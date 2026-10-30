Жана Бергендорф се върна към най-тежкия си период: Взимах наркотици и шофирах (ВИДЕО)

„Употребявах вещества и карах“, признава Жана Бергендорф в откровен разговор за един от най-тежките периоди в живота си. Певицата разказа в подкаста Alexander Vlog, че е употребявала кокаин, изпаднала е в депресия и е сядала зад волана след употреба на наркотични вещества. По думите ѝ всичко това се е случило на фона на двегодишен период, в който не е имала възможност да пее пред публика.

Бергендорф не уточнява кой е стоял зад спирането на участията ѝ и какви са били причините. Тя свързва липсата на сцена с тежкото си психическо състояние и с последвалата употреба на наркотици.

Певицата признава, че е взимала кокаин, а понякога и днес пуши марихуана. Според разказа ѝ веществата са давали краткотрайно облекчение, след което проблемите и тежките емоции са се връщали с още по-голяма сила.

Тя казва, че не оправдава поведението си през този период и признава за моменти, в които под въздействието на наркотиците не се е съобразявала с околните. Като едно от решенията, за които най-много съжалява, посочва шофирането след употреба.

Днес Жана Бергендорф уточнява, че вече не шофира. За придвижването си използва такси, трамвай или метро и казва, че няма притеснения да пътува с градския транспорт.

Певицата твърди още, че определени хора умишлено са се опитвали да ѝ навредят, защото не са могли да я притежават или контролират. Тя не посочва конкретни имена и не представя доказателства в подкрепа на това твърдение.

Сред най-болезнените ѝ спомени остава участие в Слънчев бряг във вечерта след смъртта на баща ѝ. Въпреки загубата победителката в "X-factor" излиза пред публиката. По думите ѝ гласът ѝ изневерявал при високите тонове заради силните емоции, а самата тя определя вечерта като най-трудното си излизане на сцена.

Певицата признава, че и днес преживява периоди на депресивни настроения. Най-голямата ѝ опора е синът ѝ Леон, който вече има приятелка, учи по-усърдно и си е намерил работа за лятото. За Жана Бергендорф това е знак, че той постепенно става по-самостоятелен и отговорен.

Жана Бергендорф споделя и че връзката ѝ със Светослава Петкова, която се занимава с подпомагане на бездомни кучета, е приключила. В момента певицата е възобновила отношения с човек от миналото си, но не разкрива повече подробности.

Бергендорф спечели втория сезон на „X Factor“ през 2013 г., а през 2018 г. представи България на „Евровизия“ като част от групата Equinox.