Показват ценно кимоно на "Фестивала на Жерава" в Драгоман

Показват ценно кимоно на "Фестивала на Жерава" в Драгоман

13 Август, 2025 17:27

Събитието е на 27 септември

Показват ценно кимоно на "Фестивала на Жерава" в Драгоман - 1
Факти Факти

Кимоно за тържествени поводи, украсено с мотиви на жерави, ще бъде показано на Фестивала на Жерава на 27 септември от 10:30 ч. в парка на гр. Драгоман. Това уникално японско облекло е част от една от най-богатите колекции на кимона в България и е собственост на колекционерките Дора Сомова и Рина Пападопулу.

Експонатът ще бъде изложен в специалната зона - "Кимона", организирана от "Хараджукумае", където посетителите ще могат да се облекат в мъжки, дамски или детски кимона и да направят снимка-спомен в духа на японската традиция.

Дора Сомова е утвърден кинематограф, сценограф. По повод постановката „ИССЪН БОШИ“ тя е изработила кимоно за водещата на спектакъла, вдъхновено от японската традиция. Сомова е активен организатор на Aniventure Comic Con в България и дългогодишен почитател на японската култура.

Междувременно организаторите на фестивала са подготвили и други изненади за гостите си. Главната кауза е акцията „1000 хартиени жерави“. Още от 10:00 ч. доброволци от младежки и природозащитни организации ще започнат да сгъват хартиените жерави с помощта на всички посетители. Кампанията цели да привлече вниманието на институциите към Драгоманското блато, където гнезди сивият жерав. Готовите фигури ще бъдат нанизани на връвчици и окачени на дървета в парка, подобно на традиция в Япония, свързана със символиката за късмет и просперитет.

Заедно с кимоното, посетителите ще могат да разгледат различни тематични зони, включително арт и оригами работилници, спортни демонстрации, калиграфия, японски език и пътешествия до Япония, както и зона за чайна церемония и природозащитни инициативи.

Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
  • 1 Сила

    1 0 Отговор
    За по неподходящи място за такъв фестивал трудно мога да се сетя ....може би Годеч като близка дестинация може да му съперничи по непригодност за културни мероприятия !!! Тези населени места могат да бъдат домакини само на "фестивал " за варене на ракия или" пърформанс " на селски кютек след мач от В група ...."Граничар Драгоман " и "Сливнишки герой " примерно ....но за фестивал на кимоно и хартиени жерави ???!!!???

    17:34 13.08.2025