишна мумия може да каже, че е била изнасилена преди половин век, без да представи никакви доказателства!
    С това разпространяват съвсем либерастията, защото такива дела водят само срещу хетеросексуалните мъже!

    15:53 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    1 0 Отговор
    Всеки, който говори против елита... ваксините по време на пландемията, цифровите валути, Израел, веднага бива заклеймяван като изнасилвач, конспиратор... и му съсипват живота.

    Коментиран от #6

    16:11 12.10.2026

  • 5 Хер Флик от Гестапо

    1 0 Отговор
    Седем обвинения от шест жени......значи мръсника, едната я е обидил два пъти

    16:15 12.10.2026

  • 6 Всеки

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Който не се съгласява с тебе нека си спомни, колко невероятни конспирации се осъществиха пред очите ни!
    Включително масово избиване на хора, ядене на хора и пиене на кръв, сатанински ритуали и т.н.!

    16:17 12.10.2026