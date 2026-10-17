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Несебър влезе в топ 20 на европейските дестинации за дълголетие

Несебър влезе в топ 20 на европейските дестинации за дълголетие

17 Октомври, 2026 12:45 398 3

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  • дестинации-
  • дълголетие

Българският морски град заема 11-о място в класация на CV Villas, която оценява условията за активен живот, спокойствие и социални контакти. Начело е столицата на Малта - Валета.

Несебър влезе в топ 20 на европейските дестинации за дълголетие - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дълголетието е сред най-обсъжданите теми през последните години, а науката непрекъснато търси начини да ни помогне да живеем по-дълго и по-здравословно. Макар често да смятаме, че начинът ни на живот днес е коренно различен от този на предишните поколения, някои места по света продължават да се отличават с голям брой дълголетници.

Сред най-известните примери са т.нар. сини зони. В Европа те включват италианския остров Сардиния и гръцкия Икария. На континента обаче има и други дестинации, в които ежедневното движение, качествената храна и спокойният ритъм на живот са част от местната култура.

Нова класация на CV Villas подрежда 20 европейски места, които предлагат условия, свързвани с дълголетието. Сред критериите са възможностите за придвижване пеша, темпото на живот, седмичните работни часове, броят на ресторантите с веган менюта и винарните спрямо населението. Отчита се и социалната среда чрез броя на кафенетата и църквите.

„Тези дестинации предлагат всичко, което една пълноценна и релаксираща ваканция трябва да включва“, посочват от агенцията. Според нея тези места могат да послужат за пример за начин на живот, който често липсва в забързаното ежедневие. Посещението им дава възможност на туристите да се запознаят отблизо с местните навици и да приложат някои от тях в собствения си живот.

Топ 20 на европейските дестинации за дълголетие

  • Валета, Малта

  • Паксос, Гърция

  • Сен Тропе, Франция

  • Егер, Унгария

  • Мдина, Малта

  • Ибиса, Испания

  • Таормина, Италия

  • Лефкада, Гърция

  • Будва, Черна гора

  • Дингъл, Ирландия

  • Несебър, България

  • Бад Ишъл, Австрия

  • Пиран, Словения

  • Олесун, Норвегия

  • Сейнт Джулианс, Малта

  • Гозо, Малта

  • Ксамил, Албания

  • Левоча, Словакия

  • Бордо, Франция

  • Нови Сад, Сърбия

Малта се откроява с четири представители – повече от всяка друга страна в списъка. Столицата Валета заема първото място благодарение на удобните условия за пешеходно придвижване и разнообразието от заведения, които създават възможности за общуване. Според класацията тези особености насърчават ежедневната физическа активност и балансирания ритъм на живот.

Гръцкият остров Паксос е втори. Отличителни за него са близките отношения между местните жители, сплотената общност и спокойното ежедневие. Разходките по улиците и алеите, съчетани с природните красоти, позволяват на посетителите да забавят темпото и да се потопят в местния начин на живот.

Третото място е за френския Сен Тропе, известен със своя специфичен ритъм на живот. Четвъртата позиция е за унгарския Егер – град, удобен за разглеждане пеша, в който виното има важна социална роля. Местните често се събират вечер на чаша от прочутото вино „Бича кръв“, отбелязва Euronews.

Несебър – българският представител

Особено внимание заслужава Несебър, който заема 11-о място. През летните месеци улиците на черноморския град се изпълват с туристи от цял свят. Освен с красивите изгреви и залези, мястото може да привлече посетителите и с възможността да опознаят ежедневието на местните жители.

През последните години Несебър привлича все повече хора, които избират да се установят там за постоянно, а не само да пребивават сезонно. Класацията поставя града сред европейските дестинации, които могат да вдъхновят посетителите да възприемат по-активен, спокоен и социално ангажиран начин на живот.

Важно е да се отбележи, че класацията оценява фактори, свързвани с благополучието и дълголетието, а не доказва, че посещението на тези места само по себе си води до по-дълъг живот.

Източник: Lifestyle.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тхйт

    2 0 Отговор
    Активен живот в Несебър.. това е чиста подигравка. Тази класация е напълно измислена.

    12:51 17.10.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    От тази година в Несебър няма паркомясто, дори под терасите на блоковете, което да не е платен абонамент.
    Казвам му Адио.

    13:02 17.10.2026