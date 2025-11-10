Новини
140 години от Битката при Драгоман в Сръбско-българската война

140 години от Битката при Драгоман в Сръбско-българската война

10 Ноември, 2025

10 ноември 1885 година

Боят при Драгоман е голяма победа на младата българска войска над сръбския агресор пред очите на самия сръбски крал Милан. Още в началото на атаката княз Александър Батенберг заповядва да се развеят бойните знамена и да засвирят военните маршове, с което се разпалва бойния дух на българските части. Точно по това време на бойното поле при Драгоманското дефиле пристига и сръбският крал Милан.

Ето какво пише един пруски офицер за боя при Драгоман: "В планината мощно прозвуча българският национален химн "Шуми Марица", подхванат от хиляди здрави гърла. С викове "ура", но без да стрелят, българите се нахвърлиха с щик върху сърбите, които не очакваха една такава атака и се разбягаха, като отчасти захвърлиха оръжието си". А подполковник Хугербюгер отбелязва: "Без да изгърми една пушка, с развити пряпорци и биющи барабани, под ужасен сръбски огън, Дунавският полк пристигна на бърдото - един силен напор и сърбите бяха изхвърлени с щика из позициите и изгонени от височините. Сърбите за пръв път чуваха звуковете на българския народен химн "Шуми Марица". Тези звукове сетне бяха вече сами достатъчни, за да разтреперят сръбската войска и да я докарат към бягство. В много случаи сърбите напущаха позициите, щом чуеха звуковете на "Шуми Марица".

Боят за Остра чука, село Чуковезер и Драгоманския проход, се наблюдава от главнокомандващия на българската армия, княз Александър I Батенберг, което има голямо въздействие за подсилване и без това на високия боен дух на войската, разпръснала само с мощната атака на авангардите си сръбските кралски войски и преминала в тяхното преследване.

  • 2 Историк

    8 2 Отговор
    Само като са чули
    - по пет на нож , противниците ни хвърлили пушките u дим да ги няма .

    12:32 10.11.2025

  • 3 Дааа....

    11 1 Отговор
    Някога е имало и ИСТИНСКИ МЪЖЕ....
    ПОКЛОН !!!

    12:35 10.11.2025

  • 4 Ьхйк)ш

    3 7 Отговор
    Една от.причините за категоричната победа е, че сърбите са мобилизирали население от източните си територии. Дефакто - шопи!
    Те нямат мотивация и така!

    Коментиран от #8, #10

    12:37 10.11.2025

  • 5 604

    4 5 Отговор
    Все биийм и все набити одим...туй то!

    Коментиран от #15

    12:37 10.11.2025

  • 6 Хасковски каунь

    5 3 Отговор
    И това е 7 години след петвековно робство. ...
    От къде се пръкна тази Кобурготска династия да доведе България до Националните катастрофи и да загубим Баломорието и Одринска Тракия. Позор и резил за тоя български политик който я докара

    Коментиран от #12

    12:39 10.11.2025

  • 7 ПОКЛОН, ВЕЛИКИ БЪЛГАРСКИ ВОИНИ

    3 2 Отговор
    А едни мякащи монголья със Главкомандващ Фюрер Педофил и отявлен ХУ ЕСОС,...12 години превземат хЕРОЙСКИ едно село на 25 км от Донецк!!
    АааааааХахахаха
    Ти мани, ама същио пи--- ДАРАС ..ху... ЙЛО,.. Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #18

    12:43 10.11.2025

  • 9 Ген. Колев

    2 2 Отговор
    Поздравявам всички български русофили с днешния празник

    12:49 10.11.2025

  • 10 България

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ьхйк)ш":

    Химнът Шуми Марица е предизвиквал страхопочитание и възхищение. Предизвиква настръхваме на кожата. И все още го прави. Но познайте кой сваля в прахта този химн и и налага безропотното и не знам какво му е гордото на Горда Стара Планина.

    Шуми Марица е предизвиквал и огромно уважение към армията. "С генерала наш" е отдавал заслуженото уважение към българския войник. Левът балкански също трябва да имал вписаното усещане за равенство и правдивост в икономическите отношения между хората. Целият химн е изграден на основата на българското самосъзнание, на българската доктрина. Но за жалост с нахлуването на германската идеология, на съветско руската идеология хората се настройват срещу своята държава, срещу съгражданите си и става какво се случва. България пада под съветска окупация. Това не трябва никога отново да се допуска. Защото днес децата и внуците на съветската власт са все още на власт. Парите и икономиката е в тях. Генералите са техни, станаха политици, бизнесмени, хотелиери. Децата си уредиха за сметка на народа. Истинските български генерали си отидоха с атентата в църквата Света Неделя.

    12:50 10.11.2025

  • 12 Както и срам

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    За онези които докараха съветска Русия в България, за де случи Македония. И от преди това Северна Добруджа.

    12:53 10.11.2025

  • 13 Даниел

    1 1 Отговор
    Сърбите са подтикнати от Русия и австро унгарската империя да нападнат в гръб България,докато княз Батенберг е бил в битка с османската империя!
    Историята ни показва колко “загрижена” е била руската империя за нашите народи и така е до ден днешен!

    12:54 10.11.2025

  • 14 На върбе

    1 1 Отговор
    Сите сърбе...и рублерасти...

    12:57 10.11.2025

  • 15 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    Помисли защо , огледай се ....огледай се наоколо !!?

    13:00 10.11.2025

  • 16 Летописец

    1 2 Отговор
    Сърбия е била подтикната от Австро-Унгария . А сръбските войници изобщо не са предполагали , че ще се бият срещу българи . А що се отнася до Русия , която англо-турските тролове опитват да споменат , да не забравяме , че Българската армия е създадена , въоръжена и обучена от Руската империя .

    Коментиран от #20

    13:01 10.11.2025

  • 18 Възраждане

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "ПОКЛОН, ВЕЛИКИ БЪЛГАРСКИ ВОИНИ":

    Мче то какъв Главнокомандващия Педофил, такъв и монгольяк могучая.
    👍😄👍

    13:06 10.11.2025

  • 19 ВЕЛИК Е НАШИЯТ ВОЙНИК! ВЕЛИК!ВЕЛИК! ВЕЛИ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ленко Кабаиванов":

    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/

    А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    13:07 10.11.2025

  • 20 Летолъжец

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Летописец":

    Аха викаш всичките комити и революционери са стреляли със шамари и камъни? Как лесно омаловажаване българския дух за възхищение на прогнилата руска империя. Които завладяха волжките българи, отцепиха Северна Добруджа. Опитаха да отцепят и Южна Добруджа. Създадоха Македония. Чрез своите слуги опитаха да създадат тракийска, шопска и не знам си още какви нации. С тази сляпа вярност, сте се запътили към ямата.

    Коментиран от #21

    13:10 10.11.2025

  • 21 Летописец

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Летолъжец":

    Не си сам , за съжаление ! Много сте задавените с антируска злоба срещу Освободителката ни , и Създателка на съвременната трета българска държава - Русия . Вижда се докъде води 35 години лъжлива пропаганда и русофобия . Българската нация изчезва . Дори не говоря за икономиката , която разсипахте .

    13:17 10.11.2025