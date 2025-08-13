Показват ценно кимоно на "Фестивала на Жерава" в Драгоман

Кимоно за тържествени поводи, украсено с мотиви на жерави, ще бъде показано на Фестивала на Жерава на 27 септември от 10:30 ч. в парка на гр. Драгоман. Това уникално японско облекло е част от една от най-богатите колекции на кимона в България и е собственост на колекционерките Дора Сомова и Рина Пападопулу.

Експонатът ще бъде изложен в специалната зона - "Кимона", организирана от "Хараджукумае", където посетителите ще могат да се облекат в мъжки, дамски или детски кимона и да направят снимка-спомен в духа на японската традиция.

Дора Сомова е утвърден кинематограф, сценограф. По повод постановката „ИССЪН БОШИ“ тя е изработила кимоно за водещата на спектакъла, вдъхновено от японската традиция. Сомова е активен организатор на Aniventure Comic Con в България и дългогодишен почитател на японската култура.

Междувременно организаторите на фестивала са подготвили и други изненади за гостите си. Главната кауза е акцията „1000 хартиени жерави“. Още от 10:00 ч. доброволци от младежки и природозащитни организации ще започнат да сгъват хартиените жерави с помощта на всички посетители. Кампанията цели да привлече вниманието на институциите към Драгоманското блато, където гнезди сивият жерав. Готовите фигури ще бъдат нанизани на връвчици и окачени на дървета в парка, подобно на традиция в Япония, свързана със символиката за късмет и просперитет.

Заедно с кимоното, посетителите ще могат да разгледат различни тематични зони, включително арт и оригами работилници, спортни демонстрации, калиграфия, японски език и пътешествия до Япония, както и зона за чайна церемония и природозащитни инициативи.