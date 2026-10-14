19 оръдия от Войната за независимост извадиха от река в САЩ

Деветнадесет оръдия от епохата на Войната за независимост на САЩ бяха извадени от река Савана по време на драгажни работи през 2021 и 2022 г. Част от оръдията са били открити с боеприпаси в стволовете, въпреки че са останали под вода близо 250 години.

Първото оръдие е намерено през февруари 2021 г. в участъка Five Fathom Hole, недалеч от стария форт Джаксън. Работниците са извършвали дейности по проект за 973 милиона долара за задълбочаване на корабния канал. След първата находка от реката са извадени още оръдия, котви, книпели и части от корабна камбана.

Оръдията са свързани с обсадата на Савана

Артефактите се свързват с британската отбрана на Савана през септември 1779 г. Тогава британските сили потапят собствени кораби и транспорти, за да блокират пътя на френския флот, изпратен да помогне на американските сили. Сред корабите вероятно са били HMS Savannah и HMS Venus, но произходът на оръдията все още не е установен окончателно.

„Историческите свидетелства от онова време говорят, че корабите са били потопени толкова бързо, че на борда е останало всичко – оръжията, провизиите и останалото оборудване“, заяви Андреа Фармър, археолог от Инженерния корпус на армията на САЩ.

На 9 октомври 1779 г. американски и френски войски атакуват британските позиции край редута „Спринг Хил“. За първия час съюзниците дават около 800 жертви, над 700 от които са американци или французи. Полският командир Казимир Пуласки е смъртоносно ранен. Обсадата приключва на 18 октомври, когато генерал Бенджамин Линкълн изтегля войските си.

14 оръдия са били заредени

Специалистите са установили, че 14 от 17-те изследвани оръдия са съдържали дървени тапи, хартиени и барутни пачки, както и гюлета. Поне четири от оръдията са дълги около 178 сантиметра и вероятно са произведени във Франция. Останалите 15 са с дължина около 152 сантиметра. Те са отлети в средата на XVIII век, а анализите сочат, че са използвани в края на същото столетие.

Преди реставрацията металът е бил покрит с дебел слой миди, черупки и други натрупвания. Оръдията са съхранявани във водни резервоари, за да не се повредят при излагането им на въздух.

Три години реставрация в Тексас

През февруари 2023 г. 17 оръдия са изпратени в лабораторията за консервационни изследвания на Texas A&M University. Екипът е извличал солите от метала чрез електрически ток, изработил е триизмерни модели и е анализирал състава на оръдията с рентгенофлуоресцентен анализ.

След повече от три години работа 17 оръдия са върнати в Савана и са включени в изложбата „Лоялисти и свобода“ в Историческия музей на града. Другите две са показани без реставрация, така както са извадени от речното дъно.

„Всички знаят за Лексингтън и Конкорд, Вали Фордж и Йорктаун. Но Савана също е изиграла своята роля и сега можем не просто да говорим за това, а да видим събитията със собствените си очи“, каза Нора Флеминг Лий, изпълнителен директор на Coastal Heritage Society.

Източници: smithsonianmag.com, apnews.com