Спомен за Карибската криза: Снимки от U-2 разкриват съветските ракети в Куба

Само шест минути във въздуха са достатъчни, за да се промени ходът на Студената война. На 14 октомври 1962 г. американският самолет U-2, пилотиран от майор Ричард Хейзър, прелита над западната част на Куба и прави 928 снимки. На кадрите се виждат строящи се съветски ракетни площадки, предназначени за балистични ракети с ядрени бойни глави.
Фотографският материал е обработен през нощта и достига до американските анализатори на следващата сутрин. На 15 октомври специалисти от Националния център за интерпретация на фотографски данни разпознават на снимките установки за ракети със среден обсег край Сан Кристобал. Първоначално са установени три площадки, осем транспортера за ракети и четири пускови установки в подготвени позиции.
Снимките стигат до Белия дом
Ръководителят на центъра Артър Лъндал представя заключението си пред ръководството на Централното разузнавателно управление. „Господин президент, толкова съм сигурен, колкото може да бъде сигурен един анализатор на фотографски разузнавателни данни“, казва той при представянето на доказателствата.
На 16 октомври президентът Джон Кенеди е информиран за съветските ракетни обекти. По-късни полети разкриват още една площадка за ракети със среден обсег край Сан Кристобал и две площадки за ракети с междинен обсег край Гуанахай. Последните имат по-голям обсег и могат да достигнат значителна част от територията на Съединените щати.
Разполагането на ракетите е извършено тайно от Съветския съюз с подкрепата на кубинското правителство. Вашингтон вече подозира засилване на съветското военно присъствие на острова, но въздушните снимки дават първото надеждно доказателство за наличието на настъпателни ядрени оръжия.
13 дни до ръба на ядрена война
На 22 октомври Кенеди обявява морска карантина на Куба и настоява съветските ракети да бъдат изтеглени. В следващите дни американски и съветски кораби и военни сили са приведени в повишена готовност. Съединените щати и Съветският съюз се оказват в най-опасната пряка конфронтация от началото на Студената война.
Кризата приключва на 28 октомври, когато Никита Хрушчов приема да бъдат демонтирани и върнати съветските ракети от Куба. Публично Вашингтон се ангажира да не нахлува на острова, а тайно поема ангажимент да изтегли американските ракети „Юпитер“ от Турция. Така снимките, направени за няколко минути над Куба, се превръщат в началния сигнал на 13-дневна криза, при която ядрен сблъсък изглежда реална възможност.
Източници: history.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е нали тогава
19:04 14.10.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #4
19:06 14.10.2026
3 Сандо
19:07 14.10.2026
4 АБЕ ТОЙ ЧАПИКА ГО УДРЯ
До коментар #2 от "Сатана Z":ПО ДРУГ ПОВОД АМА АЙДЕ......
Коментиран от #8
19:09 14.10.2026
5 Истината
Коментиран от #7, #9
19:10 14.10.2026
6 Джеймс Джизъс
Коментиран от #11
19:21 14.10.2026
7 В ОТГОВОР
До коментар #5 от "Истината":САЩ ИЗТЕГЛЯТ РАКЕТИТЕ СИ ОТ ИТАЛИЯ И ОТ ТУРЦИЯ.
ДОБРЕ ИЗИГРАН ХОД ОТ СТРАНА НА СССР
19:22 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Златното ухо
До коментар #5 от "Истината":Поради липсата на достатъчно актуална разузнавателна информация и поради прибързани действия, наистина е съществувал голям риск от ескалация. Руските подводници са били от по старите модели, които се откриват лесно, същевременно американски военни кораби са преследвали подводниците, без да знаят че са въоръжени с ядрени торпеда, които могат да потопят голям кораб или да разрушат цяло пристанище само с едно попадение.
20:02 14.10.2026
10 Икономическа снимка от 1962
СССР, втора световна икономика: БВП $206 милиарда, отрицателен темп на нарастване. $932 на глава от населението.
От такива "блестящи" операции днес САЩ пак са първи. СССР се разпадна, а наследникът му Русия държи едва 2.2% от световната икономика. Щатът Калифорния произвежда повече от тях.
Коментиран от #12, #13
20:02 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Растеж на дълговете
До коментар #10 от "Икономическа снимка от 1962":Икономиката на СССР никога не се е измервала в долари, с икономическите ти познания за периода са доста скромни, меко казано.
20:39 14.10.2026
13 Комм
До коментар #10 от "Икономическа снимка от 1962":Щатът Калифорния е изкупен от азиатци и ко става там са си тяхна тиха драма.....
20:57 14.10.2026