Естония е най-добрата страна за преместване през 2026 г

Естония е обявена за най-добрата държава за преместване през 2026 г. в новия Rumavi Global Relocation Index. Балтийската страна оглавява класация от 192 държави и територии с резултат от 72,8 точки, като изпреварва Сингапур и Малайзия.

Индексът сравнява държавите по 24 показателя, разпределени в четири направления: финанси и данъци, качество на живот и здраве, сигурност и стабилност, както и възможности за установяване. Методиката включва фактори като разходи за живот, банкови услуги, жилища, здравеопазване, върховенство на закона, бизнес среда и възможности за дългосрочно пребиваване.

Естония изпреварва Сингапур с малка разлика

С резултат 72,8 точки Естония е само на 0,2 точки пред Сингапур, който заема второто място с 72,6 точки. Трети е Малайзия със 72 точки, а Португалия е четвърта с 71,6 точки. В челната десетка следват Тайван, Литва, Хонконг, Сейнт Китс и Невис, Чехия и Малта.

Италия и Испания, които традиционно са сред предпочитаните европейски дестинации за живот в чужбина, не попадат в първите десет позиции на тази класация. Резултатът не означава, че индексът определя универсално най-доброто място за всеки човек, тъй като различните категории използват различни тежести на показателите.

Силни страни са банковата система и бизнесът

Естония получава 99 точки за финансите и банковата система и 96 точки за бизнес възможностите. Оценката за достъпността на жилищата е 82 точки, за зелените пространства – 86, а за уличната сигурност – 77 точки.

От Естонската фондация за интеграция посочват: „Естония беше поставена на първо място най-вече заради добре функциониращата банкова система, възможностите за бизнес и защитата на имуществените права на чужденците.“ Според институцията страната е оценена по данни от различни източници и експертни оценки.

Класацията отчита и слабостите на страната. Най-ниската оценка за Естония е за климатичната пригодност – 20 точки от 100. Като причина са посочени студените и тъмни зими.

Различни държави са лидери според профила

Rumavi използва една и съща база данни, но променя тежестта на показателите според профила на човека, който планира преместване. Така Малайзия е посочена като водеща държава за пенсионери и дигитални номади, докато Сингапур е начело при предприемачите и по показателя за данъчна привлекателност.

Това означава, че общото първо място на Естония е ориентир, а не автоматична препоръка за всеки кандидат. Изборът на държава зависи и от гражданството, визовия режим, професията, доходите, семейното положение и предпочитанията към климат и начин на живот.

Източници: timeout.com, ftnnews.com