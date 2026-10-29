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Драгоманското блато възкръсна: Отново е достъпно за посетители с нов откривателски маршрут

Драгоманското блато възкръсна: Отново е достъпно за посетители с нов откривателски маршрут

29 Октомври, 2026 17:21 458 0

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Първа разходка по маршрута „Живото блато“ на 7 ноември

Драгоманското блато възкръсна: Отново е достъпно за посетители с нов откривателски маршрут - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След опустошителния пожар през 2020 година, Драгоманското блато отново е напълно достъпно за любителите на природата. В резултат на съвместните усилия на стотици дарители, доброволци, местния бизнес, проект WaterLANDS по програма „Хоризонт 2020“ и Община Драгоман, новата посетителска инфраструктура на най-голямото карстово блато у нас вече е реалност.

Дейностите по възстановяването са реализирани от Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ“ и WWF България.

Първа разходка по маршрута „Живото блато“ на 7 ноември

След официалното прерязване на лентата през седмицата, първата голяма организирана разходка за граждани и гости ще се проведе на 7 ноември (събота) между 11:00 и 16:00 часа при напълно свободен вход.

Какво очаква посетителите:

  • Нова наколна дървена пътека: Безопасен и атрактивен преход над водата и тръстиковите масиви.

  • Маршрут „Живото блато“: Оборудван с нови информационни табели, образователни видеа и специализиран уебсайт за откриватели от всички възрасти.

  • Интерактивен „Блатоскоп“: Аудиовизуална инсталация, създадена от артиста Мария Налбантова и Антони и Георги Райжекови.

  • Излет на 40 км от София: Чудесна възможност за еднодневен преход сред уникалната флора и фауна на района.

Полезна информация за посетителите

Организаторите съветват всички гости да се подготвят с топли дрехи и обувки, подходящи за есенно-зимни разходки на открито. Посетителите могат да си носят храна за пикник сред природата или да съчетаят излета с посещение на заведенията за хранене в град Драгоман.


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