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Илия Луков дари музикални инструменти на български деца в Молдова

Илия Луков дари музикални инструменти на български деца в Молдова

16 Юни, 2026 06:49 296 1

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Инициативата е и жест към българската общност в Тараклия

Илия Луков дари музикални инструменти на български деца в Молдова - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Обичаният народен певец Илия Луков заедно с Васил и Емил Янакиеви от „Форте Мюзик“ ООД Благоевград зарадваха тараклийските българчета – те осигуриха музикални инструменти за децата в Молдова. Така се дава шанс на млади таланти там да развиват заложбите си, да учат, да свирят и да пазят живо българското музикално наследство, да продължат връзката си с българската песен.

Илия Луков дари музикални инструменти на български деца в Молдова

Инициативата е и жест към българската общност в Тараклия, където музиката остава един от най-силните мостове между поколенията.

Илия Луков от години свързва творчеството си с българската народна песен и с подкрепа за българските общности зад граница. Той е познат като изпълнител, който неведнъж е заставал зад родолюбиви и благотворителни инициативи.

Илия Луков дари музикални инструменти на български деца в Молдова

Ето, как се обърна изпълнителят Илия Луков към своите почитатели и съмишленици:

„Приятели, споделям една осъществена вече идея, която е обмисляна от миналата година. Заедно с Васил и Емил Янакиеви от „Форте Мюзик“ ООД Благоевград се организирахме и помогнахме да осигурим музикални инструменти за децата в Молдова, които мечтаят за музика, но нямат възможност да си набавят инструментите. Щастлив съм, че ще зарадваме тараклийските българчета и ще им осигурим възможност да развиват музикалните си таланти. Това е доказателство, че когато се обединим около добра кауза и с добри намерения можем да променяме малко по малко света и да продължаваме с отворени сърца да подкрепяме добри каузи и да бъдем добротворни, единни, човечни.“


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