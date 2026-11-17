Организацията „Ангели на пътя“ е сезирала прокуратурата, МВР и главния прокурор за сигнал, че може да е правен опит да бъде прикрита катастрофата в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче. Сигналите са подадени в 5,00 часа сутринта след инцидента, съобщи Петя Иванова от организацията, цитирана от Нова тв.

По думите ѝ е получена информация за възможно заличаване на записи от охранителни камери. Става въпрос за камери на заведение в Драгоман, където обвиняемият е празнувал преди катастрофата, както и за магазин за дрехи в близост до мястото на инцидента.

Иванова твърди, че магазинът е собственост на майката на задържания. В подадения сигнал се поставя въпросът дали записи от двата обекта могат да дадат информация за обстоятелствата преди и около катастрофата.

Какво твърдят от организацията

На този етап в публично достъпната информация няма потвърждение, че записи са били заличени или че инцидентът е бил прикриван. Данните са част от сигнал, изпратен до разследващите институции, които трябва да проверят твърденията.

Случаят е свързан с обвиняем, чието име не се посочва. Пострадалото 18-годишно момиче също не е назовано.

Коментар за безопасността по места

Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи определи малките населени места като едно от големите предизвикателства пред пътната безопасност. Според него там често се проявява толерантност към шофьори, които нарушават правилата или управляват след употреба на алкохол.

„Последиците за извършителя ще бъдат много тежки. Животът на детето няма да се върне, но мисля, че е възможно обвиняемият да получи доживотен затвор“, коментира Тодоров.

Дали има основание за твърденията за опит за прикриване на катастрофата, както и какви записи са налични, трябва да бъде установено в рамките на разследването.