Капитанът на Ювентус Мануел Локатели призна, че преминава през един от най-тежките моменти в професионалния си път. Италианският национал е извън терените след сериозна травма на дясното коляно, получена в началото на септември при равенството 1:1 срещу Милан.

Халфът претърпя операция на външния менискус и го очаква продължително възстановяване. Очакванията са той да се върне към пълноценни тренировки не по-рано от март.

„Определено това е един от най-трудните моменти за мен. Контузих коляното си и трябва да остана далеч от терена за дълго време. Животът ми сега е доста по-различен“, сподели Локатели пред „Туто Юве“.

Футболистът призна, че друго голямо разочарование в кариерата му е било пропускането на Световното първенство. Въпреки трудностите обаче той е решен да използва времето за възстановяване по най-добрия начин.

„Чувствам се добре и работя усилено. Знам, че трябва да бъда търпелив. Липсва ми футболът, но приех ситуацията и съм съсредоточен върху това да се завърна в добра форма“, добави капитанът на „бианконерите“.