Несебър влезе в топ 20 на европейските дестинации за дълголетие

Дълголетието е сред най-обсъжданите теми през последните години, а науката непрекъснато търси начини да ни помогне да живеем по-дълго и по-здравословно. Макар често да смятаме, че начинът ни на живот днес е коренно различен от този на предишните поколения, някои места по света продължават да се отличават с голям брой дълголетници.
Сред най-известните примери са т.нар. сини зони. В Европа те включват италианския остров Сардиния и гръцкия Икария. На континента обаче има и други дестинации, в които ежедневното движение, качествената храна и спокойният ритъм на живот са част от местната култура.
Нова класация на CV Villas подрежда 20 европейски места, които предлагат условия, свързвани с дълголетието. Сред критериите са възможностите за придвижване пеша, темпото на живот, седмичните работни часове, броят на ресторантите с веган менюта и винарните спрямо населението. Отчита се и социалната среда чрез броя на кафенетата и църквите.
„Тези дестинации предлагат всичко, което една пълноценна и релаксираща ваканция трябва да включва“, посочват от агенцията. Според нея тези места могат да послужат за пример за начин на живот, който често липсва в забързаното ежедневие. Посещението им дава възможност на туристите да се запознаят отблизо с местните навици и да приложат някои от тях в собствения си живот.
Топ 20 на европейските дестинации за дълголетие
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Валета, Малта
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Паксос, Гърция
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Сен Тропе, Франция
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Егер, Унгария
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Мдина, Малта
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Ибиса, Испания
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Таормина, Италия
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Лефкада, Гърция
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Будва, Черна гора
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Дингъл, Ирландия
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Несебър, България
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Бад Ишъл, Австрия
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Пиран, Словения
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Олесун, Норвегия
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Сейнт Джулианс, Малта
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Гозо, Малта
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Ксамил, Албания
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Левоча, Словакия
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Бордо, Франция
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Нови Сад, Сърбия
Малта се откроява с четири представители – повече от всяка друга страна в списъка. Столицата Валета заема първото място благодарение на удобните условия за пешеходно придвижване и разнообразието от заведения, които създават възможности за общуване. Според класацията тези особености насърчават ежедневната физическа активност и балансирания ритъм на живот.
Гръцкият остров Паксос е втори. Отличителни за него са близките отношения между местните жители, сплотената общност и спокойното ежедневие. Разходките по улиците и алеите, съчетани с природните красоти, позволяват на посетителите да забавят темпото и да се потопят в местния начин на живот.
Третото място е за френския Сен Тропе, известен със своя специфичен ритъм на живот. Четвъртата позиция е за унгарския Егер – град, удобен за разглеждане пеша, в който виното има важна социална роля. Местните често се събират вечер на чаша от прочутото вино „Бича кръв“, отбелязва Euronews.
Несебър – българският представител
Особено внимание заслужава Несебър, който заема 11-о място. През летните месеци улиците на черноморския град се изпълват с туристи от цял свят. Освен с красивите изгреви и залези, мястото може да привлече посетителите и с възможността да опознаят ежедневието на местните жители.
През последните години Несебър привлича все повече хора, които избират да се установят там за постоянно, а не само да пребивават сезонно. Класацията поставя града сред европейските дестинации, които могат да вдъхновят посетителите да възприемат по-активен, спокоен и социално ангажиран начин на живот.
Важно е да се отбележи, че класацията оценява фактори, свързвани с благополучието и дълголетието, а не доказва, че посещението на тези места само по себе си води до по-дълъг живот.
Източник: Lifestyle.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 тхйт
12:51 17.10.2026
3 Гост
Казвам му Адио.
13:02 17.10.2026