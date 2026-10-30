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Жана Бергендорф се върна към най-тежкия си период: Взимах наркотици и шофирах (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Жана Бергендорф се върна към най-тежкия си период: Взимах наркотици и шофирах (ВИДЕО)

30 Октомври, 2026 16:58 758 19

  • жана бергендорф-
  • наркотици-
  • депресия-
  • x factor-
  • евровизия

Певицата разказа за депресията, шофирането след употреба на вещества и най-трудните моменти в живота си

Жана Бергендорф се върна към най-тежкия си период: Взимах наркотици и шофирах (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Употребявах вещества и карах“, признава Жана Бергендорф в откровен разговор за един от най-тежките периоди в живота си. Певицата разказа в подкаста Alexander Vlog, че е употребявала кокаин, изпаднала е в депресия и е сядала зад волана след употреба на наркотични вещества. По думите ѝ всичко това се е случило на фона на двегодишен период, в който не е имала възможност да пее пред публика.

Бергендорф не уточнява кой е стоял зад спирането на участията ѝ и какви са били причините. Тя свързва липсата на сцена с тежкото си психическо състояние и с последвалата употреба на наркотици.

Певицата признава, че е взимала кокаин, а понякога и днес пуши марихуана. Според разказа ѝ веществата са давали краткотрайно облекчение, след което проблемите и тежките емоции са се връщали с още по-голяма сила.

Тя казва, че не оправдава поведението си през този период и признава за моменти, в които под въздействието на наркотиците не се е съобразявала с околните. Като едно от решенията, за които най-много съжалява, посочва шофирането след употреба.

Днес Жана Бергендорф уточнява, че вече не шофира. За придвижването си използва такси, трамвай или метро и казва, че няма притеснения да пътува с градския транспорт.

Певицата твърди още, че определени хора умишлено са се опитвали да ѝ навредят, защото не са могли да я притежават или контролират. Тя не посочва конкретни имена и не представя доказателства в подкрепа на това твърдение.

Сред най-болезнените ѝ спомени остава участие в Слънчев бряг във вечерта след смъртта на баща ѝ. Въпреки загубата победителката в "X-factor" излиза пред публиката. По думите ѝ гласът ѝ изневерявал при високите тонове заради силните емоции, а самата тя определя вечерта като най-трудното си излизане на сцена.

Певицата признава, че и днес преживява периоди на депресивни настроения. Най-голямата ѝ опора е синът ѝ Леон, който вече има приятелка, учи по-усърдно и си е намерил работа за лятото. За Жана Бергендорф това е знак, че той постепенно става по-самостоятелен и отговорен.

Жана Бергендорф споделя и че връзката ѝ със Светослава Петкова, която се занимава с подпомагане на бездомни кучета, е приключила. В момента певицата е възобновила отношения с човек от миналото си, но не разкрива повече подробности.

Бергендорф спечели втория сезон на „X Factor“ през 2013 г., а през 2018 г. представи България на „Евровизия“ като част от групата Equinox.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерси!

    7 0 Отговор
    Има някои жени, не които няма да кажа - добър ден! Това е такава жена!

    17:01 30.10.2026

  • 2 Споко бе жена.

    3 3 Отговор
    Кой не го е правил.
    Важното е да спреш някога.

    Коментиран от #14, #16

    17:02 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Взимах наркотици и

    2 0 Отговор
    а други неща жанке
    кат замесване на кекс за доза

    17:07 30.10.2026

  • 5 урко

    2 1 Отговор
    Сега не шофирала, а ползвала само градски транспорт...Вероятно за да може да се друса на спокойствие без риск че ще я хванат с автомобила

    17:07 30.10.2026

  • 6 68365835638

    2 1 Отговор
    не се ли е гътнала вече ? айде стига с такива новини .... да си ляга в наркото ...

    17:09 30.10.2026

  • 7 Звезди с такова величие

    3 1 Отговор
    И толкова прекрасен житейски опит, за пример ли трябва да ни служат?
    Ама недейте така.
    Да си преживяват сами гадостите, никой не им е виновен.

    17:10 30.10.2026

  • 8 тиквата съм радвайте се

    1 1 Отговор
    значи няма да ровят за чекмеджета и офшорки радевите

    България е извадена от т.нар. сив списък на Групата за финансови действия (FATF), в който страната беше включена през 2023 г. заради установени слабости в борбата с прането на пари и корупцията. Новината съобщи министър-председателят,

    17:14 30.10.2026

  • 9 бай ГАНЮ

    1 1 Отговор
    ГЕРОЙСТВО...

    Коментиран от #11

    17:21 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МИНУВАЧ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "бай ГАНЮ":

    ИЛИ буданлък... и ни занимавате с такива... Браво

    17:22 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Михо

    3 1 Отговор
    Е така изглеждат на гяуров избирателите

    17:25 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Промяната

    1 0 Отговор
    Не си ли спомня да е помела някоя кола на светофар, след като шофира с наркотици? Кристиян Николов номер 2!

    17:27 30.10.2026

  • 16 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Споко бе жена.":

    Алооо, боцкащия се ,
    ти - всички ли се бе, нарко ???

    17:35 30.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Такива наркомани

    0 0 Отговор
    Дето не са добре с главите си, не само не трябва да им се дава дума, ами и да пеят трябва да им се забрани.

    17:38 30.10.2026