Несебър влезе в топ 20 на европейските дестинации за дълголетие

Дълголетието е сред най-обсъжданите теми през последните години, а науката непрекъснато търси начини да ни помогне да живеем по-дълго и по-здравословно. Макар често да смятаме, че начинът ни на живот днес е коренно различен от този на предишните поколения, някои места по света продължават да се отличават с голям брой дълголетници.

Сред най-известните примери са т.нар. сини зони. В Европа те включват италианския остров Сардиния и гръцкия Икария. На континента обаче има и други дестинации, в които ежедневното движение, качествената храна и спокойният ритъм на живот са част от местната култура.

Нова класация на CV Villas подрежда 20 европейски места, които предлагат условия, свързвани с дълголетието. Сред критериите са възможностите за придвижване пеша, темпото на живот, седмичните работни часове, броят на ресторантите с веган менюта и винарните спрямо населението. Отчита се и социалната среда чрез броя на кафенетата и църквите.

„Тези дестинации предлагат всичко, което една пълноценна и релаксираща ваканция трябва да включва“, посочват от агенцията. Според нея тези места могат да послужат за пример за начин на живот, който често липсва в забързаното ежедневие. Посещението им дава възможност на туристите да се запознаят отблизо с местните навици и да приложат някои от тях в собствения си живот.

Топ 20 на европейските дестинации за дълголетие

Валета, Малта

Паксос, Гърция

Сен Тропе, Франция

Егер, Унгария

Мдина, Малта

Ибиса, Испания

Таормина, Италия

Лефкада, Гърция

Будва, Черна гора

Дингъл, Ирландия

Несебър, България

Бад Ишъл, Австрия

Пиран, Словения

Олесун, Норвегия

Сейнт Джулианс, Малта

Гозо, Малта

Ксамил, Албания

Левоча, Словакия

Бордо, Франция

Нови Сад, Сърбия

Малта се откроява с четири представители – повече от всяка друга страна в списъка. Столицата Валета заема първото място благодарение на удобните условия за пешеходно придвижване и разнообразието от заведения, които създават възможности за общуване. Според класацията тези особености насърчават ежедневната физическа активност и балансирания ритъм на живот.

Гръцкият остров Паксос е втори. Отличителни за него са близките отношения между местните жители, сплотената общност и спокойното ежедневие. Разходките по улиците и алеите, съчетани с природните красоти, позволяват на посетителите да забавят темпото и да се потопят в местния начин на живот.

Третото място е за френския Сен Тропе, известен със своя специфичен ритъм на живот. Четвъртата позиция е за унгарския Егер – град, удобен за разглеждане пеша, в който виното има важна социална роля. Местните често се събират вечер на чаша от прочутото вино „Бича кръв“, отбелязва Euronews.

Несебър – българският представител

Особено внимание заслужава Несебър, който заема 11-о място. През летните месеци улиците на черноморския град се изпълват с туристи от цял свят. Освен с красивите изгреви и залези, мястото може да привлече посетителите и с възможността да опознаят ежедневието на местните жители.

През последните години Несебър привлича все повече хора, които избират да се установят там за постоянно, а не само да пребивават сезонно. Класацията поставя града сред европейските дестинации, които могат да вдъхновят посетителите да възприемат по-активен, спокоен и социално ангажиран начин на живот.

Важно е да се отбележи, че класацията оценява фактори, свързвани с благополучието и дълголетието, а не доказва, че посещението на тези места само по себе си води до по-дълъг живот.

Източник: Lifestyle.bg.