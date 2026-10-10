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Засилена магнитна буря ни удря в неделя

Засилена магнитна буря ни удря в неделя

10 Октомври, 2026 11:36 1 295 4

  • магнитна буря-
  • слънчево изригване-
  • космическо време-
  • геомагнитна активност-
  • noaa

По-ранните прогнози сочеха слаба буря G1, но последното предупреждение е за умерена геомагнитна активност

Засилена магнитна буря ни удря в неделя - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Магнитна буря от клас G2 се очаква да достигне Земята на 11 октомври. Предупреждението е издадено от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA), след като са проследени две изхвърляния на коронална маса от Слънцето.

„Издадено е наблюдение за геомагнитна буря G2 за 11 октомври“, посочва NOAA. Според институцията изхвърлянето от 8 октомври е по-бързо от това, регистрирано ден по-рано, и се очаква двете плазмени структури да се слеят по пътя си към Земята.

Първоначалните изчисления предвиждаха слаба буря от клас G1 на 11 октомври. Актуализираната прогноза на NOAA вече е за G2, което означава умерена геомагнитна буря.

Очакваното явление е свързано с изхвърляния на коронална маса, които представляват облаци от намагнетизирана плазма, изхвърлени от Слънцето. При достигането им до магнитното поле на Земята са възможни временни смущения в радиовръзките, навигационните системи и работата на сателити.

На 8 октомври активната област 4549 е произвела изригване от клас M6.7. То е достигнало максимална сила в 15:48 часа по UTC. Събитието е било придружено от изхвърляне на коронална маса, което се разглежда като една от причините за очакваната геомагнитна активност през уикенда.

Изригването е довело и до радиосмущения от ниво R2 на осветената страна на Земята. Този клас означава умерено въздействие върху високочестотните радиокомуникации, включително възможна краткотрайна загуба на радиовръзка.

Прогнозата за 11 октомври остава зависима от точната скорост и посока на двата плазмени облака. По-силното въздействие би могло да се прояви при тяхното сливане и при благоприятна за геомагнитна буря ориентация на магнитното поле.


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