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Естония е най-добрата страна за преместване през 2026 г

Естония е най-добрата страна за преместване през 2026 г

16 Октомври, 2026 20:15 693 16

  • естония-
  • преместване в чужбина-
  • класация-
  • дигитални номади-
  • европа

Балтийската държава изпреварва Сингапур, Малайзия и Португалия в глобална класация, която оценява 192 държави по 24 показателя

Естония е най-добрата страна за преместване през 2026 г - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Естония е обявена за най-добрата държава за преместване през 2026 г. в новия Rumavi Global Relocation Index. Балтийската страна оглавява класация от 192 държави и територии с резултат от 72,8 точки, като изпреварва Сингапур и Малайзия.

Индексът сравнява държавите по 24 показателя, разпределени в четири направления: финанси и данъци, качество на живот и здраве, сигурност и стабилност, както и възможности за установяване. Методиката включва фактори като разходи за живот, банкови услуги, жилища, здравеопазване, върховенство на закона, бизнес среда и възможности за дългосрочно пребиваване.

Естония изпреварва Сингапур с малка разлика

С резултат 72,8 точки Естония е само на 0,2 точки пред Сингапур, който заема второто място с 72,6 точки. Трети е Малайзия със 72 точки, а Португалия е четвърта с 71,6 точки. В челната десетка следват Тайван, Литва, Хонконг, Сейнт Китс и Невис, Чехия и Малта.

Италия и Испания, които традиционно са сред предпочитаните европейски дестинации за живот в чужбина, не попадат в първите десет позиции на тази класация. Резултатът не означава, че индексът определя универсално най-доброто място за всеки човек, тъй като различните категории използват различни тежести на показателите.

Силни страни са банковата система и бизнесът

Естония получава 99 точки за финансите и банковата система и 96 точки за бизнес възможностите. Оценката за достъпността на жилищата е 82 точки, за зелените пространства – 86, а за уличната сигурност – 77 точки.

От Естонската фондация за интеграция посочват: „Естония беше поставена на първо място най-вече заради добре функциониращата банкова система, възможностите за бизнес и защитата на имуществените права на чужденците.“ Според институцията страната е оценена по данни от различни източници и експертни оценки.

Класацията отчита и слабостите на страната. Най-ниската оценка за Естония е за климатичната пригодност – 20 точки от 100. Като причина са посочени студените и тъмни зими.

Различни държави са лидери според профила

Rumavi използва една и съща база данни, но променя тежестта на показателите според профила на човека, който планира преместване. Така Малайзия е посочена като водеща държава за пенсионери и дигитални номади, докато Сингапур е начело при предприемачите и по показателя за данъчна привлекателност.

Това означава, че общото първо място на Естония е ориентир, а не автоматична препоръка за всеки кандидат. Изборът на държава зависи и от гражданството, визовия режим, професията, доходите, семейното положение и предпочитанията към климат и начин на живот.

Източници: timeout.com, ftnnews.com


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Петя

    7 1 Отговор
    Естония всичко е по електронен път.Дончев къде скри парите отпуснати за такова нещо и у нас?

    20:24 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Даката

    6 2 Отговор
    Приеха електронното правителство, където можеш с личната си карта дори да гласуваш от вкъщи... няма мадуровки и фалшифициране на избори, хората си знаят интереса и изборите им струват нищо, за разлика от нас в България, където имахме по няколко пъти през годината милиони отделени за Сиела за сертифициране, за обслужване и прочие. Не ви ли е важно гласът ви да тежи и да не може да бъде фалшифициран, както се случва напоследък в България.

    20:29 16.10.2026

  • 6 Знаещ

    5 2 Отговор
    Това е вярно, стига да уцелиш тези 2 седмици лято, което имат. Тогава Талин наистина е приказен град. Да не говорим, че технически администрацията им е доста напред от нашата. Но през останалото време на годината климатът е доста кофти. През зимата дори морето им замръзва.

    20:29 16.10.2026

  • 7 ше ти падне

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    в задния двор

    20:30 16.10.2026

  • 8 Ентусиаст

    2 1 Отговор
    Страната на Ванила Нинджа! Дори само веднъж да си на техен концерт си струва.

    20:31 16.10.2026

  • 9 Винкело

    3 1 Отговор
    Ми да, ама значи говорим за хора с милион евро в сметката да се местят. За бачкане и наеми нещо да кажеге?

    20:32 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Без име..

    2 2 Отговор
    Какво се разбира под държава за преместване ..??Който иска да се мести в Естония ..

    20:38 16.10.2026

  • 13 шо ма

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    ти на кво си

    20:39 16.10.2026

  • 14 123

    3 1 Отговор
    Хахахаха! Оти са най-добри затова и те намаляват като нас със скоростта на светлината :) :) Кой иска да живее в нацистка държава :)

    20:52 16.10.2026

  • 15 аре беее

    2 0 Отговор
    Я стига с това местене! Всеки да си седи дома, че вижте какво стана в Еуропата - всичкото мънгалл афганистанец сириец, индиец, ниигър и от фуутка си айна осс ира нашия хубав континет.

    21:10 16.10.2026

  • 16 Винкело

    1 0 Отговор
    Божкеее, тя Кая Калас била от тях...

    21:21 16.10.2026