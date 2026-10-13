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Болотана: Градът, където 14% от жените над 70 г. стигат до 100

Болотана: Градът, където 14% от жените над 70 г. стигат до 100

13 Октомври, 2026 11:18 624 2

  • болотана-
  • сардиния-
  • дълголетие-
  • столетници-
  • сини зони

Изследване поставя италианското селище сред кандидатите за нова „синя зона“

Болотана: Градът, където 14% от жените над 70 г. стигат до 100 - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Болотана, планинско селище в Сардиния с около 2266 жители, жените над 70 години имат 13,83% вероятност да достигнат 100-годишна възраст. Това показва изследване, публикувано в списание Frontiers in Aging, което анализира данни за периода 2021–2025 година.

Средната оставаща продължителност на живота на жените, навършили 70 години, е изчислена на 20,85 години. При мъжете показателят е 16,02 години, а вероятността да достигнат столетие е 4,92%.

Сравнението поставя жените от Болотана на второ място след Хонконг по разглежданите показатели. Изчисленият дял е повече от три пъти над средната стойност за жените в Италия за същия период.

Данните са събрани от граждански и църковни регистри

Учените са използвали потвърдени граждански и църковни записи, за да проследят преживяемостта на местното население. В анализа са включени 149 смъртни случая сред жители на възраст 70 и повече години. За петгодишния период 19 души са достигнали възраст между 100 и 105 години – петима мъже и 14 жени.

Резултатите показват ясно предимство на жените при късното оцеляване, но авторите посочват и ограниченията на анализа. Част от оценките са основани на сравнително малък брой жители, а широките интервали на несигурност означават, че са необходими допълнителни наблюдения.

Столетницата Джованина: „Не бързам“

Историята на Болотана беше представена и в репортаж на БНТ. Сред местните столетници е Джованина, родена през 1925 година, която дълги години е работила като шивачка.

„Наслаждавам се на живота ден по ден, не бързам“, казва Джованина пред БНТ.

В кметството се пазят портрети на жители, достигнали преклонна възраст още в края на XIX век. В общността възрастните хора са част от местната история, а близките отношения между поколенията остават характерни за селището.

Изследователите обсъждат няколко възможни обяснения за необичайното дълголетие – наследственост, традиционно хранене, ежедневна физическа активност и социална подкрепа. Засега обаче проучването установява демографска особеност, а не доказва конкретна комбинация от навици или условия, която я причинява.

Затова Болотана е определена като кандидат за нова „синя зона“, но не и като окончателно призната такава. Според авторите са нужни по-дълъг период на наблюдение и допълнителна проверка на данните.

Източници: flagman.bg, bntnews.bg


Италия
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