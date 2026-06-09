Вяра и Надежда от тризначките от "Биг Брадър" в скандал за апартамент с майка си

Колоритните Вяра и Надежда Станчеви, които заедно с тризначката си - Любов, спечелиха "Биг брадър" преди близо 20 години, водели ожесточен спор за апартамент с майка си Любка, научи "България Днес". Жилището се намира в родния им Благоевград, където двете риалити героини се завърнаха преди 3 месеца, след като крещяха несвързано под прозорците на Уестминстърското абатство по време на тържествена служба с короновани особи от цяла Европа.
Вяра и Надежда обясниха неадекватното си поведение, скандализирало лондончани и туристите, с трудностите, с които се сблъскали в английската столица по време на пребиваването си там. По думите им социалните служби отказали да им дадат жилище, налагало се да живеят буквално на улицата, а и нямали никакви доходи. Двете стискали зъби, но в един момент чашата на търпението им преляла, което и довело до гневния им изблик.
Как се е стигнало до конфликта с апартамента в Благоевград, историята мълчи. Самите близначки не го афишират публично, а от публикациите им в социалните мрежи се създава впечатлението, че се чувстват прекрасно в родния дом. Но това впечатление било фалшиво, твърдят запознати.
Причината за кавгите в семейството вероятно отново е липсата на средства, защото Вяра и Надежда все още не са започнали работа. Сестрите се опитаха да разпродадат в интернет свои вещи от Англия. И въпреки че те не са нови, Вяра и Надежда им поставят баснословни цени, което едва ли е печеливша тактика.
Брадърките споделят напоследък, че обмислят завръщане в Англия, надявайки се, че със средствата от продажбата на благоевградското жилище ще могат да си стъпят на краката в Лондон. Майка им обаче категорично не била съгласна с този вариант и скандалът лумнал.
Има промяна и в становището на Лео Бианки - човекът, забелязал Вяра и Надежда още преди да влязат в къщата на популярното шоу и помогнал им да се приберат в България, за реализацията на риалити героините в родината. Пред "България Днес" ВИП готвачът заяви преди време, че е готов да подаде ръка на близначките, като ги препоръча на свои колеги в ресторантьорския бизнес. Обеща дори да финансира престоя им на първо време в София.
Италианският кулинар твърди пред вестника, че "те са умни и интелигентни момичета и си помагат". "Нямат обаче опит в готварството, в ресторантьорството, затова не мога да им помогна", казва Лео.
Риалити героят препоръча на Вяра и Надежда проблемите, които вече си имаха в Англия, да са им обеца на ухото и да не повтарят грешката си.
"Съветвам ги да не се връщат в Лондон. Нека първо се успокоят. Да намерят душевно равновесие. Вярвам, че ще се справят със ситуацията", посочи за "България Днес" Лео Бианки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само да попитам
Коментиран от #3
07:39 09.06.2026
2 Хм.....
07:43 09.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коста
07:55 09.06.2026
5 гочето
Ще обърнат кинтите от апартамента на алкохол и дрога и ще пукнат в кашоните под някой английски мост!
Нищо не става от тях.
На дъното са!
08:10 09.06.2026
6 Гост
08:13 09.06.2026
7 Хахаха
08:15 09.06.2026
8 Дека са ми пръстените?
08:36 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 още
08:43 09.06.2026
11 Умни и интелигентни? За кого говориш?
Коментиран от #17
08:49 09.06.2026
12 Дзак
09:04 09.06.2026
13 КОМЕНТАР007
09:10 09.06.2026
14 По ниско от това
А някои творения на журналистиката ни ги навират непрекъснато тия прпадняци!
И какво трябва да ни интересуват семейните крамули в едно семейство? Да не са само те?
09:24 09.06.2026
15 Aлфа Bълкът
И да ги баниш не може да ги оправиш.
Коментиран от #16
09:25 09.06.2026
16 общински бик
До коментар #15 от "Aлфа Bълкът":На две ракии ставаха, но за сегашния модел ще трябва бутилка.
09:33 09.06.2026
17 И кокошките
До коментар #11 от "Умни и интелигентни? За кого говориш?":Имат достойнство и произвеждат продукция, снасяйки яйца, а тия паврантии са едни изцяло пропаднали и ненужни
09:36 09.06.2026