Бащата на Меган Маркъл е освободен след ареста във Флорида

Томас Маркъл-старши, бащата на Меган Маркъл, е освободен от ареста след първото си явяване пред федерален съд в Тампа, Флорида. 82-годишният мъж е обвинен по едно федерално обвинение за притежание на детска порнография и се е върнал в заведението за подпомогнато живеене в Лейкланд, където беше задържан.

Според списание People, цитирано от американски медии, на заседанието Маркъл не е внесъл пледоария по обвинението. Това означава, че към момента няма потвърдено признаване на вина или пледоария „невинен“. Всички твърдения по делото остават обвинения до произнасяне на съд.

Условията за освобождаването включват домашно задържане и електронно наблюдение. Съдът е наредил Маркъл да предаде паспорта си и да не напуска определените съдебни райони във Флорида и Калифорния. Той няма право да използва устройства с достъп до интернет и трябва да се подложи на медицинска и психическа оценка, съобщиха американски медии.

Претърсени са два склада в Калифорния

Федералното бюро за разследване е претърсило две складови помещения в района на Лос Анджелис, наети на името на Маркъл от 2008 г. При обиските са иззети около 78 предмета, сред които диапозитиви, филмови негативи и книги, за които разследващите предполагат, че съдържат материали със сексуално насилие над деца.

Според федералната жалба две от описаните изображения показват възрастен мъж, идентифициран от свидетел като Маркъл, с голо непълнолетно момиче. В друг материал е заснето голо момиче в помещение, което изглежда като част от хотелска верига във Филипините. Тези описания са част от обвинителните твърдения и не представляват съдебно установени факти.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че при осъдителна присъда Маркъл може да получи до 20 години федерален затвор. Директорът на ФБР Каш Пател заяви, че службата ще използва „всеки ресурс“, за да защитава децата и да преследва заподозрени извършители.

Делото предстои да продължи в Калифорния

Следващото съдебно заседание трябва да се проведе в Калифорния, но дата все още не е обявена. Федералното разследване продължава, а Маркъл се счита за невинен, докато вината му не бъде доказана по законов ред.

Източници: apnews.com, tmz.com, abcnews.com