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Ким Кардашиян ще се оперира от опасна диагноза, засегнала баща ѝ
  Тема: Известни личности

Ким Кардашиян ще се оперира от опасна диагноза, засегнала баща ѝ

30 Октомври, 2026 18:29 691 8

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  • езофагит-
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  • семейство кардашиян

Риалити звездата свърза диагнозата езофагит с кончината на баща си, починал от рак на хранопровода

Ким Кардашиян ще се оперира от опасна диагноза, засегнала баща ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян разказа за здравословен проблем, който я е разтревожил сериозно заради семейната история. В епизода на „Семейство Кардашиян“, излъчен на 29 октомври, тя споделя, че е диагностицирана с езофагит и че лекарите са открили нередности в хранопровода, които трябва да бъдат отстранени.

„Виждала съм няколко лекари и това напоследък тежи много на ума ми“, казва Кардашиян в изповед пред камерата. Тя обяснява, че не е споделила диагнозата с много хора, защото проблемът е свързан с най-болезнения спомен в семейството ѝ.

Баща ѝ Робърт Кардашиян почина от рак на хранопровода през 2003 г. на 59 години. „Това наистина ме засяга лично. Не искам да стигам дотам, защото баща ми почина от рак на хранопровода. Надявам се, че мога просто да вземам лекарства и това ще отмине“, казва Ким.

В предварителни кадри от следващия епизод Кардашиян е показана в болница, докато майка ѝ Крис Дженър е до нея. Във видеото тя казва: „Лекарят каза, че в хранопровода ми има нередности и трябва да ги изрежат. Това е същото, което имаше и баща ми.“

Публично не са съобщени подробности за вида на нередностите, точната процедура или резултата от нея. В отделен разговор лекар е препоръчал на Ким Кардашиян медикаментозно лечение и последваща процедура, чрез която да се установи какво точно се случва с хранопровода ѝ.

Какво представлява езофагитът

Езофагитът е възпаление, подуване или раздразнение на тъканите, които покриват хранопровода. Според клиниката „Майо“ състоянието може да причини болезнено или затруднено преглъщане, болка в гърдите и връщане на стомашни киселини. Сред възможните причини са гастроезофагеалният рефлукс, инфекции, някои лекарства и алергични реакции.

Езофагитът и ракът на хранопровода са различни състояния. Продължителното възпаление, особено когато е свързано с хроничен рефлукс, може да доведе до хранопровод на Барет. При него нормалната лигавица се замества от тъкан, която е свързана с по-висок риск от рак. Това не означава, че всеки езофагит води до онкологично заболяване.

Ким Кардашиян продължава да обсъжда здравословния проблем в осмия сезон на „Семейство Кардашиян“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Липсата на мозък е много неприятна диагноза. Но не вярвам да я е наследила от баща си.

    Коментиран от #2, #3

    18:34 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ?????

    3 0 Отговор
    Лелката е изкукуригала отдавна.
    На мен ми е по-интересно на кой му е интересно да чете за нея.

    19:04 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 отец Щирлиц

    0 0 Отговор
    Господ здраве да и дава

    19:29 30.10.2026

  • 8 695944949

    1 0 Отговор
    още от заглаавието си личи , че сте назначили нов редактор !

    19:39 30.10.2026