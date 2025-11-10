140 години от Битката при Драгоман в Сръбско-българската война

Боят при Драгоман е голяма победа на младата българска войска над сръбския агресор пред очите на самия сръбски крал Милан. Още в началото на атаката княз Александър Батенберг заповядва да се развеят бойните знамена и да засвирят военните маршове, с което се разпалва бойния дух на българските части. Точно по това време на бойното поле при Драгоманското дефиле пристига и сръбският крал Милан.
Ето какво пише един пруски офицер за боя при Драгоман: "В планината мощно прозвуча българският национален химн "Шуми Марица", подхванат от хиляди здрави гърла. С викове "ура", но без да стрелят, българите се нахвърлиха с щик върху сърбите, които не очакваха една такава атака и се разбягаха, като отчасти захвърлиха оръжието си". А подполковник Хугербюгер отбелязва: "Без да изгърми една пушка, с развити пряпорци и биющи барабани, под ужасен сръбски огън, Дунавският полк пристигна на бърдото - един силен напор и сърбите бяха изхвърлени с щика из позициите и изгонени от височините. Сърбите за пръв път чуваха звуковете на българския народен химн "Шуми Марица". Тези звукове сетне бяха вече сами достатъчни, за да разтреперят сръбската войска и да я докарат към бягство. В много случаи сърбите напущаха позициите, щом чуеха звуковете на "Шуми Марица".
Боят за Остра чука, село Чуковезер и Драгоманския проход, се наблюдава от главнокомандващия на българската армия, княз Александър I Батенберг, което има голямо въздействие за подсилване и без това на високия боен дух на войската, разпръснала само с мощната атака на авангардите си сръбските кралски войски и преминала в тяхното преследване.
2 Историк
- по пет на нож , противниците ни хвърлили пушките u дим да ги няма .
3 Дааа....
ПОКЛОН !!!
Те нямат мотивация и така!
6 Хасковски каунь
От къде се пръкна тази Кобурготска династия да доведе България до Националните катастрофи и да загубим Баломорието и Одринска Тракия. Позор и резил за тоя български политик който я докара
7 ПОКЛОН, ВЕЛИКИ БЪЛГАРСКИ ВОИНИ
9 Ген. Колев
10 България
До коментар #4 от "Ьхйк)ш":Химнът Шуми Марица е предизвиквал страхопочитание и възхищение. Предизвиква настръхваме на кожата. И все още го прави. Но познайте кой сваля в прахта този химн и и налага безропотното и не знам какво му е гордото на Горда Стара Планина.
Шуми Марица е предизвиквал и огромно уважение към армията. "С генерала наш" е отдавал заслуженото уважение към българския войник. Левът балкански също трябва да имал вписаното усещане за равенство и правдивост в икономическите отношения между хората. Целият химн е изграден на основата на българското самосъзнание, на българската доктрина. Но за жалост с нахлуването на германската идеология, на съветско руската идеология хората се настройват срещу своята държава, срещу съгражданите си и става какво се случва. България пада под съветска окупация. Това не трябва никога отново да се допуска. Защото днес децата и внуците на съветската власт са все още на власт. Парите и икономиката е в тях. Генералите са техни, станаха политици, бизнесмени, хотелиери. Децата си уредиха за сметка на народа. Истинските български генерали си отидоха с атентата в църквата Света Неделя.
12 Както и срам
До коментар #6 от "Хасковски каунь":За онези които докараха съветска Русия в България, за де случи Македония. И от преди това Северна Добруджа.
13 Даниел
Историята ни показва колко “загрижена” е била руската империя за нашите народи и така е до ден днешен!
14 На върбе
15 Сила
До коментар #5 от "604":Помисли защо , огледай се ....огледай се наоколо !!?
16 Летописец
18 Възраждане
До коментар #7 от "ПОКЛОН, ВЕЛИКИ БЪЛГАРСКИ ВОИНИ":Мче то какъв Главнокомандващия Педофил, такъв и монгольяк могучая.
19 ВЕЛИК Е НАШИЯТ ВОЙНИК! ВЕЛИК!ВЕЛИК! ВЕЛИ
До коментар #17 от "Ленко Кабаиванов":"Българийо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
20 Летолъжец
До коментар #16 от "Летописец":Аха викаш всичките комити и революционери са стреляли със шамари и камъни? Как лесно омаловажаване българския дух за възхищение на прогнилата руска империя. Които завладяха волжките българи, отцепиха Северна Добруджа. Опитаха да отцепят и Южна Добруджа. Създадоха Македония. Чрез своите слуги опитаха да създадат тракийска, шопска и не знам си още какви нации. С тази сляпа вярност, сте се запътили към ямата.
21 Летописец
До коментар #20 от "Летолъжец":Не си сам , за съжаление ! Много сте задавените с антируска злоба срещу Освободителката ни , и Създателка на съвременната трета българска държава - Русия . Вижда се докъде води 35 години лъжлива пропаганда и русофобия . Българската нация изчезва . Дори не говоря за икономиката , която разсипахте .
