Бащата на Меган Маркъл отрича да е замесен в сексуално насилие над деца

Томас Маркъл-старши отрича твърденията, че в неговия бивш дом в Себу, Филипините, са били открити материали със сексуално насилие над деца. Сигналът е подаден от неговия син Томас Маркъл-младши, който твърди, че е намерил изображения, видеозаписи и други носители, преди да ги предаде на местните власти.

Според публикация на „Сън“ става дума за стотици или хиляди файлове и физически носители. Вестникът съобщава и за снимка, която по описанието му изглежда показва Томас Маркъл с момиче, изглеждащо непълнолетно. Твърдението не е независимо потвърдено, а самоличността и възрастта на лицето на снимката не са установени публично.

„Скай нюз“ съобщава, че филипинската полиция проверява твърденията за притежание на материали със сексуално насилие над деца. ITV News обаче отбелязва, че местните полицейски власти не са потвърдили публично всички подробности, изложени в публикацията на „Сън“.

Томас Маркъл-младши е подал клетвена декларация до филипинските власти. По данни на „Сън“ той е заявил, че е бил потресен от откритото и е предал материалите на специализирани служители, работещи по престъпления срещу деца.

Самият Томас Маркъл отхвърля обвиненията. Пред „Дейли мейл“ той казва: „Шокиран съм, наранен съм и съм много разстроен, че синът ми отправя тези обвинения срещу мен“. Той определя твърденията като лъжи и заявява, че никога не би могъл да извърши това, в което е обвинен.

Меган говори за писмо от 2018 г.

На фона на новите твърдения Меган Маркъл заяви, че още през 2018 г. е получила информация за сериозни обвинения срещу баща си. В изявление, цитирано от „Скай нюз“, тя казва: „Дълбоко съм разстроена от новината, която излезе през последните 24 часа, и мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали“.

Меган посочва, че през 2018 г. до Столичната полиция на Лондон и звеното за охрана на кралското семейство е било изпратено писмо с „тревожни и смущаващи“ твърдения за баща ѝ. По думите ѝ писмото впоследствие е било споделено с нея, а тя е получила уверения, че съдържанието му се проверява.

Тя заявява, че решението да се дистанцира от баща си и да не му позволи контакт с децата ѝ е било продиктувано от желанието да ги защити. Меган и Томас Маркъл са в отчуждение от 2018 г., когато той не присъства на сватбата ѝ с принц Хари.

Столичната полиция съобщи, че извършва вътрешна проверка, за да установи дали нейни служители са предали писмото на Меган. Според „Индипендънт“ полицията не е разследвала Томас Маркъл и не го разследва в момента. Не е изяснено и дали писмото от 2018 г. е свързано с твърденията, отправени от сина му през 2026 г.

Следващите действия са в ръцете на филипинските власти, които трябва да установят произхода и автентичността на намерените материали, както и дали те представляват доказателства за престъпление. Към момента Томас Маркъл не е обвиняем, а твърденията срещу него остават непотвърдени.

Източници: news.sky.com, itv.com, the-independent.com