На 100 години Дик Ван Дайк тренира с главата надолу (ВИДЕО)

100-годишният Ван Дайк наскоро сподели видео, на което се вижда как употребява инверсионна маса – уред, който използва гравитацията, за да разтегне гръбначния стълб чрез тяга, пише tialoto.bg.

„ДВД100 Тренировка 1/2 – инверсионна маса #продължавай-да-се-движиш“ – така той озаглави клипа, който публикува в своя профил в Instagram преди дни.

Телевизионната икона наскоро разказа за режима си за поддържане на форма, като сподели, че посещава фитнес залата три пъти седмично.

„Някой ме попита: На какво отдавате добрата си форма и състоянието си на тази възраст?“, каза Ван Дайк по време на интервюто си през януари 2025 година.

„Винаги съм тренирал по три дни в седмицата“, продължи той и добави „Все още със съпругата ми ходим на фитнес и мисля, че именно затова не съм схванат като връстниците си“.

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Звездата обясни, че все още прави много упражнения за разтягане, коремни преси и йога.

В подкаста си Тед Дансън изрази впечатлението си от отличната физическа форма на Ван Дайк, тъй като е виждал на живо уменията му, докато двамата са тренирали в една и съща зала в Малибу, Калифорния.

„Ходех в същата зала като теб и ако пристигнех достатъчно рано, те виждах как тренираш на някой от уредите с тежести“, каза Дансън. „А след това – сякаш правиш кръгова тренировка – не отиваше пеша до следващия уред, а танцуваше. Буквално танцуваше на път към следващия уред“.

Ван Дайк даде интервю пред списание People преди навършването на 100 години през ноември 2025 година.

„Чувствам се наистина добре за годините си“, каза той, докато до него седеше съпругата му, 54-годишната Арлийн Силвър, в дома им в Малибу.

„Понякога имам повече енергия, друг път – по-малко, но никога не се събуждам в лошо настроение“, добави комикът, преди да отбележи шеговито „Чувствам се като на 13“.

Столетникът добави, че според него, цялостната положителна нагласа може би е една от тайните на дълголетието му.

„Винаги съм смятал, че гневът е нещо, което разяжда човека отвътре – както и омразата“, обясни той. „А аз така и не успях да изпитам истинска омраза. Мисля, че това е едно от основните неща, които ми даваха сили да продължавам напред“.

„Имаше неща, които не харесвах, както и хора, които не харесвам и чиито постъпки не одобрявам“, продължи актьорът. „Но никога не съм изпитвал онази всепоглъщаща, пламенна омраза. Баща ми постоянно се ядосваше заради нещата от живота си и това в крайна сметка го погуби на 73-годишна възраст“.

Ван Дайк също така посочи, че не се страхува от това, което го очаква в бъдеще.

„Когато ти е време, няма измъкване. По някаква причина не се страхувам от смъртта. Не мога да го обясня, но не усещам страх. Имах толкова прекрасен и пълноценен живот. Не мога да се оплача“, сподели актьорът.

Дик Ван Дайк е сред онези редки звезди, чието име се е превърнало в синоним на американската телевизия и кино. Роден през 1925 година в Мисури, той започва кариерата си като радиоводещ и сценичен артист, преди постепенно да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица на Холивуд.

Големият му пробив идва през 60-те години със сериала „Шоуто на Дик Ван Дайк“, който му носи огромна популярност и няколко награди „Еми“. По-късно актьорът покорява и големия екран с роли във филми като „Мери Попинз“ и „Чити Чити Банг Банг“, а характерното му чувство за хумор, енергия и неподражаема усмивка го превръщат в любимец на няколко поколения.

През годините Ван Дайк не се ограничава само до актьорството. Той е певец, танцьор, комик и телевизионен водещ, а кариерата му обхваща повече от седем десетилетия. Дори в напреднала възраст той продължава да се появява на екран и да приема нови професионални предизвикателства.

Зад впечатляващата му кариера стои и не по-малко интересен личен живот. Дик Ван Дайк е баща на четири деца – Крисчън, Бари, Кари Бет и Стейси, които са от първия му брак с Марги Уилет.

Най-големият му син Крисчън също поема по пътя на шоубизнеса и работи като телевизионен продуцент и режисьор. Бари пък е музикант и композитор, докато дъщерите му Кари Бет и Стейси също се занимават с творчески професии.

Семейството остава важна част от живота на актьора, макар той да признава през годините, че отношенията между близките невинаги са били лесни. Днес обаче Ван Дайк се радва и на ролята си на дядо и прадядо, а голямото му семейство е сред нещата, които придават смисъл на дългия му живот.

През 2012 година актьорът се жени за Арлийн Силвър, която е с 46 години по-млада от него. Въпреки разликата във възрастта двамата демонстрират изключително близка връзка и често говорят с топлота един за друг.

Силвър е до него и в ежедневието, и по време на тренировките, които се превръщат в неизменна част от живота на Ван Дайк. А на 100 години актьорът продължава да показва, че възрастта не е причина човек да се отказва от движението, любопитството и радостта от живота.

И може би именно това е най-голямото наследство на Дик Ван Дайк – не само десетилетията смях, които е подарил на публиката, а начинът, по който продължава да гледа напред с усмивка.