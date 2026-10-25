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Водачи на рикши ползват храсталака край Бъкингам за спалня и тоалетна

Водачи на рикши ползват храсталака край Бъкингам за спалня и тоалетна

25 Октомври, 2026 01:30 448 11

  • бъкингамски дворец-
  • педикаби-
  • лондон-
  • садик хан-
  • транспорт

Десетина от тях използват отбивка край кралската резиденция за нощуване, а храстите до стената са превърнати в импровизирана тоалетна

Водачи на рикши ползват храсталака край Бъкингам за спалня и тоалетна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десетина водачи на рикши /педикаби/ използват отбивка край Бъкингамския дворец в Лондон за нощуване, съобщава Daily Mail. В продължение на три седмици журналисти на медията са наблюдавали как водачите спят под одеяла върху седалките на триколесните превозни средства, а част от тях използват храстите до западната стена на градините на двореца като тоалетна.

Отбивката се намира на Grosvenor Place – натоварен пътен участък между Hyde Park Corner и гара Victoria. Мястото е предназначено за качване и слизане на пътници от туристически автобуси и се регулира от Transport for London. То е част и от червен маршрут, където паркирането на педикаби и други превозни средства не е разрешено.

Според местен предприемач шофьорите не остават там всяка нощ, но се връщат, когато приключат работа късно. „Ако е късно, вместо да си легнат, спят в педикабите си. Събуват обувките, завиват се с одеяло и подремват няколко часа, преди сутринта отново да започнат работа“, казва той.

При едно от посещенията са забелязани двама спящи водачи, единият от които е оставил маратонките си на пътя под превозното средство. При друг случай двама мъже са спели заедно в един педикаб. До него е била оставена термочанта на Deliveroo. Малко след 6 часа сутринта един от водачите е станал и е отишъл до храстите край дворцовата стена.

Шофьорите са отказали да обсъждат условията, при които нощуват. При отделен случай полицаи са поискали от група водачи, паркирали на близката Chester Street, да се преместят. Част от тях са се върнали след отдалечаването на служителите.

Нови правила за педикабите от 30 октомври

Случаят излиза наяве дни преди началото на новия режим за педикабите в Лондон. От 30 октомври 2026 г. шофьорите и операторите ще трябва да притежават лицензи, а максималните тарифи ще бъдат ограничени. Transport for London предвижда базова такса до 5 паунда, до 1 паунд на минута за първия пътник и до 3 паунда за всеки следващ.

Правилата включват още проверки за съдимост, изискване за владеене на английски език и изпит за пътна безопасност. Лицензирането на самите педикаби трябва да стане задължително от февруари 2027 г. Предвижда се и забрана за силна външна музика от превозните средства.

„Педикабите трябва да бъдат забавен начин да разглеждаш Лондон, но твърде често хората се сблъскват с прекомерни тарифи, силна музика и опасно поведение“, заяви кметът на Лондон Садик Хан при обявяването на мерките.

Източници: dailymail.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ОЩЕ ПО ВРЕМЕТО НА ЧАРЛЗ ДИКЕНС ЛОНДОНСКИЯ БАРДАК Е БИЛ НА 3-400 ГОДИНИ
    .......
    А В ПАРИЖКИТЕ КАТАКОМБИ СА КОКАЛИТЕ НА 6-7 МИЛИОНА БЕДНИ
    .....
    БАРДАКА ТАМ Е МНОГО СТАР :)

    01:43 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На rpoбa на Путин

    2 1 Отговор
    ще направят безплатен обществен тоалет

    Коментиран от #10

    01:48 25.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    МНОГО ОТ СТЕНИТЕ НА СГРАДИТЕ НА СТАРИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ КАТО ТУЛУЗА , ФРАНКФУРТ, ПАРИЖ , ЛОНДОН , АМСТЕРДАМ
    ...... И Т.Н. . В ТИЯ СЪМ БИЛ
    ..... СИ МИРИШАТ ЕСТЕСТВЕНО НА ТОАЛЕТНА
    ... ОТ СТОТИЦИ ГОДИНИ УРИНИРАНЕ, ПИКОЧНАТА КИСЕЛИНА СЕ Е ОТЛИЖИЛА В ПОРИТЕ НА КАМЪКА:)

    Коментиран от #7

    01:48 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Виждате ли бе?

    0 0 Отговор
    Ето това е истинска журналистика! С подробности е описан тежкият живот на лондонските педикаби, а не да ходят да дърпат на царя каляската и да се чудят после що ги бият! 🤥

    02:02 25.10.2026

  • 9 МАГАРЕШКАТА ГЛАФАФА 4АрЛЗО

    0 0 Отговор
    колко съм пикал след Обилно наливане и псуване на МАГАРЕшкаъа гЛАФАФР И ТРАВЕСТИТиТЕ в БъКИНГАМО У НУКАСЪЛ ПАРК ПРОЗЗТОО НЕЕ ИСТИНА добре 4е бобитата и те беаа пияниии.. СМЪРТТз аБАНКЯНСКЯИ

    02:03 25.10.2026

  • 10 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "На rpoбa на Путин":

    До тогава ще използваме устата ти!

    Коментиран от #11

    02:04 25.10.2026

  • 11 Ще се редят от цял свят хора

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъ":

    на километрични опашки да му се изтропат отгоре.

    02:05 25.10.2026