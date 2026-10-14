Спомен за Карибската криза: Снимки от U-2 разкриват съветските ракети в Куба

Само шест минути във въздуха са достатъчни, за да се промени ходът на Студената война. На 14 октомври 1962 г. американският самолет U-2, пилотиран от майор Ричард Хейзър, прелита над западната част на Куба и прави 928 снимки. На кадрите се виждат строящи се съветски ракетни площадки, предназначени за балистични ракети с ядрени бойни глави.

Фотографският материал е обработен през нощта и достига до американските анализатори на следващата сутрин. На 15 октомври специалисти от Националния център за интерпретация на фотографски данни разпознават на снимките установки за ракети със среден обсег край Сан Кристобал. Първоначално са установени три площадки, осем транспортера за ракети и четири пускови установки в подготвени позиции.

Снимките стигат до Белия дом

Ръководителят на центъра Артър Лъндал представя заключението си пред ръководството на Централното разузнавателно управление. „Господин президент, толкова съм сигурен, колкото може да бъде сигурен един анализатор на фотографски разузнавателни данни“, казва той при представянето на доказателствата.

На 16 октомври президентът Джон Кенеди е информиран за съветските ракетни обекти. По-късни полети разкриват още една площадка за ракети със среден обсег край Сан Кристобал и две площадки за ракети с междинен обсег край Гуанахай. Последните имат по-голям обсег и могат да достигнат значителна част от територията на Съединените щати.

Разполагането на ракетите е извършено тайно от Съветския съюз с подкрепата на кубинското правителство. Вашингтон вече подозира засилване на съветското военно присъствие на острова, но въздушните снимки дават първото надеждно доказателство за наличието на настъпателни ядрени оръжия.

13 дни до ръба на ядрена война

На 22 октомври Кенеди обявява морска карантина на Куба и настоява съветските ракети да бъдат изтеглени. В следващите дни американски и съветски кораби и военни сили са приведени в повишена готовност. Съединените щати и Съветският съюз се оказват в най-опасната пряка конфронтация от началото на Студената война.

Кризата приключва на 28 октомври, когато Никита Хрушчов приема да бъдат демонтирани и върнати съветските ракети от Куба. Публично Вашингтон се ангажира да не нахлува на острова, а тайно поема ангажимент да изтегли американските ракети „Юпитер“ от Турция. Така снимките, направени за няколко минути над Куба, се превръщат в началния сигнал на 13-дневна криза, при която ядрен сблъсък изглежда реална възможност.

Източници: history.com, apnews.com