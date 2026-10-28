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Мече тича по улиците на Благоевград ВИДЕО

Мече тича по улиците на Благоевград ВИДЕО

28 Октомври, 2026 17:34, обновена 28 Октомври, 2026 17:36 523 4

  • мече-
  • благоевград-
  • парк бачиново-
  • улица преспа-
  • охранителна камера

Малкото животно е заснето от охранителна камера да преминава между автомобили и жилищни сгради в близост до парк „Бачиново“

Мече тича по улиците на Благоевград ВИДЕО - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Малко мече е заснето да тича по улица в Благоевград в ранните часове на 28 октомври. Охранителна камера на къща е записала как животното преминава между автомобили и покрай жилищни сгради.

Улицата се намира в близост до парк „Бачиново“, съобщи bTV Новините. На кадрите мечето се движи само по пътното платно и за кратко остава в полезрението на камерата.

Други местни публикации посочват, че животното е забелязано по улица „Преспа“ в района на стадиона. Тази информация не е уточнена в материала на bTV, който локализира мястото само като район в близост до парк „Бачиново“.

Не е установено откъде е дошло мечето и дали в близост е имало майка му. Няма данни за пострадали хора или нанесени щети.

Източници: btvnovinite.bg, struma.com, abcnews.bg


Благоевград / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тити

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