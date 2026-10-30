Жана Бергендорф се върна към най-тежкия си период: Взимах наркотици и шофирах (ВИДЕО)

„Употребявах вещества и карах“, признава Жана Бергендорф в откровен разговор за един от най-тежките периоди в живота си. Певицата разказа в подкаста Alexander Vlog, че е употребявала кокаин, изпаднала е в депресия и е сядала зад волана след употреба на наркотични вещества. По думите ѝ всичко това се е случило на фона на двегодишен период, в който не е имала възможност да пее пред публика.
Бергендорф не уточнява кой е стоял зад спирането на участията ѝ и какви са били причините. Тя свързва липсата на сцена с тежкото си психическо състояние и с последвалата употреба на наркотици.
Певицата признава, че е взимала кокаин, а понякога и днес пуши марихуана. Според разказа ѝ веществата са давали краткотрайно облекчение, след което проблемите и тежките емоции са се връщали с още по-голяма сила.
Тя казва, че не оправдава поведението си през този период и признава за моменти, в които под въздействието на наркотиците не се е съобразявала с околните. Като едно от решенията, за които най-много съжалява, посочва шофирането след употреба.
Днес Жана Бергендорф уточнява, че вече не шофира. За придвижването си използва такси, трамвай или метро и казва, че няма притеснения да пътува с градския транспорт.
Певицата твърди още, че определени хора умишлено са се опитвали да ѝ навредят, защото не са могли да я притежават или контролират. Тя не посочва конкретни имена и не представя доказателства в подкрепа на това твърдение.
Сред най-болезнените ѝ спомени остава участие в Слънчев бряг във вечерта след смъртта на баща ѝ. Въпреки загубата победителката в "X-factor" излиза пред публиката. По думите ѝ гласът ѝ изневерявал при високите тонове заради силните емоции, а самата тя определя вечерта като най-трудното си излизане на сцена.
Певицата признава, че и днес преживява периоди на депресивни настроения. Най-голямата ѝ опора е синът ѝ Леон, който вече има приятелка, учи по-усърдно и си е намерил работа за лятото. За Жана Бергендорф това е знак, че той постепенно става по-самостоятелен и отговорен.
Жана Бергендорф споделя и че връзката ѝ със Светослава Петкова, която се занимава с подпомагане на бездомни кучета, е приключила. В момента певицата е възобновила отношения с човек от миналото си, но не разкрива повече подробности.
Бергендорф спечели втория сезон на „X Factor“ през 2013 г., а през 2018 г. представи България на „Евровизия“ като част от групата Equinox.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мерси!
17:01 30.10.2026
2 Споко бе жена.
Важното е да спреш някога.
Коментиран от #14, #16
17:02 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Взимах наркотици и
кат замесване на кекс за доза
17:07 30.10.2026
5 урко
17:07 30.10.2026
6 68365835638
17:09 30.10.2026
7 Звезди с такова величие
Ама недейте така.
Да си преживяват сами гадостите, никой не им е виновен.
17:10 30.10.2026
8 тиквата съм радвайте се
България е извадена от т.нар. сив списък на Групата за финансови действия (FATF), в който страната беше включена през 2023 г. заради установени слабости в борбата с прането на пари и корупцията. Новината съобщи министър-председателят,
17:14 30.10.2026
9 бай ГАНЮ
Коментиран от #11
17:21 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МИНУВАЧ
До коментар #9 от "бай ГАНЮ":ИЛИ буданлък... и ни занимавате с такива... Браво
17:22 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Михо
17:25 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Промяната
17:27 30.10.2026
16 Питане
До коментар #2 от "Споко бе жена.":Алооо, боцкащия се ,
ти - всички ли се бе, нарко ???
17:35 30.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Такива наркомани
17:38 30.10.2026