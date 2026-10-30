Австралийката с отровните гъби Ерин Патерсън остава доживот в затвора след жалбата

Ерин Патерсън загуби обжалването на присъдите си за убийството на трима души с отровни гъби. Апелативният съд на щата Виктория отхвърли искането ѝ за освобождаване или за нов процес и постанови, че няма достатъчно основания делото да бъде разгледано повторно.

Решението е свързано и с отделно обжалване на първоначално определеното наказание. Съдът прецени, че възможността Патерсън да поиска предсрочно освобождаване след 33 години не съответства на тежестта на престъпленията. Този срок е отменен, което означава, че 52-годишната жена вероятно ще прекара остатъка от живота си в затвора.

Делото за обяда с отровни гъби

Патерсън беше призната за виновна за смъртта на родителите на съпруга си и на негова възрастна леля. Случаят е свързан с ястие от телешко месо, известно като „Бьоф Уелингтън“, към което според съдебното решение са били добавени силно отровни зелени мухоморки.

Тримата са починали след консумацията на ястието. Именно тези присъди Патерсън оспори пред Апелативния съд на Виктория, като настояваше, че осъждането ѝ за тройно убийство представлява „съдебна грешка“.

„Съдебна грешка“

Това беше позицията на Патерсън, която поиска или да бъде освободена, или да получи възможност за нов процес. Съдът обаче не прие аргументите ѝ и остави в сила присъдите за трите убийства.

Без право на предсрочно освобождаване

Първоначалното наказание предвиждаше доживотен затвор, но с минимален срок от 33 години, преди който Патерсън не можеше да поиска предсрочно освобождаване. След решението на апелативните магистрати тази възможност е премахната.

Така присъдата вече е доживотен затвор без определен срок за допустимост на предсрочно освобождаване. В предоставената информация не е посочена друга дата за разглеждане на случая.

Източници: bgnes.bg, afp.com