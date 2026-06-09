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Вяра и Надежда от тризначките от "Биг Брадър" в скандал за апартамент с майка си

Вяра и Надежда от тризначките от "Биг Брадър" в скандал за апартамент с майка си

9 Юни, 2026 07:37 2 423 17

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  • скандал-
  • лео бианки-
  • апартамент-
  • благоевград

Жилището се намира в родния им Благоевград

Вяра и Надежда от тризначките от "Биг Брадър" в скандал за апартамент с майка си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Колоритните Вяра и Надежда Станчеви, които заедно с тризначката си - Любов, спечелиха "Биг брадър" преди близо 20 години, водели ожесточен спор за апартамент с майка си Любка, научи "България Днес". Жилището се намира в родния им Благоевград, където двете риалити героини се завърнаха преди 3 месеца, след като крещяха несвързано под прозорците на Уестминстърското абатство по време на тържествена служба с короновани особи от цяла Европа.

Вяра и Надежда обясниха неадекватното си поведение, скандализирало лондончани и туристите, с трудностите, с които се сблъскали в английската столица по време на пребиваването си там. По думите им социалните служби отказали да им дадат жилище, налагало се да живеят буквално на улицата, а и нямали никакви доходи. Двете стискали зъби, но в един момент чашата на търпението им преляла, което и довело до гневния им изблик.

Как се е стигнало до конфликта с апартамента в Благоевград, историята мълчи. Самите близначки не го афишират публично, а от публикациите им в социалните мрежи се създава впечатлението, че се чувстват прекрасно в родния дом. Но това впечатление било фалшиво, твърдят запознати.

Причината за кавгите в семейството вероятно отново е липсата на средства, защото Вяра и Надежда все още не са започнали работа. Сестрите се опитаха да разпродадат в интернет свои вещи от Англия. И въпреки че те не са нови, Вяра и Надежда им поставят баснословни цени, което едва ли е печеливша тактика.

Брадърките споделят напоследък, че обмислят завръщане в Англия, надявайки се, че със средствата от продажбата на благоевградското жилище ще могат да си стъпят на краката в Лондон. Майка им обаче категорично не била съгласна с този вариант и скандалът лумнал.

Има промяна и в становището на Лео Бианки - човекът, забелязал Вяра и Надежда още преди да влязат в къщата на популярното шоу и помогнал им да се приберат в България, за реализацията на риалити героините в родината. Пред "България Днес" ВИП готвачът заяви преди време, че е готов да подаде ръка на близначките, като ги препоръча на свои колеги в ресторантьорския бизнес. Обеща дори да финансира престоя им на първо време в София.

Италианският кулинар твърди пред вестника, че "те са умни и интелигентни момичета и си помагат". "Нямат обаче опит в готварството, в ресторантьорството, затова не мога да им помогна", казва Лео.

Риалити героят препоръча на Вяра и Надежда проблемите, които вече си имаха в Англия, да са им обеца на ухото и да не повтарят грешката си.

"Съветвам ги да не се връщат в Лондон. Нека първо се успокоят. Да намерят душевно равновесие. Вярвам, че ще се справят със ситуацията", посочи за "България Днес" Лео Бианки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само да попитам

    40 0 Отговор
    тези защо не са в лудница и също така защо ни занимавате с психичните им отклонения???

    Коментиран от #3

    07:39 09.06.2026

  • 2 Хм.....

    22 0 Отговор
    В един сперматозоид, който още не се е преборил за яйцеклетка, има много повече мозъчни клетки, отколкото в главите и на трите ни героини...

    07:43 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коста

    25 0 Отговор
    Краля и кралицата на Англия трябва лично да предоставят замък на тез две македонски принцеси и джобни пари също..

    07:55 09.06.2026

  • 5 гочето

    21 0 Отговор
    тия утайки никога не са работили и няма нилога да хванат работа.
    Ще обърнат кинтите от апартамента на алкохол и дрога и ще пукнат в кашоните под някой английски мост!
    Нищо не става от тях.
    На дъното са!

    08:10 09.06.2026

  • 6 Гост

    8 0 Отговор
    Пак газове, рано събале! Ееее, а заприте се, бе!!!

    08:13 09.06.2026

  • 7 Хахаха

    11 0 Отговор
    Тези разбиват на пух и прах женското твърдение, че са по умния пол!

    08:15 09.06.2026

  • 8 Дека са ми пръстените?

    2 0 Отговор
    Вяра и надежда има, а за любов и дума не става?

    08:36 09.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 още

    4 0 Отговор
    тризначката Любов е щастливо омъжена за някакъв пичв Лон дон.

    08:43 09.06.2026

  • 11 Умни и интелигентни? За кого говориш?

    6 0 Отговор
    Дотук ум и интелигентност не съм забелязъл. Има мързел, селски тарикатлък, ниска социална отговорност и липса на морал. Нямат трудови навици, нямат стремеж към саморазвитие. Допускам, че биха могли да гледат кокошки.

    Коментиран от #17

    08:49 09.06.2026

  • 12 Дзак

    0 0 Отговор
    "твърдят запознати"

    09:04 09.06.2026

  • 13 КОМЕНТАР007

    4 0 Отговор
    на тия парцалани невменяемите колко внимание ще им обърнете още

    09:10 09.06.2026

  • 14 По ниско от това

    3 0 Отговор
    Да ни информирате за семейни спорове на едни женища, които изложиха България, имат аморално итненормално поведение.
    А някои творения на журналистиката ни ги навират непрекъснато тия прпадняци!
    И какво трябва да ни интересуват семейните крамули в едно семейство? Да не са само те?

    09:24 09.06.2026

  • 15 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Какви 🍑 бяха навремето, а сега какви 👹 са.
    И да ги баниш не може да ги оправиш.

    Коментиран от #16

    09:25 09.06.2026

  • 16 общински бик

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Aлфа Bълкът":

    На две ракии ставаха, но за сегашния модел ще трябва бутилка.

    09:33 09.06.2026

  • 17 И кокошките

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Умни и интелигентни? За кого говориш?":

    Имат достойнство и произвеждат продукция, снасяйки яйца, а тия паврантии са едни изцяло пропаднали и ненужни

    09:36 09.06.2026